VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 17

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-14 IE00BF541080 307000.000 40836892.73 133.0192
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-14 IE00BF540Z61 851000.000 61719843.38 72.5263
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-14 IE00BQQP9F84 39650000.000 3413818384.71 86.0988
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-14 IE00BDFBTQ78 19725000.000 984581199.35 49.9154
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-14 IE00BYWQWR46 12450000.000 899503519.76 72.2493
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-14 IE00BQQP9G91 12400000.000 1098781948.11 88.6114
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-14 IE00BDS67326 2362000.000 159058377.68 67.3405
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-14 IE00BQQP9H09 6150000.000 379559626.66 61.7170
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-14 IE00BL0BMZ89 4100000.000 145144351.26 35.4011
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-14 IE00BMC38736 56900000.000 3355880978.62 58.9786
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-14 IE00BMDH1538 12100000.000 93039698.13 7.6892
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-14 IE00BMDKNW35 42600000.000 527379935.95 12.3798
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-14 IE0000H445G8 470000.000 8311462.07 17.6840
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-14 IE0002PG6CA6 39050000.000 529764805.92 13.5663
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-14 IE0005B8WVT6 480000.000 10544837.59 21.9684
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-14 IE000YU9K6K2 9140000.000 516772819.03 56.5397
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-14 IE000B9PQW54 650000.000 14391163.61 22.1403
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-14 IE0001J5A2T9 475000.000 11925608.78 25.1065
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-14 IE0005TF96I9 400000.000 8297643.14 20.7441
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-14 IE000M7V94E1 27320000.000 1503110063.14 55.0187
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-14 IE000NXF88S1 1320000.000 30184956.43 22.8674
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-14 IE000YYE6WK5 124300000.000 7503008244.53 60.3621
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-14 IE000J6CHW80 2574000.000 62422376.18 24.2511
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-14 IE0007I99HX7 1800000.000 43296926.70 24.0538
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-14 IE000SBU19F7 550000.000 12702250.75 23.0950
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-14 IE0007Y8Y157 16850000.000 412674665.23 24.4911

