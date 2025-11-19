Der DAX hat auch am Dienstag seine Korrekturfahrt fortgesetzt. Am Ende ging es 1,7 Prozent nach unten auf 23.180,53 Zähler. Und auch der Start in den Mittwoch dürfte erneut etwas schwächer ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent tiefer auf 23.114 Punkte.Auf der Terminseite steht am Abend das Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung auf dem Programm. Nach US-Börsenschluss stehen dann die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia an.Im Blickfeld ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.