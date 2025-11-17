VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, November 17
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-14
|IE00BF541080
|307000.000
|40836892.73
|133.0192
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-14
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61719843.38
|72.5263
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-14
|IE00BQQP9F84
|39650000.000
|3413818384.71
|86.0988
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-14
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|984581199.35
|49.9154
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-14
|IE00BYWQWR46
|12450000.000
|899503519.76
|72.2493
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-14
|IE00BQQP9G91
|12400000.000
|1098781948.11
|88.6114
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-14
|IE00BDS67326
|2362000.000
|159058377.68
|67.3405
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-14
|IE00BQQP9H09
|6150000.000
|379559626.66
|61.7170
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-14
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|145144351.26
|35.4011
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-14
|IE00BMC38736
|56900000.000
|3355880978.62
|58.9786
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-14
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|93039698.13
|7.6892
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-14
|IE00BMDKNW35
|42600000.000
|527379935.95
|12.3798
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-14
|IE0000H445G8
|470000.000
|8311462.07
|17.6840
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-14
|IE0002PG6CA6
|39050000.000
|529764805.92
|13.5663
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-14
|IE0005B8WVT6
|480000.000
|10544837.59
|21.9684
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-14
|IE000YU9K6K2
|9140000.000
|516772819.03
|56.5397
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-14
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14391163.61
|22.1403
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-14
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|11925608.78
|25.1065
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-14
|IE0005TF96I9
|400000.000
|8297643.14
|20.7441
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-14
|IE000M7V94E1
|27320000.000
|1503110063.14
|55.0187
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-14
|IE000NXF88S1
|1320000.000
|30184956.43
|22.8674
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-14
|IE000YYE6WK5
|124300000.000
|7503008244.53
|60.3621
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-14
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62422376.18
|24.2511
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-14
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|43296926.70
|24.0538
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-14
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12702250.75
|23.0950
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-14
|IE0007Y8Y157
|16850000.000
|412674665.23
|24.4911
