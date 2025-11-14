Strategische Lieferketten: Wie Trigg Minerals, Airbus und Siemens Energy die Versorgung kritischer Metalle neu denken

Anzeige / Werbung

Marktumfeld: Vom Rohstoff zum Sicherheitsfaktor

Kaum ein Thema bewegt Industrie- und Verteidigungsstrategen derzeit stärker als die Sicherung kritischer Rohstoffe. Metalle wie Wolfram, Antimon oder Seltene Erden sind unverzichtbar für Flugzeugtriebwerke, Turbinen, Elektronik und Rüstung - und stammen bislang überwiegend aus China. Die Abhängigkeit westlicher Volkswirtschaften von diesen Lieferketten gilt inzwischen als geopolitisches Risiko ersten Ranges. Entsprechend wächst der Druck, eigene Förder- und Verarbeitungskapazitäten zu entwickeln. Drei Unternehmen stehen beispielhaft für diesen Trend: Trigg Minerals Ltd (WKN A2PBZJ, ISIN AU0000078803) als Rohstoffentwickler, Airbus SE (WKN 938914, ISIN NL0000235190) als industrieller Großverbraucher und Siemens Energy AG (WKN ENER6Y, ISIN DE000ENER6Y0) als strategischer Partner der Energiewende.

Trigg Minerals: US-Wolfram für eine neue Versorgungssouveränität

Das australische Explorationsunternehmen Trigg Minerals Ltd treibt derzeit mehrere Projekte in den USA voran, um historische Fördergebiete für Wolfram und Antimon wiederzubeleben. Jüngst sicherte sich das Unternehmen nahezu den gesamten Nightingale Tungsten District in Nevada, einschließlich mehrerer ehemals produzierender Minen. Zwischen 1943 und 1946 wurden dort mehr als 564.000 Pfund 70-prozentiges WO3-Konzentrat gefördert - zu einem Preis von rund 4.000 US-Dollar pro Tonne.

Heute liegt der APT-Benchmarkpreis bei über 49.000 US-Dollar pro Tonne (Stand: Oktober 2025, Shanghai Metals Market). Mit diesem Preisumfeld und zwei unmittelbar bevorstehenden Bohrkampagnen auf den Projekten Tennessee Mountain und Antimony Canyon will Trigg die Grundlage für eine moderne, US-basierte Lieferkette schaffen. CEO Andre Booyzen spricht von einem "strategischen Schritt in Richtung Ressourcensouveränität". Unterstützung erhält das Unternehmen durch politische Rückendeckung - unter anderem durch ein Treffen mit Utahs Gouverneur Spencer Cox.

Wolfram gilt als Schlüsselmetall für panzerbrechende Munition, Raketenteile und Hochtemperaturlegierungen.

Airbus: Abhängigkeit verringern, Produktionsketten stabilisieren

Der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus SE zählt zu den größten industriellen Nutzern von Wolfram- und Titanlegierungen. Das Metall wird in Triebwerkskomponenten, Fahrwerken und Rüstungssystemen eingesetzt. Airbus reagiert auf die volatile Beschaffungslage mit einer Diversifizierung seiner Lieferantenbasis und einer engeren Einbindung westlicher Rohstoffquellen.

Projekte wie das von Trigg Minerals könnten langfristig helfen, Materialströme auf sicherere Partnerländer zu verlagern. Bereits jetzt arbeitet Airbus mit Zulieferern aus Nordamerika und Australien zusammen, um Lieferketten gegen geopolitische Risiken abzusichern. Der Konzern betrachtet die Rohstofffrage inzwischen nicht mehr nur als Beschaffungsthema, sondern als integralen Bestandteil seiner Sicherheits- und Nachhaltigkeitsstrategie.

Siemens Energy: Technologische Brücke zwischen Rohstoff und Anwendung

Auch Siemens Energy AG steht im Spannungsfeld zwischen Energiewende und Rohstoffverfügbarkeit. In den Hochleistungs-Turbinen und Generatoren des Konzerns kommen Wolfram- und Nickellegierungen zum Einsatz, die extremen Temperaturen standhalten müssen. Der Konzern investiert daher zunehmend in Recycling- und Materialeffizienzprogramme, um Abhängigkeiten zu reduzieren. Zugleich ist Siemens Energy auf stabile Metalllieferungen angewiesen - insbesondere, wenn der Ausbau erneuerbarer Energien und der weltweite Bedarf an Wasserstofftechnologien weiter an Dynamik gewinnt.

Trigg Minerals, Airbus und Siemens Energy repräsentieren drei Stufen einer strategischen Kette: Rohstoffgewinnung, industrielle Verarbeitung und Endanwendung. Während Trigg neue Förderquellen für Wolfram und Antimon in sicheren Jurisdiktionen erkundet, stehen Airbus und Siemens Energy für die Nachfrage nach diesen Materialien in Schlüsselindustrien.

Diese Verbindung zeigt, wie eng geopolitische Sicherheit, technologische Innovation und industrielle Planung inzwischen miteinander verknüpft sind. Westliche Volkswirtschaften erkennen zunehmend, dass Energie-, Verteidigungs- und Rohstoffpolitik keine getrennten Felder mehr sind, sondern Teile derselben strategischen Architektur. Trigg Minerals liefert dabei ein konkretes Beispiel, wie Rohstoffentwicklung zum industriepolitischen Hebel werden kann - und wie Unternehmen wie Airbus und Siemens Energy von solchen Initiativen indirekt profitieren könnten.

Quellen:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-11/66868244-trigg-minerals-erweitert-tungsten-portfolio-und-sichert-hochgradige-minen-im-historischen-nightingale-distrikt-vorbereitung-auf-bohrprogramme-248.htm

