Der DAX hat auch am Dienstag seine Korrekturfahrt fortgesetzt. Am Ende ging es 1,7 Prozent nach unten auf 23.180,53 Zähler. Und auch der Start in den Mittwoch dürfte erneut etwas schwächer ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent tiefer auf 23.114 Punkte.Auf der Terminseite steht am Abend das Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung auf dem Programm. Nach US-Börsenschluss stehen dann die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von Nvidia an.Im Blickfeld ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär