Donnerstag, 27.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Nächster Turbo: Armory verstärkt Team mit Top-Geologen!
WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84
Tradegate
27.11.25 | 09:30
78,96 Euro
+0,10 % +0,08
PR Newswire
27.11.2025
69 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, November 27

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-26 IE00BF541080 311000.000 41344510.86 132.9405
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-26 IE00BF540Z61 851000.000 61810127.60 72.6323
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-26 IE00BQQP9F84 40800000.000 3729541063.48 91.4103
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-26 IE00BDFBTQ78 19725000.000 1010724431.88 51.2408
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-26 IE00BYWQWR46 12300000.000 881030577.23 71.6285
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-26 IE00BQQP9G91 12600000.000 1190131242.54 94.4549
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-26 IE00BDS67326 2398000.000 161710405.60 67.4355
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-26 IE00BQQP9H09 6100000.000 386808845.59 63.4113
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-26 IE00BL0BMZ89 4100000.000 143958840.35 35.1119
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-26 IE00BMC38736 55700000.000 3306841867.60 59.3688
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-26 IE00BMDH1538 12100000.000 87519997.27 7.2331
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-26 IE00BMDKNW35 43100000.000 559641002.97 12.9847
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-26 IE0000H445G8 470000.000 8159834.74 17.3614
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-26 IE0002PG6CA6 39800000.000 558501425.86 14.0327
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-26 IE0005B8WVT6 530000.000 11631504.22 21.9462
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-26 IE000YU9K6K2 9090000.000 502004055.11 55.2260
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-26 IE000B9PQW54 650000.000 15117795.93 23.2581
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-26 IE0001J5A2T9 475000.000 12121580.09 25.5191
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-26 IE0005TF96I9 410000.000 8906313.74 21.7227
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-26 IE000M7V94E1 27720000.000 1496731694.88 53.9946
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-26 IE000NXF88S1 1370000.000 31235589.07 22.7997
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-26 IE000YYE6WK5 121800000.000 7088865578.04 58.2009
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-26 IE000J6CHW80 2574000.000 62959790.56 24.4599
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-26 IE0007I99HX7 1800000.000 44407541.99 24.6709
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-26 IE000SBU19F7 550000.000 12919838.97 23.4906
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-26 IE0007Y8Y157 17150000.000 418995711.04 24.4312

