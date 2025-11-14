VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 14
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-13
|IE00BF541080
|307000.000
|40871444.99
|133.1317
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-13
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61855057.69
|72.6851
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-13
|IE00BQQP9F84
|39650000.000
|3458266060.96
|87.2198
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-13
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|998453500.68
|50.6187
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-13
|IE00BYWQWR46
|12450000.000
|908893226.70
|73.0035
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-13
|IE00BQQP9G91
|12400000.000
|1116334377.92
|90.0270
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-13
|IE00BDS67326
|2354000.000
|158830371.84
|67.4725
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-13
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|382685042.29
|62.2252
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-13
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|146828612.87
|35.8119
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-13
|IE00BMC38736
|56850000.000
|3357629926.84
|59.0612
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-13
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|93707822.10
|7.7444
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-13
|IE00BMDKNW35
|42600000.000
|540512856.58
|12.6881
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-13
|IE0000H445G8
|470000.000
|8427574.54
|17.9310
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-13
|IE0002PG6CA6
|38800000.000
|528473975.83
|13.6205
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-13
|IE0005B8WVT6
|480000.000
|10637751.75
|22.1620
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-13
|IE000YU9K6K2
|9140000.000
|516105374.42
|56.4667
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-13
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14350265.81
|22.0773
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-13
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11954117.19
|25.1666
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-13
|IE0005TF96I9
|400000.000
|8434451.74
|21.0861
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-13
|IE000M7V94E1
|27320000.000
|1536515905.55
|56.2414
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-13
|IE000NXF88S1
|1320000.000
|29772266.07
|22.5547
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-13
|IE000YYE6WK5
|124300000.000
|7534569743.03
|60.6160
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-13
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62489412.82
|24.2772
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-13
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43521363.55
|24.1785
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-13
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12774067.07
|23.2256
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-13
|IE0007Y8Y157
|16800000.000
|411816621.72
|24.5129
© 2025 PR Newswire