Australische Goldaktien im Rampenlicht: Wie geht es weiter für Resolute Mining, Tesoro Gold und West Wits?

Anzeige / Werbung

Ein rekordverdächtiges Jahr für australische Goldaktien hat drei an der ASX gelistete Unternehmen - Resolute Mining, Tesoro Gold und West Wits Mining - fest auf die Beobachtungslisten der Investoren gesetzt, da sie in entscheidende Entwicklungsphasen eintreten.

Stärke des ASX-Goldsektors im Jahr 2025

Der australische Goldsektor verzeichnete 2025 eine herausragende Performance, getragen von einem Goldpreis, der wiederholt neue Rekordhöhen erreichte. Der S&P/ASX All Ordinaries Gold Index (XGD) legte im Jahresverlauf um nahezu 98% zu - ein Spiegelbild starker Risikoabsicherung, anhaltender Nachfrage von Zentralbanken und zunehmenden Interesses an Projekten mit klarer Entwicklungsperspektive. Vor diesem Hintergrund trieben mehrere Mid-Tier-Unternehmen bedeutende Programme voran und gingen mit verbesserten Bilanzen sowie klareren Wachstumsprofilen in das Jahr 2026.

Tesoro Gold: Chile-fokussierter Entwickler mit wachsender Projektbasis

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) bleibt einer der aktivsten Goldentwickler an der ASX, gestützt durch das wachsende Potenzial des El-Zorro-Goldprojekts in Chile. Das Unternehmen meldete eine abgegrenzte Mineralressource von 1,82 Mio. Unzen bei 1,10 g/t Au, davon 62% in der Kategorie "Indicated" - ein deutlicher Vertrauens- und Kontinuitätsgewinn für die Lagerstätte Ternera. Das aktualisierte Modell zeigt Erweiterungen nach Norden, Süden und in die Tiefe auf und positioniert die Lagerstätte für weiteres Wachstum.

Eine Scoping-Studie aus dem Jahr 2025 skizzierte eine 14-jährige Tagebauentwicklung mit einer durchschnittlichen Produktion von 111.000 Unzen pro Jahr in den ersten neun Jahren, unterstützt durch eine konventionelle CIP-Anlage mit 3,0 Mio. t/Jahr. Bei einem Goldpreis von 2.750 USD/Unze weist das Projekt einen Nettobarwert nach Steuern (NPV7,5%) von 663 Mio. USD und einen Free Cashflow von 1,23 Mrd. USD auf.

Tesoro startet gut finanziert in das Jahr 2026, mit mehr als 20.000 m an Infill-Bohrungen zur Unterstützung der PFS sowie 6.000 m an Erweiterungsbohrungen und 12.000 m an regionalen Explorationsbohrungen über Ziele wie Drone Hill, Kitsune, Toro Blanco und Calderillas. Parallel laufen Umweltbasisstudien, Genehmigungsprozesse und Optimierungen des Minenplans. Die Fortschritte Richtung PFS sowie laufende Explorationsergebnisse werden in den kommenden 12-24 Monaten zentrale Faktoren für die Markterwartungen sein.

Resolute Mining: Produzent mit mehreren Assets und Entwicklungs-Pipeline

Resolute Mining (ISIN: AU000000RSG6) geht mit einer breiten Betriebsbasis in Westafrika in das Jahr 2026. Das Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr 2025 eine Produktion von 151,5 Tsd. Unzen Gold bei AISC von 1.688 USD/Unze und verfügt über Ressourcen von 18,3 Mio. Unzen sowie Reserven von 6,2 Mio. Unzen in Mali, Senegal und Côte d'Ivoire.

Die Syama-Mine in Mali bleibt das Kernprojekt, mit einer Jahresproduktion von mehr als 200.000 Unzen und einer Ressourcengrundlage von 10 Mio. Unzen. Eine für 2026 geplante technische Evaluierung soll das gesamte Potenzial des Sulfid- und Oxidsystems bewerten.

Die bedeutendste Entwicklung ist jedoch das Doropo-Projekt in Côte d'Ivoire. Seit der Übernahme im Jahr 2025 verfügt Doropo über eine Ressource von 4,4 Mio. Unzen; eine aktualisierte DFS wird für Ende 2025 erwartet, mit Produktionsbeginn im Jahr 2028. Nach Inbetriebnahme dürfte das Projekt das Produktionsprofil des Konzerns wesentlich verändern und einen Weg zu mehr als 500.000 Unzen pro Jahr ab 2028 eröffnen.

West Wits Mining: Übergang zur Produktion in Südafrika

West Wits Mining (ISIN: AU000000WWI4) treibt weiterhin die Entwicklung von Qala Shallows voran, einem Teil des 5-Mio.-Unzen-Projekts im Witwatersrand-Becken in Südafrika. Das Unternehmen hat die untertägige Erzförderung aufgenommen, und die Finanzierung der Entwicklungsphase ist durch eine Kombination aus Eigen- und Fremdkapital gesichert - damit ist der Weg frei für die Erstproduktion von Gold im ersten Quartal 2026.

Die aktualisierte DFS beschreibt eine Minenlebensdauer von 17 Jahren, eine stabile Produktion von 70.000 Unzen pro Jahr ab 2028 und einen Basis-FCF von 983 Mio. USD bei einem Goldpreis von 2.850 USD/Unze. Kurzfristige Meilensteine umfassen den Aufbau von Erzhalden, die Verarbeitung über die Ezulwini-Anlage von Sibanye-Stillwater sowie laufende untertägige Bohrungen zur Umwandlung von Ressourcen in Reserven.

Ausblick: Drei Wege zu Wachstum

Resolute Mining, Tesoro Gold und West Wits Mining gehen jeweils mit klar definierten Zielen in das Jahr 2026. Tesoro verfolgt die Entwicklung eines großskaligen Projekts in Chile mit zusätzlichem Explorationspotenzial; Resolute bewegt sich auf eine neue Produktionsphase zu, maßgeblich getragen von Doropo; und West Wits vollzieht den Übergang vom Entwickler zum aufstrebenden Produzenten im Witwatersrand-Becken.

Gemeinsam spiegeln sie einen Sektor wider, der durch robuste Wachstumspipelines, zunehmende Projekttransparenz und ein unterstützendes Marktumfeld auf dem Weg in den nächsten Zyklus geprägt ist.

Quellen:

https://www.listcorp.com/asx/tso/tesoro-gold-limited/news/investor-presentation-3270304.html

https://www.listcorp.com/asx/wwi/west-wits-mining/news/wwi-investor-presentation-noosa-mining-conference-3274124.html

https://www.listcorp.com/asx/rsg/resolute-mining-limited/news/denver-gold-forum-presentation-3243231.html

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

?Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Australische Goldaktien im Rampenlicht: Wie geht es weiter für Resolute Mining, Tesoro Gold und West Wits? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000RSG6,AU000000WWI4,AU0000077208