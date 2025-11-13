VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 13
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-12
|IE00BF541080
|307000.000
|40856445.84
|133.0829
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-12
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61897193.47
|72.7347
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-12
|IE00BQQP9F84
|39650000.000
|3513225630.13
|88.6059
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-12
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|1006386409.61
|51.0209
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-12
|IE00BYWQWR46
|12450000.000
|916884689.16
|73.6454
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-12
|IE00BQQP9G91
|12400000.000
|1125140411.76
|90.7371
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-12
|IE00BDS67326
|2314000.000
|155607713.24
|67.2462
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-12
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|388293763.98
|63.1372
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-12
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|147587458.86
|35.9969
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-12
|IE00BMC38736
|56650000.000
|3449983442.37
|60.9000
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-12
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|97998809.69
|8.0991
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-12
|IE00BMDKNW35
|42500000.000
|598150736.32
|14.0741
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-12
|IE0000H445G8
|470000.000
|8370551.19
|17.8097
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-12
|IE0002PG6CA6
|38300000.000
|504806449.68
|13.1803
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-12
|IE0005B8WVT6
|480000.000
|10632047.66
|22.1501
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-12
|IE000YU9K6K2
|9090000.000
|531115641.46
|58.4286
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-12
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14515708.29
|22.3319
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-12
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11938345.05
|25.1334
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-12
|IE0005TF96I9
|400000.000
|8487885.02
|21.2197
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-12
|IE000M7V94E1
|27320000.000
|1587766993.14
|58.1174
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-12
|IE000NXF88S1
|1270000.000
|28786924.85
|22.6669
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-12
|IE000YYE6WK5
|124300000.000
|7624703063.59
|61.3411
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-12
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62676807.35
|24.3500
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-12
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43996718.75
|24.4426
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-12
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12917101.88
|23.4856
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-12
|IE0007Y8Y157
|16800000.000
|428918382.61
|25.5309
© 2025 PR Newswire