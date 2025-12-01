Es gibt keine 100 %ige Sicherheit! In unserer vollständig digitalen Welt, kann Cyberkriminalität das Wachstum der Ökonomien erheblich bremsen und verteuert Zukunfts-Projekte stark. Neben privaten Interessen oder reiner Störfreude, setzen Schurken-Staaten sogar auf den Cyberkrieg, um ihre politischen Ziele gegen den erklärten Feind durchsetzen zu können. Für den Wirtschaftssektor kommt es dadurch aus mehreren Gründen zu einer massiven Verteuerung durch notwendige Schutzmaßnahmen. Der globale Schaden ...

