WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
Tradegate
13.11.25 | 09:17
77,90 Euro
+1,20 % +0,92
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
77,9778,0809:20
77,9978,0709:20
PR Newswire
13.11.2025 08:06 Uhr
15 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, November 13

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-12 IE00BF541080 307000.000 40856445.84 133.0829
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-12 IE00BF540Z61 851000.000 61897193.47 72.7347
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-12 IE00BQQP9F84 39650000.000 3513225630.13 88.6059
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-12 IE00BDFBTQ78 19725000.000 1006386409.61 51.0209
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-12 IE00BYWQWR46 12450000.000 916884689.16 73.6454
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-12 IE00BQQP9G91 12400000.000 1125140411.76 90.7371
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-12 IE00BDS67326 2314000.000 155607713.24 67.2462
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-12 IE00BQQP9H09 6150000.000 388293763.98 63.1372
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-12 IE00BL0BMZ89 4100000.000 147587458.86 35.9969
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-12 IE00BMC38736 56650000.000 3449983442.37 60.9000
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-12 IE00BMDH1538 12100000.000 97998809.69 8.0991
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-12 IE00BMDKNW35 42500000.000 598150736.32 14.0741
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-12 IE0000H445G8 470000.000 8370551.19 17.8097
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-12 IE0002PG6CA6 38300000.000 504806449.68 13.1803
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-12 IE0005B8WVT6 480000.000 10632047.66 22.1501
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-12 IE000YU9K6K2 9090000.000 531115641.46 58.4286
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-12 IE000B9PQW54 650000.000 14515708.29 22.3319
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-12 IE0001J5A2T9 475000.000 11938345.05 25.1334
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-12 IE0005TF96I9 400000.000 8487885.02 21.2197
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-12 IE000M7V94E1 27320000.000 1587766993.14 58.1174
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-12 IE000NXF88S1 1270000.000 28786924.85 22.6669
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-12 IE000YYE6WK5 124300000.000 7624703063.59 61.3411
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-12 IE000J6CHW80 2574000.000 62676807.35 24.3500
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-12 IE0007I99HX7 1800000.000 43996718.75 24.4426
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-12 IE000SBU19F7 550000.000 12917101.88 23.4856
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-12 IE0007Y8Y157 16800000.000 428918382.61 25.5309

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.