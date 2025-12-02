Mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung werden die Zinsen in den USA und Europa auf absehbare Zeit wohl weiter gesenkt werden. Damit rücken Dividenden-Aktien wieder in den Fokus von Anlegern. In Deutschland sind beispielsweise Allianz, BASF und E.ON sehr beliebt. Die Dividende kann 5 % erreichen. Mehr gibt es im Ausland. RE Royalties schüttet quartalsweise aus und kommt derzeit auf eine Rendite von starken 16 %. Das Unternehmen finanziert im Wesentlichen Erneuerbare-Energien-Projekte und ist an den Erlösen langfristig beteiligt. Auf monatliche Zahlungen kann man sich bei Realty Income freuen. Allerdings hat man hier das US-Immobilienrisiko. Andererseits hat das Unternehmen die Dividende schon 112 Mal erhöht.

