DATAGROUP hat sich im Vergabeverfahren den Betrieb der SAP-Systemlandschaft der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) gesichert. Kern des Deals: Migration und langfristiger Betrieb in der DATAGROUP Enterprise Cloud (Frankfurt). Der Vertrag läuft fünf Jahre, das Volumen liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich - solide wiederkehrende Erlöse und planbare Auslastung für den IT-Dienstleister. Cloud first: 100+ SAP-Systeme, 1,2 Mio. SAPS - im laufenden Betrieb Bemerkenswert ist die Time-to-Cloud: Innerhalb von neun Monaten wurden rund 30 Systemlandschaften mit über 100 SAP-Systemen in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
