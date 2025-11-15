HeraMED startet durch: US-Topmanagerin neu im Vorstand - und Garmin als Technologiepartner!

Anzeige / Werbung

Heute präsentieren wir Ihnen eine der spannendsten Entwicklungen im globalen Markt für digitale Frauengesundheit.

Willkommen zurück, Leserinnen und Leser -

HeraMED (WKN: A2PQND ASX: HMD), das börsennotierte MedTech-Unternehmen aus Australien, hat zwei gewaltige Schritte nach vorne gemacht:

Die Berufung einer US-Gesundheitsmanagerin mit Fortune-25-Hintergrund in den Vorstand.

in den Vorstand. Eine strategische Partnerschaft mit Garmin, einem der weltweit führenden Anbieter von Smartwatches.

Das ist nicht länger nur ein regionales Health-Tech.

Das ist der Beginn einer neuen Ära der Schwangerschaftsbetreuung - digital, kontinuierlich, global.

1. HeraMED holt Fortune-25-Insiderin Dr. Sharon Howell in den Vorstand

In einem strategischen Coup wurde Dr. Sharon Richardson Howell, PhD, MBA, FACHE, CPXP, MSc, zur Non-Executive Director und Chair des Advisory Boards von HeraMED berufen.

Warum das so wichtig ist:

Dr. Howell war Chief Performance Officer Clinical Solutions beim US-Riesen Centene Corporation , einem Fortune-25-Konzern.

beim US-Riesen , einem Fortune-25-Konzern. Ihre Erfahrung umfasst Medicaid, Medicare und Population Health auf vier Kontinenten.

auf vier Kontinenten. Akademisch top aufgestellt: Harvard Medical School , UC Berkeley Haas und Bayes Business School (London) .

, und . Bereits seit 2024 als Beraterin bei HeraMED aktiv, hat sie nun das Steuer in die Hand genommen - mit Fokus auf US-Kommerzialisierung, Partnerschaften im Gesundheitswesen und digitale Strategien.

"Dies ist ein Unternehmen unter der richtigen Führung mit dem Potenzial, alle fünf Ziele des 'Quintuple Aim' in der Frauengesundheit zu adressieren", so Howell.

Mit dieser Personalie holt sich HeraMED direkten Zugang zu Entscheidern im US-Gesundheitssystem, Erstattungsmodellen und strategischen Krankenhausnetzwerken.

2. HeraMED + Garmin: Die stille Sensation

Im September 2025 veröffentlichte Garmin still und leise einen Bericht über seine neue Partnerschaft mit HeraMED - und dieser Deal hat es in sich.

Garmin - einer der weltweit führenden Smartwatch-Hersteller:

Weltweit bekannt für Präzisionssensoren , lange Akkulaufzeiten und medizinische Integrationen .

, und . Baut gezielt Produkte für die Frauengesundheit und Schwangerschaft .

. Wird nun Teil des HeraCARE-Ökosystems - der digitalen Plattform von HeraMED für Schwangere.

Was das konkret bedeutet:

24/7 Vitaldatenüberwachung via Garmin: Puls, HRV, Schlaf, Stresslevel, Aktivität.

via Garmin: Puls, HRV, Schlaf, Stresslevel, Aktivität. Frühzeitige Risikoerkennung durch KI-gestützte Analytik.

durch KI-gestützte Analytik. FDA-zertifiziert : HeraCARE ist bereits mit klinisch validierten Tools wie HeraBEAT integriert.

: HeraCARE ist bereits mit klinisch validierten Tools wie HeraBEAT integriert. Nahtlose User Experience: Schwangere tragen einfach ihre Garmin - den Rest erledigt HeraMED.

"Garmin hilft uns, die Kluft zwischen Alltag und hochwertiger Betreuung zu überbrücken", erklärt CEO Anoushka Gungadin.

Das ist nicht bloß eine schöne Ergänzung -

das ist die Zukunft der digitalen Schwangerschaftsbetreuung.

3. Warum das ein Wendepunkt ist

HeraMED greift in den USA an

Mit dem Eintritt in den US-Markt eröffnet sich HeraMED Zugang zu einem über 30 Milliarden US-Dollar großen Markt für Frauengesundheit:

US-Vorstandsexpertise mit Zugang zu Medicare, Medicaid und Kliniknetzwerken.

mit Zugang zu Medicare, Medicaid und Kliniknetzwerken. Eine der bekanntesten Wearable-Marken der Welt (Garmin) als Technologiepartner.

als Technologiepartner. Ein validiertes, marktreifes Produkt, das mit neuen digitalen Erstattungscodes kompatibel ist.

HeraMED erfüllt die "Quintuple Aim" des Gesundheitssystems

Das moderne Gesundheitssystem verfolgt fünf übergeordnete Ziele - HeraMED erfüllt alle:

Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung Senkung der Gesundheitskosten pro Patient Bessere Patientenerfahrung Unterstützung von Ärzten und Pflegepersonal Abbau von Ungleichheiten in der Versorgung

Genau hier setzt HeraMED an.

Mit Wearables, KI-gestützter Fernbetreuung und einem Team mit globaler Gesundheitskompetenz ist HeraMED bestens aufgestellt für internationales Wachstum.

4. Was als Nächstes kommt

Während andere Unternehmen noch an Pilotprojekten arbeiten, ist HeraMED längst live, integriert und skalierbar.

Dr. Howells Berufung ebnet den Weg für regulatorischen und kommerziellen Erfolg in den USA.

ebnet den Weg für regulatorischen und kommerziellen Erfolg in den USA. Die Garmin-Partnerschaft bringt massives Nutzerpotenzial, Sichtbarkeit und technische Tiefe.

bringt massives Nutzerpotenzial, Sichtbarkeit und technische Tiefe. HeraCARE wird in Krankenhäusern und Gesundheitssystemen weltweit eingesetzt - und bald noch viel weiter verbreitet.

"Unsere Zusammenarbeit mit Garmin ist keine bloße Integration - es ist echte Innovation", so Gungadin.

Fazit: Eine neue Ära beginnt

Die nächste Revolution in der Frauengesundheit wird nicht in Kliniken stattfinden -

sie wird in der Cloud, auf dem Handgelenk der Patientinnen und mit intelligenter KI stattfinden.

Und HeraMED hat sie bereits eingeläutet.

Jetzt ist der Moment, um genauer hinzusehen.

