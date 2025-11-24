Am deutschen Aktienmarkt gab es vor dem Wochenende erneut große Kursverluste zu beklagen - immerhin eroberte der DAX den wichtigen Unterstützungsbereich um 23.000 Punkte zurück. Nach den starken Vorgaben aus den USA und den Fortschritten am Wochenende in den Friedensverhandlungen rund um die Ukraine startet der deutsche Leitindex sehr fest in die neue Woche. Unternehmensseitig stehen neben den Rüstungswerten noch Aixtron, Bayer, BMW und Nemetschek im Fokus.

