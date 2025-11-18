Bodycote Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 18
www.bodycote.com
18 November 2025
Bodycote plc
Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities
Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:
Date of purchase:
17 November 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
39,192
Highest price paid per share (pence per share):
615.00p
Lowest price paid per share (pence per share):
603.00p
Volume weighted average price paid per share
(pence per share)
607.19p
The Company intends to cancel these Ordinary Shares.
Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 174,492,338 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programm2e.
Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 2,818,066 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 16,963,834 Ordinary Shares.
This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.
For further information, please contact:
Bodycote plc
Jim Fairbairn, Chief Executive Officer
Ben Fidler, Chief Financial Officer
Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations
Tel: +44 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340
Schedule of Purchases
Transaction Details:
Issuer name: Bodycote plc
ISIN: GB00B3FLWH99
LEI: 213800V93QFW53NB7Y29
Intermediary name: Jefferies International Limited
Intermediary code: JEFFGB2XXXX
Time zone: GMT
Currency: GBP
Individual Transactions:
Number of shares purchased
Transaction price (pence per share)
Time of transaction
Transaction reference number
Venue
69
614
17/11/2025 08:08:01
00499239397TRLO1.1.1
XLON
97
614
17/11/2025 08:08:01
00499239398TRLO1.1.1
XLON
108
614
17/11/2025 08:08:01
00499239399TRLO1.1.1
BATE
18
614
17/11/2025 08:08:50
00499239569TRLO1.1.1
TRQX
26
614
17/11/2025 08:08:50
00499239568TRLO1.1.1
CHIX
166
613
17/11/2025 08:10:38
00499239866TRLO1.1.1
XLON
18
613
17/11/2025 08:10:48
00499239879TRLO1.1.1
AQXE
22
613
17/11/2025 08:11:55
00499240050TRLO1.1.1
CHIX
109
614
17/11/2025 08:12:44
00499240219TRLO1.1.1
BATE
218
615
17/11/2025 08:14:34
00499240653TRLO1.1.1
XLON
109
613.5
17/11/2025 08:28:53
00499242853TRLO1.1.1
BATE
24
613.5
17/11/2025 08:29:05
00499242882TRLO1.1.1
XLON
25
613.5
17/11/2025 08:29:05
00499242881TRLO1.1.1
XLON
136
613.5
17/11/2025 08:29:09
00499242890TRLO1.1.1
XLON
205
613.5
17/11/2025 08:32:59
00499243541TRLO1.1.1
XLON
19
613
17/11/2025 08:33:00
00499243542TRLO1.1.1
AQXE
17
613
17/11/2025 08:36:36
00499243991TRLO1.1.1
AQXE
33
613.5
17/11/2025 08:36:42
00499243998TRLO1.1.1
XLON
58
613.5
17/11/2025 08:36:42
00499243999TRLO1.1.1
XLON
83
613.5
17/11/2025 08:36:42
00499244000TRLO1.1.1
XLON
103
613
17/11/2025 08:37:46
00499244155TRLO1.1.1
BATE
5
612.5
17/11/2025 08:41:06
00499244619TRLO1.1.1
TRQX
12
612.5
17/11/2025 08:41:06
00499244618TRLO1.1.1
TRQX
17
612.5
17/11/2025 08:41:06
00499244620TRLO1.1.1
TRQX
12
612.5
17/11/2025 08:41:50
00499244720TRLO1.1.1
BATE
70
612.5
17/11/2025 08:41:50
00499244721TRLO1.1.1
BATE
34
613
17/11/2025 08:42:01
00499244743TRLO1.1.1
XLON
51
613
17/11/2025 08:42:01
00499244744TRLO1.1.1
XLON
33
613.5
17/11/2025 08:42:01
00499244745TRLO1.1.1
XLON
16
613.5
17/11/2025 08:42:01
00499244747TRLO1.1.1
XLON
54
613.5
17/11/2025 08:42:01
00499244746TRLO1.1.1
XLON
15
613
17/11/2025 08:42:30
00499244851TRLO1.1.1
AQXE
19
612.5
17/11/2025 08:45:20
00499245371TRLO1.1.1
TRQX
25
612
17/11/2025 08:46:51
00499245542TRLO1.1.1
CHIX
25
612
17/11/2025 08:46:51
00499245543TRLO1.1.1
CHIX
25
612
17/11/2025 08:46:51
00499245544TRLO1.1.1
CHIX
76
611.5
17/11/2025 08:47:12
00499245629TRLO1.1.1
XLON
82
611.5
17/11/2025 08:47:12
00499245628TRLO1.1.1
XLON
86
611.5
17/11/2025 08:48:11
00499245727TRLO1.1.1
BATE
13
613
17/11/2025 08:48:50
00499245820TRLO1.1.1
AQXE
21
612
17/11/2025 08:49:41
00499245920TRLO1.1.1
CHIX
15
611.5
17/11/2025 08:50:41
00499246047TRLO1.1.1
TRQX
200
611.5
17/11/2025 08:52:18
00499246281TRLO1.1.1
XLON
24
612
17/11/2025 08:53:34
00499246501TRLO1.1.1
CHIX
95
611.5
17/11/2025 08:54:37
00499246658TRLO1.1.1
BATE
16
613
17/11/2025 08:56:26
00499246895TRLO1.1.1
AQXE
4
611.5
17/11/2025 08:56:42
00499246932TRLO1.1.1
TRQX
13
611.5
17/11/2025 08:56:42
00499246933TRLO1.1.1
TRQX
31
611
17/11/2025 08:58:35
00499247300TRLO1.1.1
XLON
33
611
17/11/2025 08:58:35
00499247298TRLO1.1.1
XLON
125
611
17/11/2025 08:58:35
00499247299TRLO1.1.1
XLON
31
611
17/11/2025 08:58:35
00499247301TRLO1.1.1
XLON
24
612
17/11/2025 09:01:12
00499247758TRLO1.1.1
CHIX
8
612.5
17/11/2025 09:01:15
00499247761TRLO1.1.1
AQXE
8
613
17/11/2025 09:01:15
00499247762TRLO1.1.1
AQXE
32
611
17/11/2025 09:04:04
00499248291TRLO1.1.1
BATE
88
611.5
17/11/2025 09:04:04
00499248292TRLO1.1.1
BATE
33
611
17/11/2025 09:05:10
00499248443TRLO1.1.1
XLON
125
611
17/11/2025 09:05:10
00499248442TRLO1.1.1
XLON
51
611
17/11/2025 09:05:10
00499248444TRLO1.1.1
XLON
6
611.5
17/11/2025 09:08:27
00499249023TRLO1.1.1
TRQX
12
611.5
17/11/2025 09:08:27
00499249022TRLO1.1.1
TRQX
16
611.5
17/11/2025 09:10:03
00499249222TRLO1.1.1
AQXE
24
610
17/11/2025 09:10:45
00499249375TRLO1.1.1
CHIX
101
609.5
17/11/2025 09:14:50
00499249975TRLO1.1.1
BATE
191
609.5
17/11/2025 09:14:50
00499249976TRLO1.1.1
XLON
16
609.5
17/11/2025 09:16:08
00499250138TRLO1.1.1
TRQX
140
610
17/11/2025 09:17:28
00499250310TRLO1.1.1
XLON
24
609
17/11/2025 09:19:25
00499250549TRLO1.1.1
CHIX
174
609
17/11/2025 09:29:35
00499251752TRLO1.1.1
XLON
194
608
17/11/2025 09:42:15
00499253524TRLO1.1.1
XLON
15
608.5
17/11/2025 09:43:21
00499253638TRLO1.1.1
CHIX
12
608.5
17/11/2025 09:43:21
00499253639TRLO1.1.1
CHIX
15
608.5
17/11/2025 09:44:17
00499253776TRLO1.1.1
AQXE
20
608.5
17/11/2025 09:44:54
00499253857TRLO1.1.1
TRQX
3
608.5
17/11/2025 09:44:54
00499253858TRLO1.1.1
AQXE
114
608.5
17/11/2025 09:46:04
00499254015TRLO1.1.1
XLON
10
608.5
17/11/2025 09:46:26
00499254056TRLO1.1.1
XLON
70
608.5
17/11/2025 09:51:42
00499254675TRLO1.1.1
XLON
25
608.5
17/11/2025 09:52:21
00499254818TRLO1.1.1
CHIX
16
608.5
17/11/2025 09:53:37
00499255004TRLO1.1.1
TRQX
18
608.5
17/11/2025 09:54:31
00499255124TRLO1.1.1
AQXE
104
608.5
17/11/2025 09:54:31
00499255125TRLO1.1.1
XLON
51
608.5
17/11/2025 09:57:52
00499255534TRLO1.1.1
XLON
117
608
17/11/2025 09:57:52
00499255537TRLO1.1.1
BATE
52
608.5
17/11/2025 09:57:52
00499255535TRLO1.1.1
XLON
65
608.5
17/11/2025 09:57:52
00499255536TRLO1.1.1
XLON
107
608
17/11/2025 09:57:52
00499255538TRLO1.1.1
BATE
1
608.5
17/11/2025 10:01:31
00499256039TRLO1.1.1
CHIX
25
608.5
17/11/2025 10:01:31
00499256040TRLO1.1.1
CHIX
12
608.5
17/11/2025 10:03:25
00499256346TRLO1.1.1
AQXE
3
608.5
17/11/2025 10:03:25
00499256347TRLO1.1.1
AQXE
91
608
17/11/2025 10:03:25
00499256348TRLO1.1.1
BATE
18
608
17/11/2025 10:06:36
00499256791TRLO1.1.1
TRQX
23
608
17/11/2025 10:06:45
00499256800TRLO1.1.1
XLON
157
608
17/11/2025 10:06:45
00499256799TRLO1.1.1
XLON
17
608.5
17/11/2025 10:11:00
00499257212TRLO1.1.1
AQXE
97
609
17/11/2025 10:12:13
00499257372TRLO1.1.1
BATE
85
609
17/11/2025 10:13:07
00499257470TRLO1.1.1
XLON
33
609
17/11/2025 10:13:07
00499257471TRLO1.1.1
XLON
116
609
17/11/2025 10:13:07
00499257472TRLO1.1.1
XLON
18
608.5
17/11/2025 10:13:28
00499257505TRLO1.1.1
TRQX
12
608
17/11/2025 10:14:35
00499257707TRLO1.1.1
CHIX
16
608
17/11/2025 10:14:35
00499257708TRLO1.1.1
CHIX
172
606.5
17/11/2025 10:19:22
00499258410TRLO1.1.1
XLON
17
608.5
17/11/2025 10:20:17
00499258604TRLO1.1.1
AQXE
24
607.5
17/11/2025 10:29:23
00499259634TRLO1.1.1
CHIX
112
607.5
17/11/2025 10:29:23
00499259635TRLO1.1.1
BATE
167
607.5
17/11/2025 10:29:23
00499259636TRLO1.1.1
XLON
13
607.5
17/11/2025 10:31:20
00499259952TRLO1.1.1
TRQX
17
607.5
17/11/2025 10:31:20
00499259953TRLO1.1.1
TRQX
177
607.5
17/11/2025 10:32:24
00499260104TRLO1.1.1
XLON
20
608
17/11/2025 10:32:37
00499260117TRLO1.1.1
AQXE
121
607.5
17/11/2025 10:33:40
00499260202TRLO1.1.1
BATE
28
607.5
17/11/2025 10:36:32
00499260583TRLO1.1.1
CHIX
18
607.5
17/11/2025 10:41:12
00499261465TRLO1.1.1
TRQX
14
607.5
17/11/2025 10:44:03
00499261810TRLO1.1.1
AQXE
136
606.5
17/11/2025 10:44:42
00499261875TRLO1.1.1
XLON
45
606.5
17/11/2025 10:44:42
00499261876TRLO1.1.1
XLON
32
607.5
17/11/2025 10:45:10
00499261934TRLO1.1.1
CHIX
21
608
17/11/2025 10:47:19
00499262242TRLO1.1.1
BATE
6
608
17/11/2025 10:47:19
00499262243TRLO1.1.1
BATE
96
608
17/11/2025 10:47:19
00499262244TRLO1.1.1
BATE
63
608
17/11/2025 10:47:52
00499262329TRLO1.1.1
XLON
135
608
17/11/2025 10:47:52
00499262330TRLO1.1.1
XLON
12
607.5
17/11/2025 10:52:35
00499263102TRLO1.1.1
AQXE
8
607.5
17/11/2025 10:52:35
00499263103TRLO1.1.1
AQXE
137
607.5
17/11/2025 10:56:26
00499263915TRLO1.1.1
XLON
18
607.5
17/11/2025 10:56:27
00499263919TRLO1.1.1
TRQX
80
608
17/11/2025 10:57:48
00499264165TRLO1.1.1
BATE
17
608
17/11/2025 11:02:38
00499264874TRLO1.1.1
XLON
1
608
17/11/2025 11:02:43
00499264891TRLO1.1.1
XLON
168
608
17/11/2025 11:02:43
00499264893TRLO1.1.1
XLON
27
608
17/11/2025 11:03:32
00499265012TRLO1.1.1
CHIX
23
608.5
17/11/2025 11:05:57
00499265354TRLO1.1.1
CHIX
108
608.5
17/11/2025 11:06:16
00499265393TRLO1.1.1
BATE
49
608.5
17/11/2025 11:12:19
00499266249TRLO1.1.1
XLON
142
608.5
17/11/2025 11:12:19
00499266250TRLO1.1.1
XLON
49
608.5
17/11/2025 11:14:24
00499266539TRLO1.1.1
XLON
4
608.5
17/11/2025 11:14:26
00499266543TRLO1.1.1
XLON
7
608.5
17/11/2025 11:15:52
00499266733TRLO1.1.1
XLON
31
609
17/11/2025 11:17:09
00499266953TRLO1.1.1
XLON
2
609
17/11/2025 11:17:14
00499266960TRLO1.1.1
XLON
4
609
17/11/2025 11:18:05
00499267103TRLO1.1.1
XLON
1
609
17/11/2025 11:18:07
00499267108TRLO1.1.1
XLON
13
609.5
17/11/2025 11:19:44
00499267271TRLO1.1.1
TRQX
1
609.5
17/11/2025 11:20:39
00499267401TRLO1.1.1
XLON
18
609.5
17/11/2025 11:20:39
00499267403TRLO1.1.1
TRQX
268
609.5
17/11/2025 11:20:39
00499267402TRLO1.1.1
XLON
28
609.5
17/11/2025 11:20:39
00499267404TRLO1.1.1
CHIX
31
610.5
17/11/2025 11:29:59
00499268588TRLO1.1.1
CHIX
16
610
17/11/2025 11:30:30
00499268664TRLO1.1.1
XLON
25
610.5
17/11/2025 11:32:11
00499268827TRLO1.1.1
CHIX
15
611
17/11/2025 11:35:23
00499269232TRLO1.1.1
XLON
1
611
17/11/2025 11:35:26
00499269239TRLO1.1.1
XLON
2
611
17/11/2025 11:36:00
00499269290TRLO1.1.1
XLON
116
611
17/11/2025 11:36:05
00499269295TRLO1.1.1
BATE
204
611
17/11/2025 11:36:05
00499269294TRLO1.1.1
BATE
19
611
17/11/2025 11:36:05
00499269297TRLO1.1.1
TRQX
21
611
17/11/2025 11:36:05
00499269298TRLO1.1.1
TRQX
167
611
17/11/2025 11:36:05
00499269296TRLO1.1.1
XLON
68
611
17/11/2025 11:38:09
00499269514TRLO1.1.1
XLON
179
611
17/11/2025 11:38:09
00499269515TRLO1.1.1
XLON
39
610.5
17/11/2025 11:38:36
00499269575TRLO1.1.1
AQXE
2
610.5
17/11/2025 11:38:36
00499269577TRLO1.1.1
AQXE
20
610.5
17/11/2025 11:38:36
00499269576TRLO1.1.1
AQXE
20
610.5
17/11/2025 11:38:36
00499269578TRLO1.1.1
AQXE
99
611
17/11/2025 11:41:54
00499270150TRLO1.1.1
BATE
33
610
17/11/2025 11:43:55
00499270506TRLO1.1.1
XLON
125
610
17/11/2025 11:43:55
00499270507TRLO1.1.1
XLON
19
610.5
17/11/2025 11:43:55
00499270508TRLO1.1.1
TRQX
6
610.5
17/11/2025 11:43:59
00499270518TRLO1.1.1
AQXE
8
610.5
17/11/2025 11:43:59
00499270517TRLO1.1.1
AQXE
2
610.5
17/11/2025 11:50:29
00499271344TRLO1.1.1
XLON
125
610.5
17/11/2025 11:50:29
00499271345TRLO1.1.1
XLON
21
610.5
17/11/2025 11:50:29
00499271347TRLO1.1.1
XLON
43
610.5
17/11/2025 11:50:29
00499271346TRLO1.1.1
XLON
49
610.5
17/11/2025 11:50:29
00499271348TRLO1.1.1
XLON
2
611
17/11/2025 11:52:40
00499271659TRLO1.1.1
BATE
92
611
17/11/2025 11:52:40
00499271660TRLO1.1.1
BATE
18
610.5
17/11/2025 11:55:02
00499272072TRLO1.1.1
AQXE
21
610.5
17/11/2025 11:55:02
00499272073TRLO1.1.1
TRQX
28
610
17/11/2025 11:56:50
00499272450TRLO1.1.1
CHIX
31
610
17/11/2025 11:56:50
00499272451TRLO1.1.1
CHIX
179
610
17/11/2025 11:56:50
00499272452TRLO1.1.1
XLON
85
611
17/11/2025 12:00:13
00499273069TRLO1.1.1
BATE
15
610
17/11/2025 12:02:07
00499273338TRLO1.1.1
XLON
181
610
17/11/2025 12:02:07
00499273339TRLO1.1.1
XLON
18
610.5
17/11/2025 12:02:46
00499273465TRLO1.1.1
TRQX
12
610
17/11/2025 12:03:08
00499273519TRLO1.1.1
CHIX
11
610
17/11/2025 12:03:08
00499273521TRLO1.1.1
CHIX
12
610
17/11/2025 12:05:23
00499274044TRLO1.1.1
AQXE
26
610
17/11/2025 12:06:24
00499274179TRLO1.1.1
CHIX
20
609
17/11/2025 12:07:25
00499274457TRLO1.1.1
XLON
12
610
17/11/2025 12:07:30
00499274472TRLO1.1.1
AQXE
122
611
17/11/2025 12:07:53
00499274582TRLO1.1.1
BATE
17
610
17/11/2025 12:07:53
00499274583TRLO1.1.1
TRQX
12
609
17/11/2025 12:08:31
00499274718TRLO1.1.1
XLON
1
609
17/11/2025 12:09:09
00499274862TRLO1.1.1
XLON
1
609
17/11/2025 12:09:48
00499275135TRLO1.1.1
XLON
13
610
17/11/2025 12:10:32
00499275220TRLO1.1.1
AQXE
29
610
17/11/2025 12:11:11
00499275294TRLO1.1.1
CHIX
98
610
17/11/2025 12:13:04
00499275591TRLO1.1.1
BATE
23
611
17/11/2025 12:13:04
00499275592TRLO1.1.1
BATE
17
610
17/11/2025 12:14:54
|
00499276013TRLO1.1.1
AQXE
25
610
17/11/2025 12:15:13
00499276218TRLO1.1.1
XLON
2
610
17/11/2025 12:15:19
00499276239TRLO1.1.1
XLON
123
611
17/11/2025 12:17:07
00499276574TRLO1.1.1
BATE
26
610.5
17/11/2025 12:17:15
00499276591TRLO1.1.1
XLON
11
610.5
17/11/2025 12:17:16
00499276595TRLO1.1.1
XLON
1
610.5
17/11/2025 12:17:26
00499276620TRLO1.1.1
XLON
8
610.5
17/11/2025 12:20:02
00499277001TRLO1.1.1
XLON
25
610.5
17/11/2025 12:21:16
00499277170TRLO1.1.1
XLON
19
611.5
17/11/2025 12:21:26
00499277209TRLO1.1.1
TRQX
9
611.5
17/11/2025 12:23:22
00499277505TRLO1.1.1
XLON
24
611.5
17/11/2025 12:23:24
00499277509TRLO1.1.1
XLON
30
612
17/11/2025 12:23:24
00499277508TRLO1.1.1
CHIX
12
611.5
17/11/2025 12:23:30
00499277528TRLO1.1.1
XLON
42
611
17/11/2025 12:28:04
00499278254TRLO1.1.1
XLON
136
611
17/11/2025 12:28:04
00499278255TRLO1.1.1
XLON
12
611
17/11/2025 12:28:04
00499278256TRLO1.1.1
XLON
34
610.5
17/11/2025 12:30:38
00499278719TRLO1.1.1
XLON
42
610.5
17/11/2025 12:30:38
00499278721TRLO1.1.1
XLON
50
610.5
17/11/2025 12:30:38
00499278720TRLO1.1.1
XLON
102
610.5
17/11/2025 12:31:36
00499278853TRLO1.1.1
BATE
36
610
17/11/2025 12:31:36
00499278856TRLO1.1.1
CHIX
11
611
17/11/2025 12:31:36
00499278855TRLO1.1.1
BATE
25
611
17/11/2025 12:31:36
00499278854TRLO1.1.1
BATE
12
610.5
17/11/2025 12:32:33
00499279044TRLO1.1.1
AQXE
12
611
17/11/2025 12:32:33
00499279045TRLO1.1.1
AQXE
1
611
17/11/2025 12:32:33
00499279046TRLO1.1.1
AQXE
26
610.5
17/11/2025 12:32:51
00499279093TRLO1.1.1
TRQX
53
609.5
17/11/2025 12:36:21
00499279552TRLO1.1.1
XLON
128
609.5
17/11/2025 12:36:21
00499279553TRLO1.1.1
XLON
49
609.5
17/11/2025 12:39:36
00499280043TRLO1.1.1
XLON
113
609.5
17/11/2025 12:39:36
00499280044TRLO1.1.1
XLON
24
610
17/11/2025 12:41:58
00499280401TRLO1.1.1
TRQX
1
609.5
17/11/2025 12:42:58
00499280581TRLO1.1.1
CHIX
74
610
17/11/2025 12:43:52
00499280669TRLO1.1.1
BATE
84
610.5
17/11/2025 12:43:52
00499280670TRLO1.1.1
BATE
26
610
17/11/2025 12:44:11
00499280723TRLO1.1.1
AQXE
12
609.5
17/11/2025 12:44:56
00499280828TRLO1.1.1
CHIX
11
609
|
17/11/2025 12:45:55
00499281044TRLO1.1.1
XLON
1
609
17/11/2025 12:46:01
00499281055TRLO1.1.1
XLON
1
609
17/11/2025 12:46:24
00499281122TRLO1.1.1
XLON
39
609.5
17/11/2025 12:47:38
00499281360TRLO1.1.1
CHIX
4
609
17/11/2025 12:51:39
00499282442TRLO1.1.1
XLON
12
610
17/11/2025 12:52:17
00499282541TRLO1.1.1
AQXE
14
610
17/11/2025 12:52:17
00499282542TRLO1.1.1
AQXE
2
609
17/11/2025 12:52:17
00499282543TRLO1.1.1
XLON
145
610.5
17/11/2025 12:52:48
00499282615TRLO1.1.1
BATE
11
609
17/11/2025 12:52:48
00499282616TRLO1.1.1
XLON
18
609
17/11/2025 12:53:53
00499282835TRLO1.1.1
XLON
5
609
17/11/2025 12:55:06
00499283028TRLO1.1.1
XLON
19
609.5
17/11/2025 12:55:06
00499283029TRLO1.1.1
TRQX
38
609.5
17/11/2025 12:55:06
00499283027TRLO1.1.1
CHIX
13
609
17/11/2025 12:56:00
00499283315TRLO1.1.1
XLON
1
609
17/11/2025 12:57:25
00499283700TRLO1.1.1
XLON
19
610
17/11/2025 12:59:31
00499284186TRLO1.1.1
AQXE
320
609.5
17/11/2025 13:00:43
00499284419TRLO1.1.1
XLON
394
609.5
17/11/2025 13:00:43
00499284418TRLO1.1.1
XLON
34
610
17/11/2025 13:01:43
00499284692TRLO1.1.1
CHIX
26
610
17/11/2025 13:02:31
00499284882TRLO1.1.1
TRQX
115
610
17/11/2025 13:02:55
00499284977TRLO1.1.1
BATE
19
610
17/11/2025 13:05:53
00499285575TRLO1.1.1
AQXE
6
608.5
17/11/2025 13:10:33
00499286589TRLO1.1.1
XLON
1
608.5
17/11/2025 13:11:01
00499286694TRLO1.1.1
XLON
55
608.5
17/11/2025 13:12:17
00499287066TRLO1.1.1
XLON
104
608.5
17/11/2025 13:12:17
00499287067TRLO1.1.1
XLON
41
608.5
17/11/2025 13:14:43
00499287665TRLO1.1.1
XLON
153
608.5
17/11/2025 13:14:43
00499287666TRLO1.1.1
XLON
27
609
17/11/2025 13:15:08
00499287761TRLO1.1.1
AQXE
160
608.5
17/11/2025 13:15:20
00499287800TRLO1.1.1
BATE
31
609
17/11/2025 13:16:16
00499287986TRLO1.1.1
TRQX
1
608
17/11/2025 13:18:31
00499288548TRLO1.1.1
CHIX
42
608
17/11/2025 13:19:23
00499288697TRLO1.1.1
CHIX
4
607.5
17/11/2025 13:19:23
00499288698TRLO1.1.1
XLON
3
607.5
17/11/2025 13:21:27
00499289200TRLO1.1.1
XLON
19
609
17/11/2025 13:23:05
00499289627TRLO1.1.1
TRQX
12
609
17/11/2025 13:23:15
00499289685TRLO1.1.1
AQXE
16
609
17/11/2025 13:23:15
00499289686TRLO1.1.1
AQXE
6
609
17/11/2025 13:24:56
00499290093TRLO1.1.1
CHIX
27
608.5
17/11/2025 13:25:28
00499290213TRLO1.1.1
XLON
2
608.5
17/11/2025 13:25:29
00499290216TRLO1.1.1
XLON
4
608.5
17/11/2025 13:27:58
00499290735TRLO1.1.1
XLON
49
609
17/11/2025 13:27:58
00499290734TRLO1.1.1
CHIX
36
609
17/11/2025 13:29:08
00499291000TRLO1.1.1
XLON
4
609
17/11/2025 13:29:12
00499291002TRLO1.1.1
XLON
14
609
17/11/2025 13:29:32
00499291081TRLO1.1.1
XLON
180
609.5
17/11/2025 13:29:32
00499291080TRLO1.1.1
BATE
136
609
17/11/2025 13:29:32
00499291083TRLO1.1.1
XLON
536
609
17/11/2025 13:29:32
00499291082TRLO1.1.1
XLON
29
609
17/11/2025 13:29:33
00499291085TRLO1.1.1
XLON
161
610
17/11/2025 13:31:33
00499291635TRLO1.1.1
XLON
34
610.5
17/11/2025 13:32:53
00499291911TRLO1.1.1
CHIX
1
610
17/11/2025 13:33:37
00499292124TRLO1.1.1
BATE
118
610
17/11/2025 13:33:37
00499292123TRLO1.1.1
BATE
26
609.5
17/11/2025 13:33:48
00499292263TRLO1.1.1
AQXE
39
608.5
17/11/2025 13:36:47
00499293119TRLO1.1.1
XLON
157
608.5
17/11/2025 13:36:47
00499293120TRLO1.1.1
XLON
28
610
17/11/2025 13:40:21
00499294065TRLO1.1.1
BATE
52
610
17/11/2025 13:40:21
00499294066TRLO1.1.1
BATE
99
610
17/11/2025 13:40:21
00499294067TRLO1.1.1
BATE
45
609
17/11/2025 13:40:50
00499294164TRLO1.1.1
CHIX
9
608.5
17/11/2025 13:40:56
00499294185TRLO1.1.1
XLON
146
608.5
17/11/2025 13:40:56
00499294186TRLO1.1.1
XLON
33
609.5
17/11/2025 13:40:59
00499294196TRLO1.1.1
AQXE
179
608.5
17/11/2025 13:42:58
00499294629TRLO1.1.1
XLON
34
608.5
17/11/2025 13:42:58
00499294630TRLO1.1.1
TRQX
1
607.5
17/11/2025 13:45:12
00499295154TRLO1.1.1
XLON
23
609.5
17/11/2025 13:45:40
00499295369TRLO1.1.1
AQXE
143
610
17/11/2025 13:47:18
00499295765TRLO1.1.1
BATE
115
609
17/11/2025 13:47:19
00499295769TRLO1.1.1
XLON
68
609
17/11/2025 13:47:19
00499295770TRLO1.1.1
XLON
51
609
17/11/2025 13:47:19
00499295771TRLO1.1.1
XLON
13
608.5
17/11/2025 13:48:19
00499296028TRLO1.1.1
XLON
1
608.5
17/11/2025 13:48:23
00499296042TRLO1.1.1
XLON
1
608.5
17/11/2025 13:48:55
00499296154TRLO1.1.1
XLON
12
609.5
17/11/2025 13:50:31
00499296615TRLO1.1.1
AQXE
13
609.5
17/11/2025 13:50:31
00499296617TRLO1.1.1
AQXE
1
608.5
17/11/2025 13:50:31
00499296619TRLO1.1.1
XLON
1
608.5
17/11/2025 13:51:01
00499296785TRLO1.1.1
XLON
13
608.5
17/11/2025 13:51:41
00499296925TRLO1.1.1
XLON
172
610
17/11/2025 13:51:41
00499296924TRLO1.1.1
BATE
1
608.5
17/11/2025 13:51:47
00499296937TRLO1.1.1
XLON
282
609
17/11/2025 13:52:28
00499297137TRLO1.1.1
XLON
4
609
17/11/2025 13:55:28
00499297969TRLO1.1.1
XLON
34
609
17/11/2025 13:55:30
00499297971TRLO1.1.1
XLON
11
609.5
17/11/2025 13:55:34
00499297987TRLO1.1.1
TRQX
44
609.5
17/11/2025 13:55:35
00499297997TRLO1.1.1
CHIX
7
609
17/11/2025 13:55:40
00499298009TRLO1.1.1
XLON
150
609
17/11/2025 13:55:40
00499298010TRLO1.1.1
XLON
61
610
17/11/2025 13:56:15
00499298174TRLO1.1.1
BATE
97
610
17/11/2025 13:56:15
00499298173TRLO1.1.1
BATE
3
609
17/11/2025 13:57:06
00499298380TRLO1.1.1
XLON
3
609
17/11/2025 13:57:42
00499298533TRLO1.1.1
XLON
40
609.5
17/11/2025 13:57:42
00499298532TRLO1.1.1
CHIX
7
609
17/11/2025 13:59:18
00499298917TRLO1.1.1
XLON
1
609
17/11/2025 13:59:31
00499298951TRLO1.1.1
XLON
13
609.5
17/11/2025 14:00:18
00499299178TRLO1.1.1
XLON
185
609.5
17/11/2025 14:00:18
00499299180TRLO1.1.1
XLON
365
609.5
17/11/2025 14:00:18
00499299179TRLO1.1.1
XLON
34
609.5
17/11/2025 14:00:18
00499299181TRLO1.1.1
TRQX
45
609.5
17/11/2025 14:00:18
00499299182TRLO1.1.1
TRQX
49
609.5
17/11/2025 14:01:24
00499299455TRLO1.1.1
CHIX
138
609.5
17/11/2025 14:01:24
00499299454TRLO1.1.1
BATE
31
609.5
17/11/2025 14:01:26
00499299460TRLO1.1.1
AQXE
31
609
17/11/2025 14:02:12
00499299667TRLO1.1.1
XLON
3
609
17/11/2025 14:02:41
00499299798TRLO1.1.1
XLON
52
609
17/11/2025 14:04:38
00499300604TRLO1.1.1
XLON
12
609.5
17/11/2025 14:05:34
00499300829TRLO1.1.1
CHIX
30
609.5
17/11/2025 14:06:13
00499300968TRLO1.1.1
CHIX
11
609.5
17/11/2025 14:06:29
00499301057TRLO1.1.1
AQXE
12
609.5
17/11/2025 14:06:29
00499301056TRLO1.1.1
AQXE
131
609
17/11/2025 14:07:32
00499301314TRLO1.1.1
XLON
29
608.5
17/11/2025 14:09:13
00499301705TRLO1.1.1
XLON
130
608.5
17/11/2025 14:09:13
00499301707TRLO1.1.1
XLON
54
608
17/11/2025 14:10:08
00499301973TRLO1.1.1
XLON
4
608
17/11/2025 14:10:16
00499301988TRLO1.1.1
XLON
131
603
17/11/2025 14:11:03
00499302196TRLO1.1.1
XLON
27
604.5
17/11/2025 14:12:33
00499302553TRLO1.1.1
TRQX
34
604.5
17/11/2025 14:12:54
00499302640TRLO1.1.1
AQXE
4
604
17/11/2025 14:19:06
00499304232TRLO1.1.1
XLON
185
604
17/11/2025 14:19:06
00499304233TRLO1.1.1
XLON
35
604
17/11/2025 14:21:56
00499304838TRLO1.1.1
XLON
4
604
17/11/2025 14:21:56
00499304840TRLO1.1.1
XLON
5
604
17/11/2025 14:21:56
00499304839TRLO1.1.1
XLON
97
604
17/11/2025 14:21:56
00499304841TRLO1.1.1
XLON
12
603.5
17/11/2025 14:26:01
00499305734TRLO1.1.1
CHIX
32
603.5
17/11/2025 14:26:01
00499305736TRLO1.1.1
TRQX
42
603.5
17/11/2025 14:26:01
00499305735TRLO1.1.1
CHIX
176
603.5
17/11/2025 14:26:01
00499305733TRLO1.1.1
BATE
197
604
17/11/2025 14:27:30
00499306108TRLO1.1.1
XLON
157
604
17/11/2025 14:30:00
00499306871TRLO1.1.1
XLON
40
604.5
17/11/2025 14:32:29
00499310524TRLO1.1.1
CHIX
39
605
17/11/2025 14:32:35
00499310606TRLO1.1.1
XLON
121
605
17/11/2025 14:32:35
00499310607TRLO1.1.1
XLON
32
607
17/11/2025 14:34:46
00499312393TRLO1.1.1
AQXE
32
607
17/11/2025 14:34:46
00499312394TRLO1.1.1
AQXE
159
607
17/11/2025 14:34:46
00499312396TRLO1.1.1
XLON
186
607
17/11/2025 14:34:46
00499312395TRLO1.1.1
BATE
56
608.5
17/11/2025 14:46:22
00499321773TRLO1.1.1
XLON
63
608.5
17/11/2025 14:46:22
00499321774TRLO1.1.1
XLON
26
608.5
17/11/2025 14:46:22
00499321776TRLO1.1.1
XLON
32
608.5
17/11/2025 14:46:22
00499321775TRLO1.1.1
XLON
83
608.5
17/11/2025 14:47:11
00499322404TRLO1.1.1
XLON
29
608.5
17/11/2025 14:47:11
00499322406TRLO1.1.1
XLON
40
608.5
17/11/2025 14:47:11
00499322407TRLO1.1.1
XLON
94
608.5
17/11/2025 14:47:11
00499322405TRLO1.1.1
XLON
7
608.5
17/11/2025 14:47:11
00499322409TRLO1.1.1
XLON
20
608.5
17/11/2025 14:47:11
00499322408TRLO1.1.1
XLON
74
608.5
17/11/2025 14:47:11
00499322410TRLO1.1.1
XLON
597
608.5
17/11/2025 14:47:11
00499322411TRLO1.1.1
XLON
62
609
17/11/2025 14:48:45
00499323582TRLO1.1.1
CHIX
44
609
17/11/2025 14:48:45
00499323585TRLO1.1.1
AQXE
52
609
17/11/2025 14:48:45
00499323584TRLO1.1.1
CHIX
338
609
17/11/2025 14:48:45
00499323583TRLO1.1.1
BATE
38
609
17/11/2025 14:48:45
00499323586TRLO1.1.1
AQXE
175
609
17/11/2025 14:48:45
00499323587TRLO1.1.1
BATE
183
609
17/11/2025 14:48:45
00499323588TRLO1.1.1
XLON
31
608
17/11/2025 14:50:13
00499324450TRLO1.1.1
TRQX
30
608
17/11/2025 14:50:13
00499324451TRLO1.1.1
TRQX
40
608
17/11/2025 14:50:13
00499324452TRLO1.1.1
TRQX
64
608.5
17/11/2025 14:50:53
00499324770TRLO1.1.1
XLON
79
608.5
17/11/2025 14:50:53
00499324771TRLO1.1.1
XLON
8
608.5
17/11/2025 14:51:31
00499325261TRLO1.1.1
AQXE
26
608.5
17/11/2025 14:51:31
00499325262TRLO1.1.1
AQXE
55
608
17/11/2025 14:51:32
00499325276TRLO1.1.1
CHIX
156
608
17/11/2025 14:52:13
00499325630TRLO1.1.1
BATE
38
607.5
17/11/2025 14:52:21
00499325723TRLO1.1.1
XLON
137
607.5
17/11/2025 14:52:25
00499325753TRLO1.1.1
XLON
27
608
17/11/2025 14:52:25
00499325754TRLO1.1.1
TRQX
158
607
17/11/2025 14:53:38
00499326539TRLO1.1.1
XLON
49
608
17/11/2025 14:55:27
00499327336TRLO1.1.1
CHIX
65
608
17/11/2025 14:55:38
00499327434TRLO1.1.1
BATE
90
608
17/11/2025 14:55:38
00499327433TRLO1.1.1
BATE
19
608
17/11/2025 14:55:38
00499327435TRLO1.1.1
BATE
34
608
17/11/2025 14:56:14
00499327855TRLO1.1.1
TRQX
104
608
17/11/2025 14:57:09
00499328523TRLO1.1.1
XLON
54
608
17/11/2025 14:57:09
00499328524TRLO1.1.1
XLON
173
608
17/11/2025 14:57:09
00499328525TRLO1.1.1
XLON
32
608.5
17/11/2025 14:58:44
00499329594TRLO1.1.1
AQXE
154
608.5
17/11/2025 15:00:15
00499330914TRLO1.1.1
XLON
178
609
17/11/2025 15:02:11
00499332140TRLO1.1.1
XLON
28
609
17/11/2025 15:02:11
00499332142TRLO1.1.1
AQXE
30
609
17/11/2025 15:02:13
00499332153TRLO1.1.1
TRQX
160
609
17/11/2025 15:02:18
00499332186TRLO1.1.1
BATE
15
609
17/11/2025 15:02:18
00499332187TRLO1.1.1
BATE
154
607.5
17/11/2025 15:03:21
00499332807TRLO1.1.1
XLON
35
609
17/11/2025 15:05:08
00499334045TRLO1.1.1
TRQX
156
607
17/11/2025 15:05:23
00499334233TRLO1.1.1
BATE
56
607
17/11/2025 15:05:25
00499334250TRLO1.1.1
CHIX
15
607
17/11/2025 15:05:43
00499334400TRLO1.1.1
XLON
51
607
17/11/2025 15:05:43
00499334399TRLO1.1.1
XLON
111
607
17/11/2025 15:05:43
00499334401TRLO1.1.1
XLON
7
609
17/11/2025 15:06:49
00499335091TRLO1.1.1
AQXE
24
609
17/11/2025 15:06:49
00499335092TRLO1.1.1
AQXE
74
606
17/11/2025 15:08:03
00499335682TRLO1.1.1
XLON
175
606
17/11/2025 15:08:03
00499335681TRLO1.1.1
XLON
183
606
17/11/2025 15:08:03
00499335683TRLO1.1.1
XLON
11
606.5
17/11/2025 15:08:12
00499335742TRLO1.1.1
BATE
153
606.5
17/11/2025 15:08:12
00499335743TRLO1.1.1
BATE
49
607
17/11/2025 15:08:18
00499335799TRLO1.1.1
CHIX
29
609
17/11/2025 15:08:39
00499335991TRLO1.1.1
TRQX
29
606
17/11/2025 15:10:09
|
00499336907TRLO1.1.1
AQXE
47
606
17/11/2025 15:10:31
00499337036TRLO1.1.1
CHIX
155
606
17/11/2025 15:14:03
00499338922TRLO1.1.1
XLON
155
606
17/11/2025 15:14:03
00499338923TRLO1.1.1
XLON
286
606
17/11/2025 15:14:03
00499338921TRLO1.1.1
XLON
46
606
17/11/2025 15:17:51
00499340903TRLO1.1.1
CHIX
183
606
17/11/2025 15:17:51
00499340904TRLO1.1.1
XLON
26
606
17/11/2025 15:17:53
00499340917TRLO1.1.1
TRQX
10
606
17/11/2025 15:18:52
00499341582TRLO1.1.1
TRQX
13
606
17/11/2025 15:18:56
00499341618TRLO1.1.1
AQXE
18
606
17/11/2025 15:18:56
00499341619TRLO1.1.1
AQXE
156
605.5
17/11/2025 15:19:35
00499341926TRLO1.1.1
BATE
172
605.5
17/11/2025 15:19:35
00499341927TRLO1.1.1
BATE
196
605.5
17/11/2025 15:19:35
00499341928TRLO1.1.1
XLON
47
604.5
17/11/2025 15:20:17
00499342402TRLO1.1.1
CHIX
191
606
17/11/2025 15:24:53
00499345304TRLO1.1.1
BATE
416
606
17/11/2025 15:24:53
00499345305TRLO1.1.1
XLON
14
606
17/11/2025 15:24:53
00499345307TRLO1.1.1
XLON
161
606
17/11/2025 15:24:53
00499345306TRLO1.1.1
XLON
232
606
17/11/2025 15:24:53
00499345308TRLO1.1.1
XLON
29
605.5
17/11/2025 15:25:16
00499345526TRLO1.1.1
AQXE
30
605.5
17/11/2025 15:25:16
00499345527TRLO1.1.1
AQXE
8
606
17/11/2025 15:26:50
00499346599TRLO1.1.1
BATE
50
606
17/11/2025 15:26:50
00499346598TRLO1.1.1
BATE
101
606
17/11/2025 15:26:50
00499346600TRLO1.1.1
BATE
65
606
17/11/2025 15:27:25
00499346932TRLO1.1.1
XLON
119
606
17/11/2025 15:27:25
00499346933TRLO1.1.1
XLON
66
606.5
17/11/2025 15:28:32
00499347502TRLO1.1.1
TRQX
47
607
17/11/2025 15:29:30
00499348237TRLO1.1.1
XLON
51
607
17/11/2025 15:29:30
00499348235TRLO1.1.1
XLON
80
607
17/11/2025 15:29:30
00499348236TRLO1.1.1
XLON
51
606.5
17/11/2025 15:30:01
00499348501TRLO1.1.1
CHIX
142
606.5
17/11/2025 15:30:01
00499348500TRLO1.1.1
BATE
28
606.5
17/11/2025 15:30:01
00499348502TRLO1.1.1
BATE
36
606.5
17/11/2025 15:30:04
00499348530TRLO1.1.1
AQXE
26
606.5
17/11/2025 15:30:42
00499349048TRLO1.1.1
TRQX
50
606.5
17/11/2025 15:31:51
00499349672TRLO1.1.1
XLON
109
606.5
17/11/2025 15:31:51
00499349673TRLO1.1.1
XLON
52
606.5
17/11/2025 15:32:38
00499350135TRLO1.1.1
CHIX
24
606.5
17/11/2025 15:32:53
00499350318TRLO1.1.1
AQXE
51
606
17/11/2025 15:33:24
00499350824TRLO1.1.1
XLON
85
606
17/11/2025 15:33:24
00499350825TRLO1.1.1
XLON
22
606
17/11/2025 15:33:24
00499350826TRLO1.1.1
XLON
73
606.5
17/11/2025 15:33:33
00499350925TRLO1.1.1
BATE
48
606.5
17/11/2025 15:33:33
00499350926TRLO1.1.1
BATE
40
605.5
17/11/2025 15:34:22
00499351613TRLO1.1.1
CHIX
13
606
17/11/2025 15:34:26
00499351655TRLO1.1.1
TRQX
17
606
17/11/2025 15:34:26
00499351656TRLO1.1.1
TRQX
50
605.5
17/11/2025 15:35:09
00499352075TRLO1.1.1
XLON
95
605.5
17/11/2025 15:35:09
00499352074TRLO1.1.1
XLON
6
606
17/11/2025 15:35:09
00499352076TRLO1.1.1
XLON
151
605.5
17/11/2025 15:37:22
00499353476TRLO1.1.1
BATE
191
605
17/11/2025 15:37:22
00499353478TRLO1.1.1
XLON
13
606
17/11/2025 15:37:32
00499353642TRLO1.1.1
AQXE
17
606.5
17/11/2025 15:37:32
00499353643TRLO1.1.1
AQXE
4
606
17/11/2025 15:37:56
00499353890TRLO1.1.1
TRQX
26
606
17/11/2025 15:37:56
00499353889TRLO1.1.1
TRQX
153
604.5
17/11/2025 15:39:10
00499354663TRLO1.1.1
XLON
47
605
17/11/2025 15:40:12
00499355315TRLO1.1.1
CHIX
50
604.5
17/11/2025 15:41:10
00499355906TRLO1.1.1
XLON
84
604.5
17/11/2025 15:41:10
00499355907TRLO1.1.1
XLON
12
604.5
17/11/2025 15:41:10
00499355909TRLO1.1.1
XLON
25
604.5
17/11/2025 15:41:10
00499355908TRLO1.1.1
XLON
161
605
17/11/2025 15:42:30
00499356881TRLO1.1.1
BATE
5
605.5
17/11/2025 15:42:30
00499356882TRLO1.1.1
BATE
184
604.5
17/11/2025 15:43:29
00499357586TRLO1.1.1
XLON
34
606
17/11/2025 15:44:35
00499358373TRLO1.1.1
TRQX
30
605.5
17/11/2025 15:45:23
00499358858TRLO1.1.1
AQXE
62
605.5
17/11/2025 15:46:50
00499359780TRLO1.1.1
XLON
135
605.5
17/11/2025 15:46:50
00499359781TRLO1.1.1
XLON
54
605
17/11/2025 15:47:20
00499360222TRLO1.1.1
CHIX
101
605
17/11/2025 15:49:08
00499362297TRLO1.1.1
BATE
68
605
17/11/2025 15:49:08
00499362298TRLO1.1.1
BATE
187
605
17/11/2025 15:49:08
00499362299TRLO1.1.1
XLON
7
605
17/11/2025 15:50:24
00499363166TRLO1.1.1
AQXE
23
605.5
17/11/2025 15:50:24
00499363167TRLO1.1.1
AQXE
34
605
17/11/2025 15:50:35
00499363274TRLO1.1.1
TRQX
3
605
17/11/2025 15:50:47
00499363427TRLO1.1.1
XLON
77
605
17/11/2025 15:50:47
00499363428TRLO1.1.1
XLON
84
605
17/11/2025 15:50:47
00499363429TRLO1.1.1
XLON
7
605
17/11/2025 15:51:51
00499364054TRLO1.1.1
BATE
23
605
17/11/2025 15:51:51
00499364052TRLO1.1.1
BATE
115
605
17/11/2025 15:51:51
00499364055TRLO1.1.1
BATE
159
604.5
17/11/2025 15:52:52
00499364771TRLO1.1.1
XLON
54
605
17/11/2025 15:53:46
00499365540TRLO1.1.1
CHIX
156
604.5
17/11/2025 15:55:13
00499366779TRLO1.1.1
XLON
32
605
17/11/2025 15:55:31
00499366959TRLO1.1.1
AQXE
156
604.5
17/11/2025 15:55:46
00499367239TRLO1.1.1
XLON
53
605
17/11/2025 15:56:28
00499367836TRLO1.1.1
BATE
91
605
17/11/2025 15:56:28
00499367837TRLO1.1.1
BATE
28
604
17/11/2025 15:57:37
00499368846TRLO1.1.1
XLON
5
605
17/11/2025 15:58:19
00499369345TRLO1.1.1
TRQX
29
605
17/11/2025 15:58:19
00499369346TRLO1.1.1
TRQX
117
604
17/11/2025 15:58:37
00499369500TRLO1.1.1
XLON
28
605
17/11/2025 16:00:31
00499371023TRLO1.1.1
AQXE
48
604.5
17/11/2025 16:00:31
00499371024TRLO1.1.1
CHIX
196
604.5
17/11/2025 16:00:45
00499371288TRLO1.1.1
XLON
166
604.5
17/11/2025 16:01:11
00499371591TRLO1.1.1
BATE
30
604.5
17/11/2025 16:02:04
00499372356TRLO1.1.1
TRQX
179
604.5
17/11/2025 16:03:01
00499373198TRLO1.1.1
XLON
51
604.5
17/11/2025 16:04:04
00499373936TRLO1.1.1
CHIX
175
604
17/11/2025 16:04:49
00499374369TRLO1.1.1
XLON
29
605
17/11/2025 16:05:36
00499375046TRLO1.1.1
AQXE
36
604
17/11/2025 16:07:45
00499376580TRLO1.1.1
TRQX
144
603.5
17/11/2025 16:07:50
00499376628TRLO1.1.1
XLON
154
603.5
17/11/2025 16:07:50
00499376629TRLO1.1.1
XLON
154
603.5
17/11/2025 16:07:50
00499376630TRLO1.1.1
XLON
29
603.5
17/11/2025 16:08:59
00499377345TRLO1.1.1
BATE
52
603.5
17/11/2025 16:08:59
00499377346TRLO1.1.1
BATE
89
603.5
17/11/2025 16:08:59
00499377347TRLO1.1.1
BATE
19
603.5
17/11/2025 16:09:52
00499377932TRLO1.1.1
XLON
139
603.5
17/11/2025 16:09:52
00499377931TRLO1.1.1
XLON
28
604
17/11/2025 16:11:07
00499378855TRLO1.1.1
TRQX
14
604
17/11/2025 16:11:32
00499379246TRLO1.1.1
AQXE
22
605
17/11/2025 16:11:32
00499379247TRLO1.1.1
AQXE
185
604
17/11/2025 16:12:29
00499380188TRLO1.1.1
XLON
55
604
17/11/2025 16:12:50
00499380546TRLO1.1.1
CHIX
42
604
17/11/2025 16:14:23
00499383723TRLO1.1.1
XLON
89
604
17/11/2025 16:14:27
00499383778TRLO1.1.1
XLON
48
604
17/11/2025 16:14:53
00499384692TRLO1.1.1
XLON
92
605
17/11/2025 16:15:01
00499385105TRLO1.1.1
AQXE
120
604
17/11/2025 16:17:05
00499387580TRLO1.1.1
BATE
395
604
17/11/2025 16:17:05
00499387581TRLO1.1.1
BATE
10
604
17/11/2025 16:17:05
00499387584TRLO1.1.1
XLON
156
604
17/11/2025 16:17:05
00499387582TRLO1.1.1
BATE
238
604
17/11/2025 16:17:05
00499387585TRLO1.1.1
XLON
622
604
17/11/2025 16:17:05
00499387583TRLO1.1.1
XLON
41
604
17/11/2025 16:17:08
00499387626TRLO1.1.1
CHIX
122
604
17/11/2025 16:17:08
00499387625TRLO1.1.1
CHIX
7
604
17/11/2025 16:17:12
00499387866TRLO1.1.1
TRQX
41
604
17/11/2025 16:17:12
00499387865TRLO1.1.1
TRQX
38
604
17/11/2025 16:17:12
00499387867TRLO1.1.1
TRQX
29
604
17/11/2025 16:18:35
00499390138TRLO1.1.1
AQXE
26
604
17/11/2025 16:18:52
00499390542TRLO1.1.1
BATE
136
604
17/11/2025 16:18:52
00499390543TRLO1.1.1
BATE
95
604
17/11/2025 16:19:22
00499391369TRLO1.1.1
XLON
100
604
17/11/2025 16:19:22
00499391370TRLO1.1.1
XLON
60
604
17/11/2025 16:19:22
00499391371TRLO1.1.1
XLON
28
604
17/11/2025 16:20:14
00499392869TRLO1.1.1
TRQX
5
603.5
17/11/2025 16:20:17
|
00499392955TRLO1.1.1
AQXE
30
603.5
17/11/2025 16:20:40
00499393464TRLO1.1.1
CHIX
7
603.5
17/11/2025 16:20:40
00499393465TRLO1.1.1
CHIX
2
603
17/11/2025 16:20:59
00499394006TRLO1.1.1
CHIX
9
603.5
17/11/2025 16:22:08
00499395755TRLO1.1.1
TRQX
70
603
17/11/2025 16:22:11
00499395974TRLO1.1.1
XLON
10
603.5
17/11/2025 16:27:25
00499405046TRLO1.1.1
AQXE
14
603.5
17/11/2025 16:27:25
00499405047TRLO1.1.1
AQXE
22
603.5
17/11/2025 16:27:26
00499405054TRLO1.1.1
XLON
497
603.5
17/11/2025 16:27:30
00499405086TRLO1.1.1
XLON
151
603.5
17/11/2025 16:27:30
00499405087TRLO1.1.1
XLON
9
603.5
17/11/2025 16:27:42
00499405443TRLO1.1.1
TRQX
28
603.5
17/11/2025 16:27:42
00499405442TRLO1.1.1
CHIX
201
603
17/11/2025 16:27:42
00499405444TRLO1.1.1
BATE