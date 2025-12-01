Anzeige
Mehr »
Montag, 01.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
Tradegate
01.12.25 | 09:37
45,335 Euro
+0,43 % +0,195
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL MINING UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
45,37045,43509:41
45,37545,43509:40
PR Newswire
01.12.2025 08:06 Uhr
75 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 01

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-28 IE00BF541080 311000.000 41335548.86 132.9117
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-28 IE00BF540Z61 851000.000 61832897.92 72.6591
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-11-28 IE00BQQP9F84 40900000.000 3806988870.66 93.0804
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-11-28 IE00BDFBTQ78 19725000.000 1029342647.42 52.1847
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-11-28 IE00BYWQWR46 12300000.000 887240500.95 72.1334
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-11-28 IE00BQQP9G91 12600000.000 1233409241.16 97.8896
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-11-28 IE00BDS67326 2434000.000 164473592.03 67.5734
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-11-28 IE00BQQP9H09 6100000.000 388194078.06 63.6384
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-11-28 IE00BL0BMZ89 4100000.000 144481718.68 35.2394
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-11-28 IE00BMC38736 56750000.000 3424990212.24 60.3523
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-11-28 IE00BMDH1538 12100000.000 89276625.11 7.3782
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-11-28 IE00BMDKNW35 43400000.000 591415307.29 13.6271
VanEck New China UCITS ETF 2025-11-28 IE0000H445G8 470000.000 8162585.64 17.3672
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-11-28 IE0002PG6CA6 39800000.000 567947766.25 14.2700
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-11-28 IE0005B8WVT6 530000.000 11697561.92 22.0709
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-11-28 IE000YU9K6K2 9090000.000 510775241.69 56.1909
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-11-28 IE000B9PQW54 650000.000 15145603.16 23.3009
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-11-28 IE0001J5A2T9 485000.000 12462753.70 25.6964
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-11-28 IE0005TF96I9 410000.000 8911695.57 21.7358
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-11-28 IE000M7V94E1 27970000.000 1523142826.51 54.4563
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-11-28 IE000NXF88S1 1370000.000 31641868.72 23.0963
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-11-28 IE000YYE6WK5 121500000.000 7099494303.87 58.4321
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-11-28 IE000J6CHW80 2574000.000 63072276.71 24.5036
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-11-28 IE0007I99HX7 1800000.000 44560232.55 24.7557
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-11-28 IE000SBU19F7 550000.000 12979695.68 23.5994
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-11-28 IE0007Y8Y157 17250000.000 428662589.12 24.8500

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.