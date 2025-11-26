Die Nervosität steigt - abzulesen an den Vola-Indizes, welche von 15 auf gut 20 angezogen haben. Wie so oft im Herbst, kommt es wegen unsicherer Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung zu erheblichen Schwankungen in den Aktienindizes. Denn vieles ist im Unklaren. Wirken die Trump-Zölle positiv auf die US-Wirtschaft oder veranlassen Gerichte das Zurückrollen auf die Urzustände? Wie entwickelt sich die Situation in der Ukraine? Schafft Deutschland die ökonomische und gesellschaftliche Wende? Alles Gründe, warum man auch durchaus mit weniger Aktien ins neue Jahr gehen kann. Denn wie immer gilt im Januar: Zurück auf Los - neues Spiel! Wir geben einige Tipps zur Portfolio-Optimierung.

