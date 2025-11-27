VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 27
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-26
|IE00BF541080
|311000.000
|41344510.86
|132.9405
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-26
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61810127.60
|72.6323
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-26
|IE00BQQP9F84
|40800000.000
|3729541063.48
|91.4103
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-26
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|1010724431.88
|51.2408
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-26
|IE00BYWQWR46
|12300000.000
|881030577.23
|71.6285
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-26
|IE00BQQP9G91
|12600000.000
|1190131242.54
|94.4549
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-26
|IE00BDS67326
|2398000.000
|161710405.60
|67.4355
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-26
|IE00BQQP9H09
|6100000.000
|386808845.59
|63.4113
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-26
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|143958840.35
|35.1119
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-26
|IE00BMC38736
|55700000.000
|3306841867.60
|59.3688
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-26
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|87519997.27
|7.2331
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-26
|IE00BMDKNW35
|43100000.000
|559641002.97
|12.9847
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-26
|IE0000H445G8
|470000.000
|8159834.74
|17.3614
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-26
|IE0002PG6CA6
|39800000.000
|558501425.86
|14.0327
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-26
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11631504.22
|21.9462
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-26
|IE000YU9K6K2
|9090000.000
|502004055.11
|55.2260
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-26
|IE000B9PQW54
|650000.000
|15117795.93
|23.2581
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-26
|IE0001J5A2T9
|475000.000
|12121580.09
|25.5191
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-26
|IE0005TF96I9
|410000.000
|8906313.74
|21.7227
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-26
|IE000M7V94E1
|27720000.000
|1496731694.88
|53.9946
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-26
|IE000NXF88S1
|1370000.000
|31235589.07
|22.7997
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-26
|IE000YYE6WK5
|121800000.000
|7088865578.04
|58.2009
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-26
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62959790.56
|24.4599
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-26
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|44407541.99
|24.6709
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-26
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12919838.97
|23.4906
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-26
|IE0007Y8Y157
|17150000.000
|418995711.04
|24.4312
