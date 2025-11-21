Nach einer negativen Wende an den US-Börsen droht dem DAX am Freitag der Rutsch unter die 23.000-Punkte-Marke. Die Erleichterung durch den starken Quartalsbericht von Nvidia hat sich am Vortag in New York als Strohfeuer erwiesen. Vor diesem Hintergrund signalisierte der X-DAX für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 1,2 Prozent auf 22.996 Punkte. Auch der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 wird deutlich unter Druck erwartet. Im laufenden Jahr hat der DAX allerdings ...Den vollständigen Artikel lesen ...
