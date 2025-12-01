VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 01
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-28
|IE00BF541080
|311000.000
|41335548.86
|132.9117
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-28
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61832897.92
|72.6591
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-28
|IE00BQQP9F84
|40900000.000
|3806988870.66
|93.0804
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-11-28
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|1029342647.42
|52.1847
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-11-28
|IE00BYWQWR46
|12300000.000
|887240500.95
|72.1334
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-11-28
|IE00BQQP9G91
|12600000.000
|1233409241.16
|97.8896
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-11-28
|IE00BDS67326
|2434000.000
|164473592.03
|67.5734
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-28
|IE00BQQP9H09
|6100000.000
|388194078.06
|63.6384
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-28
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|144481718.68
|35.2394
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-11-28
|IE00BMC38736
|56750000.000
|3424990212.24
|60.3523
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-11-28
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|89276625.11
|7.3782
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-11-28
|IE00BMDKNW35
|43400000.000
|591415307.29
|13.6271
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-11-28
|IE0000H445G8
|470000.000
|8162585.64
|17.3672
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-11-28
|IE0002PG6CA6
|39800000.000
|567947766.25
|14.2700
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-11-28
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11697561.92
|22.0709
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-11-28
|IE000YU9K6K2
|9090000.000
|510775241.69
|56.1909
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-11-28
|IE000B9PQW54
|650000.000
|15145603.16
|23.3009
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-11-28
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12462753.70
|25.6964
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-11-28
|IE0005TF96I9
|410000.000
|8911695.57
|21.7358
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-11-28
|IE000M7V94E1
|27970000.000
|1523142826.51
|54.4563
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-11-28
|IE000NXF88S1
|1370000.000
|31641868.72
|23.0963
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-11-28
|IE000YYE6WK5
|121500000.000
|7099494303.87
|58.4321
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-11-28
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63072276.71
|24.5036
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-11-28
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|44560232.55
|24.7557
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-11-28
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12979695.68
|23.5994
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-11-28
|IE0007Y8Y157
|17250000.000
|428662589.12
|24.8500
© 2025 PR Newswire