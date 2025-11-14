Anzeige
Freitag, 14.11.2025
Trump. Zölle. Craig Parry. Vizsla Copper wird zur strategisch wichtigsten Kupferaktie Nordamerikas
PR Newswire
14.11.2025 08:12 Uhr
103 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 14

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-13 IE00BF541080 307000.000 40871444.99 133.1317
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-13 IE00BF540Z61 851000.000 61855057.69 72.6851
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-13 IE00BQQP9F84 39650000.000 3458266060.96 87.2198
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-13 IE00BDFBTQ78 19725000.000 998453500.68 50.6187
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-13 IE00BYWQWR46 12450000.000 908893226.70 73.0035
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-13 IE00BQQP9G91 12400000.000 1116334377.92 90.0270
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-13 IE00BDS67326 2354000.000 158830371.84 67.4725
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-13 IE00BQQP9H09 6150000.000 382685042.29 62.2252
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-13 IE00BL0BMZ89 4100000.000 146828612.87 35.8119
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-13 IE00BMC38736 56850000.000 3357629926.84 59.0612
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-13 IE00BMDH1538 12100000.000 93707822.10 7.7444
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-13 IE00BMDKNW35 42600000.000 540512856.58 12.6881
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-13 IE0000H445G8 470000.000 8427574.54 17.9310
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-13 IE0002PG6CA6 38800000.000 528473975.83 13.6205
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-13 IE0005B8WVT6 480000.000 10637751.75 22.1620
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-13 IE000YU9K6K2 9140000.000 516105374.42 56.4667
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-13 IE000B9PQW54 650000.000 14350265.81 22.0773
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-13 IE0001J5A2T9 475000.000 11954117.19 25.1666
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-13 IE0005TF96I9 400000.000 8434451.74 21.0861
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-13 IE000M7V94E1 27320000.000 1536515905.55 56.2414
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-13 IE000NXF88S1 1320000.000 29772266.07 22.5547
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-13 IE000YYE6WK5 124300000.000 7534569743.03 60.6160
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-13 IE000J6CHW80 2574000.000 62489412.82 24.2772
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-13 IE0007I99HX7 1800000.000 43521363.55 24.1785
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-13 IE000SBU19F7 550000.000 12774067.07 23.2256
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-13 IE0007Y8Y157 16800000.000 411816621.72 24.5129

