Anzeige
Mehr »
Dienstag, 18.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die KI-Comeback-Story des Jahres 2025
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
17.11.25 | 08:13
6,850 Euro
-0,72 % -0,050
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
6,7007,00008:42
PR Newswire
18.11.2025 08:18 Uhr
91 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 18

Bodycotewww.bodycote.com

18 November 2025

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

17 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

39,192

Highest price paid per share (pence per share):

615.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

603.00p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

607.19p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,492,338 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,818,066 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,963,834 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

69

614

17/11/2025 08:08:01

00499239397TRLO1.1.1

XLON

97

614

17/11/2025 08:08:01

00499239398TRLO1.1.1

XLON

108

614

17/11/2025 08:08:01

00499239399TRLO1.1.1

BATE

18

614

17/11/2025 08:08:50

00499239569TRLO1.1.1

TRQX

26

614

17/11/2025 08:08:50

00499239568TRLO1.1.1

CHIX

166

613

17/11/2025 08:10:38

00499239866TRLO1.1.1

XLON

18

613

17/11/2025 08:10:48

00499239879TRLO1.1.1

AQXE

22

613

17/11/2025 08:11:55

00499240050TRLO1.1.1

CHIX

109

614

17/11/2025 08:12:44

00499240219TRLO1.1.1

BATE

218

615

17/11/2025 08:14:34

00499240653TRLO1.1.1

XLON

109

613.5

17/11/2025 08:28:53

00499242853TRLO1.1.1

BATE

24

613.5

17/11/2025 08:29:05

00499242882TRLO1.1.1

XLON

25

613.5

17/11/2025 08:29:05

00499242881TRLO1.1.1

XLON

136

613.5

17/11/2025 08:29:09

00499242890TRLO1.1.1

XLON

205

613.5

17/11/2025 08:32:59

00499243541TRLO1.1.1

XLON

19

613

17/11/2025 08:33:00

00499243542TRLO1.1.1

AQXE

17

613

17/11/2025 08:36:36

00499243991TRLO1.1.1

AQXE

33

613.5

17/11/2025 08:36:42

00499243998TRLO1.1.1

XLON

58

613.5

17/11/2025 08:36:42

00499243999TRLO1.1.1

XLON

83

613.5

17/11/2025 08:36:42

00499244000TRLO1.1.1

XLON

103

613

17/11/2025 08:37:46

00499244155TRLO1.1.1

BATE

5

612.5

17/11/2025 08:41:06

00499244619TRLO1.1.1

TRQX

12

612.5

17/11/2025 08:41:06

00499244618TRLO1.1.1

TRQX

17

612.5

17/11/2025 08:41:06

00499244620TRLO1.1.1

TRQX

12

612.5

17/11/2025 08:41:50

00499244720TRLO1.1.1

BATE

70

612.5

17/11/2025 08:41:50

00499244721TRLO1.1.1

BATE

34

613

17/11/2025 08:42:01

00499244743TRLO1.1.1

XLON

51

613

17/11/2025 08:42:01

00499244744TRLO1.1.1

XLON

33

613.5

17/11/2025 08:42:01

00499244745TRLO1.1.1

XLON

16

613.5

17/11/2025 08:42:01

00499244747TRLO1.1.1

XLON

54

613.5

17/11/2025 08:42:01

00499244746TRLO1.1.1

XLON

15

613

17/11/2025 08:42:30

00499244851TRLO1.1.1

AQXE

19

612.5

17/11/2025 08:45:20

00499245371TRLO1.1.1

TRQX

25

612

17/11/2025 08:46:51

00499245542TRLO1.1.1

CHIX

25

612

17/11/2025 08:46:51

00499245543TRLO1.1.1

CHIX

25

612

17/11/2025 08:46:51

00499245544TRLO1.1.1

CHIX

76

611.5

17/11/2025 08:47:12

00499245629TRLO1.1.1

XLON

82

611.5

17/11/2025 08:47:12

00499245628TRLO1.1.1

XLON

86

611.5

17/11/2025 08:48:11

00499245727TRLO1.1.1

BATE

13

613

17/11/2025 08:48:50

00499245820TRLO1.1.1

AQXE

21

612

17/11/2025 08:49:41

00499245920TRLO1.1.1

CHIX

15

611.5

17/11/2025 08:50:41

00499246047TRLO1.1.1

TRQX

200

611.5

17/11/2025 08:52:18

00499246281TRLO1.1.1

XLON

24

612

17/11/2025 08:53:34

00499246501TRLO1.1.1

CHIX

95

611.5

17/11/2025 08:54:37

00499246658TRLO1.1.1

BATE

16

613

17/11/2025 08:56:26

00499246895TRLO1.1.1

AQXE

4

611.5

17/11/2025 08:56:42

00499246932TRLO1.1.1

TRQX

13

611.5

17/11/2025 08:56:42

00499246933TRLO1.1.1

TRQX

31

611

17/11/2025 08:58:35

00499247300TRLO1.1.1

XLON

33

611

17/11/2025 08:58:35

00499247298TRLO1.1.1

XLON

125

611

17/11/2025 08:58:35

00499247299TRLO1.1.1

XLON

31

611

17/11/2025 08:58:35

00499247301TRLO1.1.1

XLON

24

612

17/11/2025 09:01:12

00499247758TRLO1.1.1

CHIX

8

612.5

17/11/2025 09:01:15

00499247761TRLO1.1.1

AQXE

8

613

17/11/2025 09:01:15

00499247762TRLO1.1.1

AQXE

32

611

17/11/2025 09:04:04

00499248291TRLO1.1.1

BATE

88

611.5

17/11/2025 09:04:04

00499248292TRLO1.1.1

BATE

33

611

17/11/2025 09:05:10

00499248443TRLO1.1.1

XLON

125

611

17/11/2025 09:05:10

00499248442TRLO1.1.1

XLON

51

611

17/11/2025 09:05:10

00499248444TRLO1.1.1

XLON

6

611.5

17/11/2025 09:08:27

00499249023TRLO1.1.1

TRQX

12

611.5

17/11/2025 09:08:27

00499249022TRLO1.1.1

TRQX

16

611.5

17/11/2025 09:10:03

00499249222TRLO1.1.1

AQXE

24

610

17/11/2025 09:10:45

00499249375TRLO1.1.1

CHIX

101

609.5

17/11/2025 09:14:50

00499249975TRLO1.1.1

BATE

191

609.5

17/11/2025 09:14:50

00499249976TRLO1.1.1

XLON

16

609.5

17/11/2025 09:16:08

00499250138TRLO1.1.1

TRQX

140

610

17/11/2025 09:17:28

00499250310TRLO1.1.1

XLON

24

609

17/11/2025 09:19:25

00499250549TRLO1.1.1

CHIX

174

609

17/11/2025 09:29:35

00499251752TRLO1.1.1

XLON

194

608

17/11/2025 09:42:15

00499253524TRLO1.1.1

XLON

15

608.5

17/11/2025 09:43:21

00499253638TRLO1.1.1

CHIX

12

608.5

17/11/2025 09:43:21

00499253639TRLO1.1.1

CHIX

15

608.5

17/11/2025 09:44:17

00499253776TRLO1.1.1

AQXE

20

608.5

17/11/2025 09:44:54

00499253857TRLO1.1.1

TRQX

3

608.5

17/11/2025 09:44:54

00499253858TRLO1.1.1

AQXE

114

608.5

17/11/2025 09:46:04

00499254015TRLO1.1.1

XLON

10

608.5

17/11/2025 09:46:26

00499254056TRLO1.1.1

XLON

70

608.5

17/11/2025 09:51:42

00499254675TRLO1.1.1

XLON

25

608.5

17/11/2025 09:52:21

00499254818TRLO1.1.1

CHIX

16

608.5

17/11/2025 09:53:37

00499255004TRLO1.1.1

TRQX

18

608.5

17/11/2025 09:54:31

00499255124TRLO1.1.1

AQXE

104

608.5

17/11/2025 09:54:31

00499255125TRLO1.1.1

XLON

51

608.5

17/11/2025 09:57:52

00499255534TRLO1.1.1

XLON

117

608

17/11/2025 09:57:52

00499255537TRLO1.1.1

BATE

52

608.5

17/11/2025 09:57:52

00499255535TRLO1.1.1

XLON

65

608.5

17/11/2025 09:57:52

00499255536TRLO1.1.1

XLON

107

608

17/11/2025 09:57:52

00499255538TRLO1.1.1

BATE

1

608.5

17/11/2025 10:01:31

00499256039TRLO1.1.1

CHIX

25

608.5

17/11/2025 10:01:31

00499256040TRLO1.1.1

CHIX

12

608.5

17/11/2025 10:03:25

00499256346TRLO1.1.1

AQXE

3

608.5

17/11/2025 10:03:25

00499256347TRLO1.1.1

AQXE

91

608

17/11/2025 10:03:25

00499256348TRLO1.1.1

BATE

18

608

17/11/2025 10:06:36

00499256791TRLO1.1.1

TRQX

23

608

17/11/2025 10:06:45

00499256800TRLO1.1.1

XLON

157

608

17/11/2025 10:06:45

00499256799TRLO1.1.1

XLON

17

608.5

17/11/2025 10:11:00

00499257212TRLO1.1.1

AQXE

97

609

17/11/2025 10:12:13

00499257372TRLO1.1.1

BATE

85

609

17/11/2025 10:13:07

00499257470TRLO1.1.1

XLON

33

609

17/11/2025 10:13:07

00499257471TRLO1.1.1

XLON

116

609

17/11/2025 10:13:07

00499257472TRLO1.1.1

XLON

18

608.5

17/11/2025 10:13:28

00499257505TRLO1.1.1

TRQX

12

608

17/11/2025 10:14:35

00499257707TRLO1.1.1

CHIX

16

608

17/11/2025 10:14:35

00499257708TRLO1.1.1

CHIX

172

606.5

17/11/2025 10:19:22

00499258410TRLO1.1.1

XLON

17

608.5

17/11/2025 10:20:17

00499258604TRLO1.1.1

AQXE

24

607.5

17/11/2025 10:29:23

00499259634TRLO1.1.1

CHIX

112

607.5

17/11/2025 10:29:23

00499259635TRLO1.1.1

BATE

167

607.5

17/11/2025 10:29:23

00499259636TRLO1.1.1

XLON

13

607.5

17/11/2025 10:31:20

00499259952TRLO1.1.1

TRQX

17

607.5

17/11/2025 10:31:20

00499259953TRLO1.1.1

TRQX

177

607.5

17/11/2025 10:32:24

00499260104TRLO1.1.1

XLON

20

608

17/11/2025 10:32:37

00499260117TRLO1.1.1

AQXE

121

607.5

17/11/2025 10:33:40

00499260202TRLO1.1.1

BATE

28

607.5

17/11/2025 10:36:32

00499260583TRLO1.1.1

CHIX

18

607.5

17/11/2025 10:41:12

00499261465TRLO1.1.1

TRQX

14

607.5

17/11/2025 10:44:03

00499261810TRLO1.1.1

AQXE

136

606.5

17/11/2025 10:44:42

00499261875TRLO1.1.1

XLON

45

606.5

17/11/2025 10:44:42

00499261876TRLO1.1.1

XLON

32

607.5

17/11/2025 10:45:10

00499261934TRLO1.1.1

CHIX

21

608

17/11/2025 10:47:19

00499262242TRLO1.1.1

BATE

6

608

17/11/2025 10:47:19

00499262243TRLO1.1.1

BATE

96

608

17/11/2025 10:47:19

00499262244TRLO1.1.1

BATE

63

608

17/11/2025 10:47:52

00499262329TRLO1.1.1

XLON

135

608

17/11/2025 10:47:52

00499262330TRLO1.1.1

XLON

12

607.5

17/11/2025 10:52:35

00499263102TRLO1.1.1

AQXE

8

607.5

17/11/2025 10:52:35

00499263103TRLO1.1.1

AQXE

137

607.5

17/11/2025 10:56:26

00499263915TRLO1.1.1

XLON

18

607.5

17/11/2025 10:56:27

00499263919TRLO1.1.1

TRQX

80

608

17/11/2025 10:57:48

00499264165TRLO1.1.1

BATE

17

608

17/11/2025 11:02:38

00499264874TRLO1.1.1

XLON

1

608

17/11/2025 11:02:43

00499264891TRLO1.1.1

XLON

168

608

17/11/2025 11:02:43

00499264893TRLO1.1.1

XLON

27

608

17/11/2025 11:03:32

00499265012TRLO1.1.1

CHIX

23

608.5

17/11/2025 11:05:57

00499265354TRLO1.1.1

CHIX

108

608.5

17/11/2025 11:06:16

00499265393TRLO1.1.1

BATE

49

608.5

17/11/2025 11:12:19

00499266249TRLO1.1.1

XLON

142

608.5

17/11/2025 11:12:19

00499266250TRLO1.1.1

XLON

49

608.5

17/11/2025 11:14:24

00499266539TRLO1.1.1

XLON

4

608.5

17/11/2025 11:14:26

00499266543TRLO1.1.1

XLON

7

608.5

17/11/2025 11:15:52

00499266733TRLO1.1.1

XLON

31

609

17/11/2025 11:17:09

00499266953TRLO1.1.1

XLON

2

609

17/11/2025 11:17:14

00499266960TRLO1.1.1

XLON

4

609

17/11/2025 11:18:05

00499267103TRLO1.1.1

XLON

1

609

17/11/2025 11:18:07

00499267108TRLO1.1.1

XLON

13

609.5

17/11/2025 11:19:44

00499267271TRLO1.1.1

TRQX

1

609.5

17/11/2025 11:20:39

00499267401TRLO1.1.1

XLON

18

609.5

17/11/2025 11:20:39

00499267403TRLO1.1.1

TRQX

268

609.5

17/11/2025 11:20:39

00499267402TRLO1.1.1

XLON

28

609.5

17/11/2025 11:20:39

00499267404TRLO1.1.1

CHIX

31

610.5

17/11/2025 11:29:59

00499268588TRLO1.1.1

CHIX

16

610

17/11/2025 11:30:30

00499268664TRLO1.1.1

XLON

25

610.5

17/11/2025 11:32:11

00499268827TRLO1.1.1

CHIX

15

611

17/11/2025 11:35:23

00499269232TRLO1.1.1

XLON

1

611

17/11/2025 11:35:26

00499269239TRLO1.1.1

XLON

2

611

17/11/2025 11:36:00

00499269290TRLO1.1.1

XLON

116

611

17/11/2025 11:36:05

00499269295TRLO1.1.1

BATE

204

611

17/11/2025 11:36:05

00499269294TRLO1.1.1

BATE

19

611

17/11/2025 11:36:05

00499269297TRLO1.1.1

TRQX

21

611

17/11/2025 11:36:05

00499269298TRLO1.1.1

TRQX

167

611

17/11/2025 11:36:05

00499269296TRLO1.1.1

XLON

68

611

17/11/2025 11:38:09

00499269514TRLO1.1.1

XLON

179

611

17/11/2025 11:38:09

00499269515TRLO1.1.1

XLON

39

610.5

17/11/2025 11:38:36

00499269575TRLO1.1.1

AQXE

2

610.5

17/11/2025 11:38:36

00499269577TRLO1.1.1

AQXE

20

610.5

17/11/2025 11:38:36

00499269576TRLO1.1.1

AQXE

20

610.5

17/11/2025 11:38:36

00499269578TRLO1.1.1

AQXE

99

611

17/11/2025 11:41:54

00499270150TRLO1.1.1

BATE

33

610

17/11/2025 11:43:55

00499270506TRLO1.1.1

XLON

125

610

17/11/2025 11:43:55

00499270507TRLO1.1.1

XLON

19

610.5

17/11/2025 11:43:55

00499270508TRLO1.1.1

TRQX

6

610.5

17/11/2025 11:43:59

00499270518TRLO1.1.1

AQXE

8

610.5

17/11/2025 11:43:59

00499270517TRLO1.1.1

AQXE

2

610.5

17/11/2025 11:50:29

00499271344TRLO1.1.1

XLON

125

610.5

17/11/2025 11:50:29

00499271345TRLO1.1.1

XLON

21

610.5

17/11/2025 11:50:29

00499271347TRLO1.1.1

XLON

43

610.5

17/11/2025 11:50:29

00499271346TRLO1.1.1

XLON

49

610.5

17/11/2025 11:50:29

00499271348TRLO1.1.1

XLON

2

611

17/11/2025 11:52:40

00499271659TRLO1.1.1

BATE

92

611

17/11/2025 11:52:40

00499271660TRLO1.1.1

BATE

18

610.5

17/11/2025 11:55:02

00499272072TRLO1.1.1

AQXE

21

610.5

17/11/2025 11:55:02

00499272073TRLO1.1.1

TRQX

28

610

17/11/2025 11:56:50

00499272450TRLO1.1.1

CHIX

31

610

17/11/2025 11:56:50

00499272451TRLO1.1.1

CHIX

179

610

17/11/2025 11:56:50

00499272452TRLO1.1.1

XLON

85

611

17/11/2025 12:00:13

00499273069TRLO1.1.1

BATE

15

610

17/11/2025 12:02:07

00499273338TRLO1.1.1

XLON

181

610

17/11/2025 12:02:07

00499273339TRLO1.1.1

XLON

18

610.5

17/11/2025 12:02:46

00499273465TRLO1.1.1

TRQX

12

610

17/11/2025 12:03:08

00499273519TRLO1.1.1

CHIX

11

610

17/11/2025 12:03:08

00499273521TRLO1.1.1

CHIX

12

610

17/11/2025 12:05:23

00499274044TRLO1.1.1

AQXE

26

610

17/11/2025 12:06:24

00499274179TRLO1.1.1

CHIX

20

609

17/11/2025 12:07:25

00499274457TRLO1.1.1

XLON

12

610

17/11/2025 12:07:30

00499274472TRLO1.1.1

AQXE

122

611

17/11/2025 12:07:53

00499274582TRLO1.1.1

BATE

17

610

17/11/2025 12:07:53

00499274583TRLO1.1.1

TRQX

12

609

17/11/2025 12:08:31

00499274718TRLO1.1.1

XLON

1

609

17/11/2025 12:09:09

00499274862TRLO1.1.1

XLON

1

609

17/11/2025 12:09:48

00499275135TRLO1.1.1

XLON

13

610

17/11/2025 12:10:32

00499275220TRLO1.1.1

AQXE

29

610

17/11/2025 12:11:11

00499275294TRLO1.1.1

CHIX

98

610

17/11/2025 12:13:04

00499275591TRLO1.1.1

BATE

23

611

17/11/2025 12:13:04

00499275592TRLO1.1.1

BATE

17

610

17/11/2025 12:14:54

00499276013TRLO1.1.1

AQXE

25

610

17/11/2025 12:15:13

00499276218TRLO1.1.1

XLON

2

610

17/11/2025 12:15:19

00499276239TRLO1.1.1

XLON

123

611

17/11/2025 12:17:07

00499276574TRLO1.1.1

BATE

26

610.5

17/11/2025 12:17:15

00499276591TRLO1.1.1

XLON

11

610.5

17/11/2025 12:17:16

00499276595TRLO1.1.1

XLON

1

610.5

17/11/2025 12:17:26

00499276620TRLO1.1.1

XLON

8

610.5

17/11/2025 12:20:02

00499277001TRLO1.1.1

XLON

25

610.5

17/11/2025 12:21:16

00499277170TRLO1.1.1

XLON

19

611.5

17/11/2025 12:21:26

00499277209TRLO1.1.1

TRQX

9

611.5

17/11/2025 12:23:22

00499277505TRLO1.1.1

XLON

24

611.5

17/11/2025 12:23:24

00499277509TRLO1.1.1

XLON

30

612

17/11/2025 12:23:24

00499277508TRLO1.1.1

CHIX

12

611.5

17/11/2025 12:23:30

00499277528TRLO1.1.1

XLON

42

611

17/11/2025 12:28:04

00499278254TRLO1.1.1

XLON

136

611

17/11/2025 12:28:04

00499278255TRLO1.1.1

XLON

12

611

17/11/2025 12:28:04

00499278256TRLO1.1.1

XLON

34

610.5

17/11/2025 12:30:38

00499278719TRLO1.1.1

XLON

42

610.5

17/11/2025 12:30:38

00499278721TRLO1.1.1

XLON

50

610.5

17/11/2025 12:30:38

00499278720TRLO1.1.1

XLON

102

610.5

17/11/2025 12:31:36

00499278853TRLO1.1.1

BATE

36

610

17/11/2025 12:31:36

00499278856TRLO1.1.1

CHIX

11

611

17/11/2025 12:31:36

00499278855TRLO1.1.1

BATE

25

611

17/11/2025 12:31:36

00499278854TRLO1.1.1

BATE

12

610.5

17/11/2025 12:32:33

00499279044TRLO1.1.1

AQXE

12

611

17/11/2025 12:32:33

00499279045TRLO1.1.1

AQXE

1

611

17/11/2025 12:32:33

00499279046TRLO1.1.1

AQXE

26

610.5

17/11/2025 12:32:51

00499279093TRLO1.1.1

TRQX

53

609.5

17/11/2025 12:36:21

00499279552TRLO1.1.1

XLON

128

609.5

17/11/2025 12:36:21

00499279553TRLO1.1.1

XLON

49

609.5

17/11/2025 12:39:36

00499280043TRLO1.1.1

XLON

113

609.5

17/11/2025 12:39:36

00499280044TRLO1.1.1

XLON

24

610

17/11/2025 12:41:58

00499280401TRLO1.1.1

TRQX

1

609.5

17/11/2025 12:42:58

00499280581TRLO1.1.1

CHIX

74

610

17/11/2025 12:43:52

00499280669TRLO1.1.1

BATE

84

610.5

17/11/2025 12:43:52

00499280670TRLO1.1.1

BATE

26

610

17/11/2025 12:44:11

00499280723TRLO1.1.1

AQXE

12

609.5

17/11/2025 12:44:56

00499280828TRLO1.1.1

CHIX

11

609

17/11/2025 12:45:55

00499281044TRLO1.1.1

XLON

1

609

17/11/2025 12:46:01

00499281055TRLO1.1.1

XLON

1

609

17/11/2025 12:46:24

00499281122TRLO1.1.1

XLON

39

609.5

17/11/2025 12:47:38

00499281360TRLO1.1.1

CHIX

4

609

17/11/2025 12:51:39

00499282442TRLO1.1.1

XLON

12

610

17/11/2025 12:52:17

00499282541TRLO1.1.1

AQXE

14

610

17/11/2025 12:52:17

00499282542TRLO1.1.1

AQXE

2

609

17/11/2025 12:52:17

00499282543TRLO1.1.1

XLON

145

610.5

17/11/2025 12:52:48

00499282615TRLO1.1.1

BATE

11

609

17/11/2025 12:52:48

00499282616TRLO1.1.1

XLON

18

609

17/11/2025 12:53:53

00499282835TRLO1.1.1

XLON

5

609

17/11/2025 12:55:06

00499283028TRLO1.1.1

XLON

19

609.5

17/11/2025 12:55:06

00499283029TRLO1.1.1

TRQX

38

609.5

17/11/2025 12:55:06

00499283027TRLO1.1.1

CHIX

13

609

17/11/2025 12:56:00

00499283315TRLO1.1.1

XLON

1

609

17/11/2025 12:57:25

00499283700TRLO1.1.1

XLON

19

610

17/11/2025 12:59:31

00499284186TRLO1.1.1

AQXE

320

609.5

17/11/2025 13:00:43

00499284419TRLO1.1.1

XLON

394

609.5

17/11/2025 13:00:43

00499284418TRLO1.1.1

XLON

34

610

17/11/2025 13:01:43

00499284692TRLO1.1.1

CHIX

26

610

17/11/2025 13:02:31

00499284882TRLO1.1.1

TRQX

115

610

17/11/2025 13:02:55

00499284977TRLO1.1.1

BATE

19

610

17/11/2025 13:05:53

00499285575TRLO1.1.1

AQXE

6

608.5

17/11/2025 13:10:33

00499286589TRLO1.1.1

XLON

1

608.5

17/11/2025 13:11:01

00499286694TRLO1.1.1

XLON

55

608.5

17/11/2025 13:12:17

00499287066TRLO1.1.1

XLON

104

608.5

17/11/2025 13:12:17

00499287067TRLO1.1.1

XLON

41

608.5

17/11/2025 13:14:43

00499287665TRLO1.1.1

XLON

153

608.5

17/11/2025 13:14:43

00499287666TRLO1.1.1

XLON

27

609

17/11/2025 13:15:08

00499287761TRLO1.1.1

AQXE

160

608.5

17/11/2025 13:15:20

00499287800TRLO1.1.1

BATE

31

609

17/11/2025 13:16:16

00499287986TRLO1.1.1

TRQX

1

608

17/11/2025 13:18:31

00499288548TRLO1.1.1

CHIX

42

608

17/11/2025 13:19:23

00499288697TRLO1.1.1

CHIX

4

607.5

17/11/2025 13:19:23

00499288698TRLO1.1.1

XLON

3

607.5

17/11/2025 13:21:27

00499289200TRLO1.1.1

XLON

19

609

17/11/2025 13:23:05

00499289627TRLO1.1.1

TRQX

12

609

17/11/2025 13:23:15

00499289685TRLO1.1.1

AQXE

16

609

17/11/2025 13:23:15

00499289686TRLO1.1.1

AQXE

6

609

17/11/2025 13:24:56

00499290093TRLO1.1.1

CHIX

27

608.5

17/11/2025 13:25:28

00499290213TRLO1.1.1

XLON

2

608.5

17/11/2025 13:25:29

00499290216TRLO1.1.1

XLON

4

608.5

17/11/2025 13:27:58

00499290735TRLO1.1.1

XLON

49

609

17/11/2025 13:27:58

00499290734TRLO1.1.1

CHIX

36

609

17/11/2025 13:29:08

00499291000TRLO1.1.1

XLON

4

609

17/11/2025 13:29:12

00499291002TRLO1.1.1

XLON

14

609

17/11/2025 13:29:32

00499291081TRLO1.1.1

XLON

180

609.5

17/11/2025 13:29:32

00499291080TRLO1.1.1

BATE

136

609

17/11/2025 13:29:32

00499291083TRLO1.1.1

XLON

536

609

17/11/2025 13:29:32

00499291082TRLO1.1.1

XLON

29

609

17/11/2025 13:29:33

00499291085TRLO1.1.1

XLON

161

610

17/11/2025 13:31:33

00499291635TRLO1.1.1

XLON

34

610.5

17/11/2025 13:32:53

00499291911TRLO1.1.1

CHIX

1

610

17/11/2025 13:33:37

00499292124TRLO1.1.1

BATE

118

610

17/11/2025 13:33:37

00499292123TRLO1.1.1

BATE

26

609.5

17/11/2025 13:33:48

00499292263TRLO1.1.1

AQXE

39

608.5

17/11/2025 13:36:47

00499293119TRLO1.1.1

XLON

157

608.5

17/11/2025 13:36:47

00499293120TRLO1.1.1

XLON

28

610

17/11/2025 13:40:21

00499294065TRLO1.1.1

BATE

52

610

17/11/2025 13:40:21

00499294066TRLO1.1.1

BATE

99

610

17/11/2025 13:40:21

00499294067TRLO1.1.1

BATE

45

609

17/11/2025 13:40:50

00499294164TRLO1.1.1

CHIX

9

608.5

17/11/2025 13:40:56

00499294185TRLO1.1.1

XLON

146

608.5

17/11/2025 13:40:56

00499294186TRLO1.1.1

XLON

33

609.5

17/11/2025 13:40:59

00499294196TRLO1.1.1

AQXE

179

608.5

17/11/2025 13:42:58

00499294629TRLO1.1.1

XLON

34

608.5

17/11/2025 13:42:58

00499294630TRLO1.1.1

TRQX

1

607.5

17/11/2025 13:45:12

00499295154TRLO1.1.1

XLON

23

609.5

17/11/2025 13:45:40

00499295369TRLO1.1.1

AQXE

143

610

17/11/2025 13:47:18

00499295765TRLO1.1.1

BATE

115

609

17/11/2025 13:47:19

00499295769TRLO1.1.1

XLON

68

609

17/11/2025 13:47:19

00499295770TRLO1.1.1

XLON

51

609

17/11/2025 13:47:19

00499295771TRLO1.1.1

XLON

13

608.5

17/11/2025 13:48:19

00499296028TRLO1.1.1

XLON

1

608.5

17/11/2025 13:48:23

00499296042TRLO1.1.1

XLON

1

608.5

17/11/2025 13:48:55

00499296154TRLO1.1.1

XLON

12

609.5

17/11/2025 13:50:31

00499296615TRLO1.1.1

AQXE

13

609.5

17/11/2025 13:50:31

00499296617TRLO1.1.1

AQXE

1

608.5

17/11/2025 13:50:31

00499296619TRLO1.1.1

XLON

1

608.5

17/11/2025 13:51:01

00499296785TRLO1.1.1

XLON

13

608.5

17/11/2025 13:51:41

00499296925TRLO1.1.1

XLON

172

610

17/11/2025 13:51:41

00499296924TRLO1.1.1

BATE

1

608.5

17/11/2025 13:51:47

00499296937TRLO1.1.1

XLON

282

609

17/11/2025 13:52:28

00499297137TRLO1.1.1

XLON

4

609

17/11/2025 13:55:28

00499297969TRLO1.1.1

XLON

34

609

17/11/2025 13:55:30

00499297971TRLO1.1.1

XLON

11

609.5

17/11/2025 13:55:34

00499297987TRLO1.1.1

TRQX

44

609.5

17/11/2025 13:55:35

00499297997TRLO1.1.1

CHIX

7

609

17/11/2025 13:55:40

00499298009TRLO1.1.1

XLON

150

609

17/11/2025 13:55:40

00499298010TRLO1.1.1

XLON

61

610

17/11/2025 13:56:15

00499298174TRLO1.1.1

BATE

97

610

17/11/2025 13:56:15

00499298173TRLO1.1.1

BATE

3

609

17/11/2025 13:57:06

00499298380TRLO1.1.1

XLON

3

609

17/11/2025 13:57:42

00499298533TRLO1.1.1

XLON

40

609.5

17/11/2025 13:57:42

00499298532TRLO1.1.1

CHIX

7

609

17/11/2025 13:59:18

00499298917TRLO1.1.1

XLON

1

609

17/11/2025 13:59:31

00499298951TRLO1.1.1

XLON

13

609.5

17/11/2025 14:00:18

00499299178TRLO1.1.1

XLON

185

609.5

17/11/2025 14:00:18

00499299180TRLO1.1.1

XLON

365

609.5

17/11/2025 14:00:18

00499299179TRLO1.1.1

XLON

34

609.5

17/11/2025 14:00:18

00499299181TRLO1.1.1

TRQX

45

609.5

17/11/2025 14:00:18

00499299182TRLO1.1.1

TRQX

49

609.5

17/11/2025 14:01:24

00499299455TRLO1.1.1

CHIX

138

609.5

17/11/2025 14:01:24

00499299454TRLO1.1.1

BATE

31

609.5

17/11/2025 14:01:26

00499299460TRLO1.1.1

AQXE

31

609

17/11/2025 14:02:12

00499299667TRLO1.1.1

XLON

3

609

17/11/2025 14:02:41

00499299798TRLO1.1.1

XLON

52

609

17/11/2025 14:04:38

00499300604TRLO1.1.1

XLON

12

609.5

17/11/2025 14:05:34

00499300829TRLO1.1.1

CHIX

30

609.5

17/11/2025 14:06:13

00499300968TRLO1.1.1

CHIX

11

609.5

17/11/2025 14:06:29

00499301057TRLO1.1.1

AQXE

12

609.5

17/11/2025 14:06:29

00499301056TRLO1.1.1

AQXE

131

609

17/11/2025 14:07:32

00499301314TRLO1.1.1

XLON

29

608.5

17/11/2025 14:09:13

00499301705TRLO1.1.1

XLON

130

608.5

17/11/2025 14:09:13

00499301707TRLO1.1.1

XLON

54

608

17/11/2025 14:10:08

00499301973TRLO1.1.1

XLON

4

608

17/11/2025 14:10:16

00499301988TRLO1.1.1

XLON

131

603

17/11/2025 14:11:03

00499302196TRLO1.1.1

XLON

27

604.5

17/11/2025 14:12:33

00499302553TRLO1.1.1

TRQX

34

604.5

17/11/2025 14:12:54

00499302640TRLO1.1.1

AQXE

4

604

17/11/2025 14:19:06

00499304232TRLO1.1.1

XLON

185

604

17/11/2025 14:19:06

00499304233TRLO1.1.1

XLON

35

604

17/11/2025 14:21:56

00499304838TRLO1.1.1

XLON

4

604

17/11/2025 14:21:56

00499304840TRLO1.1.1

XLON

5

604

17/11/2025 14:21:56

00499304839TRLO1.1.1

XLON

97

604

17/11/2025 14:21:56

00499304841TRLO1.1.1

XLON

12

603.5

17/11/2025 14:26:01

00499305734TRLO1.1.1

CHIX

32

603.5

17/11/2025 14:26:01

00499305736TRLO1.1.1

TRQX

42

603.5

17/11/2025 14:26:01

00499305735TRLO1.1.1

CHIX

176

603.5

17/11/2025 14:26:01

00499305733TRLO1.1.1

BATE

197

604

17/11/2025 14:27:30

00499306108TRLO1.1.1

XLON

157

604

17/11/2025 14:30:00

00499306871TRLO1.1.1

XLON

40

604.5

17/11/2025 14:32:29

00499310524TRLO1.1.1

CHIX

39

605

17/11/2025 14:32:35

00499310606TRLO1.1.1

XLON

121

605

17/11/2025 14:32:35

00499310607TRLO1.1.1

XLON

32

607

17/11/2025 14:34:46

00499312393TRLO1.1.1

AQXE

32

607

17/11/2025 14:34:46

00499312394TRLO1.1.1

AQXE

159

607

17/11/2025 14:34:46

00499312396TRLO1.1.1

XLON

186

607

17/11/2025 14:34:46

00499312395TRLO1.1.1

BATE

56

608.5

17/11/2025 14:46:22

00499321773TRLO1.1.1

XLON

63

608.5

17/11/2025 14:46:22

00499321774TRLO1.1.1

XLON

26

608.5

17/11/2025 14:46:22

00499321776TRLO1.1.1

XLON

32

608.5

17/11/2025 14:46:22

00499321775TRLO1.1.1

XLON

83

608.5

17/11/2025 14:47:11

00499322404TRLO1.1.1

XLON

29

608.5

17/11/2025 14:47:11

00499322406TRLO1.1.1

XLON

40

608.5

17/11/2025 14:47:11

00499322407TRLO1.1.1

XLON

94

608.5

17/11/2025 14:47:11

00499322405TRLO1.1.1

XLON

7

608.5

17/11/2025 14:47:11

00499322409TRLO1.1.1

XLON

20

608.5

17/11/2025 14:47:11

00499322408TRLO1.1.1

XLON

74

608.5

17/11/2025 14:47:11

00499322410TRLO1.1.1

XLON

597

608.5

17/11/2025 14:47:11

00499322411TRLO1.1.1

XLON

62

609

17/11/2025 14:48:45

00499323582TRLO1.1.1

CHIX

44

609

17/11/2025 14:48:45

00499323585TRLO1.1.1

AQXE

52

609

17/11/2025 14:48:45

00499323584TRLO1.1.1

CHIX

338

609

17/11/2025 14:48:45

00499323583TRLO1.1.1

BATE

38

609

17/11/2025 14:48:45

00499323586TRLO1.1.1

AQXE

175

609

17/11/2025 14:48:45

00499323587TRLO1.1.1

BATE

183

609

17/11/2025 14:48:45

00499323588TRLO1.1.1

XLON

31

608

17/11/2025 14:50:13

00499324450TRLO1.1.1

TRQX

30

608

17/11/2025 14:50:13

00499324451TRLO1.1.1

TRQX

40

608

17/11/2025 14:50:13

00499324452TRLO1.1.1

TRQX

64

608.5

17/11/2025 14:50:53

00499324770TRLO1.1.1

XLON

79

608.5

17/11/2025 14:50:53

00499324771TRLO1.1.1

XLON

8

608.5

17/11/2025 14:51:31

00499325261TRLO1.1.1

AQXE

26

608.5

17/11/2025 14:51:31

00499325262TRLO1.1.1

AQXE

55

608

17/11/2025 14:51:32

00499325276TRLO1.1.1

CHIX

156

608

17/11/2025 14:52:13

00499325630TRLO1.1.1

BATE

38

607.5

17/11/2025 14:52:21

00499325723TRLO1.1.1

XLON

137

607.5

17/11/2025 14:52:25

00499325753TRLO1.1.1

XLON

27

608

17/11/2025 14:52:25

00499325754TRLO1.1.1

TRQX

158

607

17/11/2025 14:53:38

00499326539TRLO1.1.1

XLON

49

608

17/11/2025 14:55:27

00499327336TRLO1.1.1

CHIX

65

608

17/11/2025 14:55:38

00499327434TRLO1.1.1

BATE

90

608

17/11/2025 14:55:38

00499327433TRLO1.1.1

BATE

19

608

17/11/2025 14:55:38

00499327435TRLO1.1.1

BATE

34

608

17/11/2025 14:56:14

00499327855TRLO1.1.1

TRQX

104

608

17/11/2025 14:57:09

00499328523TRLO1.1.1

XLON

54

608

17/11/2025 14:57:09

00499328524TRLO1.1.1

XLON

173

608

17/11/2025 14:57:09

00499328525TRLO1.1.1

XLON

32

608.5

17/11/2025 14:58:44

00499329594TRLO1.1.1

AQXE

154

608.5

17/11/2025 15:00:15

00499330914TRLO1.1.1

XLON

178

609

17/11/2025 15:02:11

00499332140TRLO1.1.1

XLON

28

609

17/11/2025 15:02:11

00499332142TRLO1.1.1

AQXE

30

609

17/11/2025 15:02:13

00499332153TRLO1.1.1

TRQX

160

609

17/11/2025 15:02:18

00499332186TRLO1.1.1

BATE

15

609

17/11/2025 15:02:18

00499332187TRLO1.1.1

BATE

154

607.5

17/11/2025 15:03:21

00499332807TRLO1.1.1

XLON

35

609

17/11/2025 15:05:08

00499334045TRLO1.1.1

TRQX

156

607

17/11/2025 15:05:23

00499334233TRLO1.1.1

BATE

56

607

17/11/2025 15:05:25

00499334250TRLO1.1.1

CHIX

15

607

17/11/2025 15:05:43

00499334400TRLO1.1.1

XLON

51

607

17/11/2025 15:05:43

00499334399TRLO1.1.1

XLON

111

607

17/11/2025 15:05:43

00499334401TRLO1.1.1

XLON

7

609

17/11/2025 15:06:49

00499335091TRLO1.1.1

AQXE

24

609

17/11/2025 15:06:49

00499335092TRLO1.1.1

AQXE

74

606

17/11/2025 15:08:03

00499335682TRLO1.1.1

XLON

175

606

17/11/2025 15:08:03

00499335681TRLO1.1.1

XLON

183

606

17/11/2025 15:08:03

00499335683TRLO1.1.1

XLON

11

606.5

17/11/2025 15:08:12

00499335742TRLO1.1.1

BATE

153

606.5

17/11/2025 15:08:12

00499335743TRLO1.1.1

BATE

49

607

17/11/2025 15:08:18

00499335799TRLO1.1.1

CHIX

29

609

17/11/2025 15:08:39

00499335991TRLO1.1.1

TRQX

29

606

17/11/2025 15:10:09

00499336907TRLO1.1.1

AQXE

47

606

17/11/2025 15:10:31

00499337036TRLO1.1.1

CHIX

155

606

17/11/2025 15:14:03

00499338922TRLO1.1.1

XLON

155

606

17/11/2025 15:14:03

00499338923TRLO1.1.1

XLON

286

606

17/11/2025 15:14:03

00499338921TRLO1.1.1

XLON

46

606

17/11/2025 15:17:51

00499340903TRLO1.1.1

CHIX

183

606

17/11/2025 15:17:51

00499340904TRLO1.1.1

XLON

26

606

17/11/2025 15:17:53

00499340917TRLO1.1.1

TRQX

10

606

17/11/2025 15:18:52

00499341582TRLO1.1.1

TRQX

13

606

17/11/2025 15:18:56

00499341618TRLO1.1.1

AQXE

18

606

17/11/2025 15:18:56

00499341619TRLO1.1.1

AQXE

156

605.5

17/11/2025 15:19:35

00499341926TRLO1.1.1

BATE

172

605.5

17/11/2025 15:19:35

00499341927TRLO1.1.1

BATE

196

605.5

17/11/2025 15:19:35

00499341928TRLO1.1.1

XLON

47

604.5

17/11/2025 15:20:17

00499342402TRLO1.1.1

CHIX

191

606

17/11/2025 15:24:53

00499345304TRLO1.1.1

BATE

416

606

17/11/2025 15:24:53

00499345305TRLO1.1.1

XLON

14

606

17/11/2025 15:24:53

00499345307TRLO1.1.1

XLON

161

606

17/11/2025 15:24:53

00499345306TRLO1.1.1

XLON

232

606

17/11/2025 15:24:53

00499345308TRLO1.1.1

XLON

29

605.5

17/11/2025 15:25:16

00499345526TRLO1.1.1

AQXE

30

605.5

17/11/2025 15:25:16

00499345527TRLO1.1.1

AQXE

8

606

17/11/2025 15:26:50

00499346599TRLO1.1.1

BATE

50

606

17/11/2025 15:26:50

00499346598TRLO1.1.1

BATE

101

606

17/11/2025 15:26:50

00499346600TRLO1.1.1

BATE

65

606

17/11/2025 15:27:25

00499346932TRLO1.1.1

XLON

119

606

17/11/2025 15:27:25

00499346933TRLO1.1.1

XLON

66

606.5

17/11/2025 15:28:32

00499347502TRLO1.1.1

TRQX

47

607

17/11/2025 15:29:30

00499348237TRLO1.1.1

XLON

51

607

17/11/2025 15:29:30

00499348235TRLO1.1.1

XLON

80

607

17/11/2025 15:29:30

00499348236TRLO1.1.1

XLON

51

606.5

17/11/2025 15:30:01

00499348501TRLO1.1.1

CHIX

142

606.5

17/11/2025 15:30:01

00499348500TRLO1.1.1

BATE

28

606.5

17/11/2025 15:30:01

00499348502TRLO1.1.1

BATE

36

606.5

17/11/2025 15:30:04

00499348530TRLO1.1.1

AQXE

26

606.5

17/11/2025 15:30:42

00499349048TRLO1.1.1

TRQX

50

606.5

17/11/2025 15:31:51

00499349672TRLO1.1.1

XLON

109

606.5

17/11/2025 15:31:51

00499349673TRLO1.1.1

XLON

52

606.5

17/11/2025 15:32:38

00499350135TRLO1.1.1

CHIX

24

606.5

17/11/2025 15:32:53

00499350318TRLO1.1.1

AQXE

51

606

17/11/2025 15:33:24

00499350824TRLO1.1.1

XLON

85

606

17/11/2025 15:33:24

00499350825TRLO1.1.1

XLON

22

606

17/11/2025 15:33:24

00499350826TRLO1.1.1

XLON

73

606.5

17/11/2025 15:33:33

00499350925TRLO1.1.1

BATE

48

606.5

17/11/2025 15:33:33

00499350926TRLO1.1.1

BATE

40

605.5

17/11/2025 15:34:22

00499351613TRLO1.1.1

CHIX

13

606

17/11/2025 15:34:26

00499351655TRLO1.1.1

TRQX

17

606

17/11/2025 15:34:26

00499351656TRLO1.1.1

TRQX

50

605.5

17/11/2025 15:35:09

00499352075TRLO1.1.1

XLON

95

605.5

17/11/2025 15:35:09

00499352074TRLO1.1.1

XLON

6

606

17/11/2025 15:35:09

00499352076TRLO1.1.1

XLON

151

605.5

17/11/2025 15:37:22

00499353476TRLO1.1.1

BATE

191

605

17/11/2025 15:37:22

00499353478TRLO1.1.1

XLON

13

606

17/11/2025 15:37:32

00499353642TRLO1.1.1

AQXE

17

606.5

17/11/2025 15:37:32

00499353643TRLO1.1.1

AQXE

4

606

17/11/2025 15:37:56

00499353890TRLO1.1.1

TRQX

26

606

17/11/2025 15:37:56

00499353889TRLO1.1.1

TRQX

153

604.5

17/11/2025 15:39:10

00499354663TRLO1.1.1

XLON

47

605

17/11/2025 15:40:12

00499355315TRLO1.1.1

CHIX

50

604.5

17/11/2025 15:41:10

00499355906TRLO1.1.1

XLON

84

604.5

17/11/2025 15:41:10

00499355907TRLO1.1.1

XLON

12

604.5

17/11/2025 15:41:10

00499355909TRLO1.1.1

XLON

25

604.5

17/11/2025 15:41:10

00499355908TRLO1.1.1

XLON

161

605

17/11/2025 15:42:30

00499356881TRLO1.1.1

BATE

5

605.5

17/11/2025 15:42:30

00499356882TRLO1.1.1

BATE

184

604.5

17/11/2025 15:43:29

00499357586TRLO1.1.1

XLON

34

606

17/11/2025 15:44:35

00499358373TRLO1.1.1

TRQX

30

605.5

17/11/2025 15:45:23

00499358858TRLO1.1.1

AQXE

62

605.5

17/11/2025 15:46:50

00499359780TRLO1.1.1

XLON

135

605.5

17/11/2025 15:46:50

00499359781TRLO1.1.1

XLON

54

605

17/11/2025 15:47:20

00499360222TRLO1.1.1

CHIX

101

605

17/11/2025 15:49:08

00499362297TRLO1.1.1

BATE

68

605

17/11/2025 15:49:08

00499362298TRLO1.1.1

BATE

187

605

17/11/2025 15:49:08

00499362299TRLO1.1.1

XLON

7

605

17/11/2025 15:50:24

00499363166TRLO1.1.1

AQXE

23

605.5

17/11/2025 15:50:24

00499363167TRLO1.1.1

AQXE

34

605

17/11/2025 15:50:35

00499363274TRLO1.1.1

TRQX

3

605

17/11/2025 15:50:47

00499363427TRLO1.1.1

XLON

77

605

17/11/2025 15:50:47

00499363428TRLO1.1.1

XLON

84

605

17/11/2025 15:50:47

00499363429TRLO1.1.1

XLON

7

605

17/11/2025 15:51:51

00499364054TRLO1.1.1

BATE

23

605

17/11/2025 15:51:51

00499364052TRLO1.1.1

BATE

115

605

17/11/2025 15:51:51

00499364055TRLO1.1.1

BATE

159

604.5

17/11/2025 15:52:52

00499364771TRLO1.1.1

XLON

54

605

17/11/2025 15:53:46

00499365540TRLO1.1.1

CHIX

156

604.5

17/11/2025 15:55:13

00499366779TRLO1.1.1

XLON

32

605

17/11/2025 15:55:31

00499366959TRLO1.1.1

AQXE

156

604.5

17/11/2025 15:55:46

00499367239TRLO1.1.1

XLON

53

605

17/11/2025 15:56:28

00499367836TRLO1.1.1

BATE

91

605

17/11/2025 15:56:28

00499367837TRLO1.1.1

BATE

28

604

17/11/2025 15:57:37

00499368846TRLO1.1.1

XLON

5

605

17/11/2025 15:58:19

00499369345TRLO1.1.1

TRQX

29

605

17/11/2025 15:58:19

00499369346TRLO1.1.1

TRQX

117

604

17/11/2025 15:58:37

00499369500TRLO1.1.1

XLON

28

605

17/11/2025 16:00:31

00499371023TRLO1.1.1

AQXE

48

604.5

17/11/2025 16:00:31

00499371024TRLO1.1.1

CHIX

196

604.5

17/11/2025 16:00:45

00499371288TRLO1.1.1

XLON

166

604.5

17/11/2025 16:01:11

00499371591TRLO1.1.1

BATE

30

604.5

17/11/2025 16:02:04

00499372356TRLO1.1.1

TRQX

179

604.5

17/11/2025 16:03:01

00499373198TRLO1.1.1

XLON

51

604.5

17/11/2025 16:04:04

00499373936TRLO1.1.1

CHIX

175

604

17/11/2025 16:04:49

00499374369TRLO1.1.1

XLON

29

605

17/11/2025 16:05:36

00499375046TRLO1.1.1

AQXE

36

604

17/11/2025 16:07:45

00499376580TRLO1.1.1

TRQX

144

603.5

17/11/2025 16:07:50

00499376628TRLO1.1.1

XLON

154

603.5

17/11/2025 16:07:50

00499376629TRLO1.1.1

XLON

154

603.5

17/11/2025 16:07:50

00499376630TRLO1.1.1

XLON

29

603.5

17/11/2025 16:08:59

00499377345TRLO1.1.1

BATE

52

603.5

17/11/2025 16:08:59

00499377346TRLO1.1.1

BATE

89

603.5

17/11/2025 16:08:59

00499377347TRLO1.1.1

BATE

19

603.5

17/11/2025 16:09:52

00499377932TRLO1.1.1

XLON

139

603.5

17/11/2025 16:09:52

00499377931TRLO1.1.1

XLON

28

604

17/11/2025 16:11:07

00499378855TRLO1.1.1

TRQX

14

604

17/11/2025 16:11:32

00499379246TRLO1.1.1

AQXE

22

605

17/11/2025 16:11:32

00499379247TRLO1.1.1

AQXE

185

604

17/11/2025 16:12:29

00499380188TRLO1.1.1

XLON

55

604

17/11/2025 16:12:50

00499380546TRLO1.1.1

CHIX

42

604

17/11/2025 16:14:23

00499383723TRLO1.1.1

XLON

89

604

17/11/2025 16:14:27

00499383778TRLO1.1.1

XLON

48

604

17/11/2025 16:14:53

00499384692TRLO1.1.1

XLON

92

605

17/11/2025 16:15:01

00499385105TRLO1.1.1

AQXE

120

604

17/11/2025 16:17:05

00499387580TRLO1.1.1

BATE

395

604

17/11/2025 16:17:05

00499387581TRLO1.1.1

BATE

10

604

17/11/2025 16:17:05

00499387584TRLO1.1.1

XLON

156

604

17/11/2025 16:17:05

00499387582TRLO1.1.1

BATE

238

604

17/11/2025 16:17:05

00499387585TRLO1.1.1

XLON

622

604

17/11/2025 16:17:05

00499387583TRLO1.1.1

XLON

41

604

17/11/2025 16:17:08

00499387626TRLO1.1.1

CHIX

122

604

17/11/2025 16:17:08

00499387625TRLO1.1.1

CHIX

7

604

17/11/2025 16:17:12

00499387866TRLO1.1.1

TRQX

41

604

17/11/2025 16:17:12

00499387865TRLO1.1.1

TRQX

38

604

17/11/2025 16:17:12

00499387867TRLO1.1.1

TRQX

29

604

17/11/2025 16:18:35

00499390138TRLO1.1.1

AQXE

26

604

17/11/2025 16:18:52

00499390542TRLO1.1.1

BATE

136

604

17/11/2025 16:18:52

00499390543TRLO1.1.1

BATE

95

604

17/11/2025 16:19:22

00499391369TRLO1.1.1

XLON

100

604

17/11/2025 16:19:22

00499391370TRLO1.1.1

XLON

60

604

17/11/2025 16:19:22

00499391371TRLO1.1.1

XLON

28

604

17/11/2025 16:20:14

00499392869TRLO1.1.1

TRQX

5

603.5

17/11/2025 16:20:17

00499392955TRLO1.1.1

AQXE

30

603.5

17/11/2025 16:20:40

00499393464TRLO1.1.1

CHIX

7

603.5

17/11/2025 16:20:40

00499393465TRLO1.1.1

CHIX

2

603

17/11/2025 16:20:59

00499394006TRLO1.1.1

CHIX

9

603.5

17/11/2025 16:22:08

00499395755TRLO1.1.1

TRQX

70

603

17/11/2025 16:22:11

00499395974TRLO1.1.1

XLON

10

603.5

17/11/2025 16:27:25

00499405046TRLO1.1.1

AQXE

14

603.5

17/11/2025 16:27:25

00499405047TRLO1.1.1

AQXE

22

603.5

17/11/2025 16:27:26

00499405054TRLO1.1.1

XLON

497

603.5

17/11/2025 16:27:30

00499405086TRLO1.1.1

XLON

151

603.5

17/11/2025 16:27:30

00499405087TRLO1.1.1

XLON

9

603.5

17/11/2025 16:27:42

00499405443TRLO1.1.1

TRQX

28

603.5

17/11/2025 16:27:42

00499405442TRLO1.1.1

CHIX

201

603

17/11/2025 16:27:42

00499405444TRLO1.1.1

BATE


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.