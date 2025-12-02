VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 02
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-01
|IE00BF541080
|311000.000
|41313416.32
|132.8406
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-01
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61797110.24
|72.6171
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-01
|IE00BQQP9F84
|40900000.000
|3811474352.47
|93.1901
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-01
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|1035845484.22
|52.5143
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-01
|IE00BYWQWR46
|12250000.000
|884239268.08
|72.1828
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-01
|IE00BQQP9G91
|12600000.000
|1233962829.69
|97.9336
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-01
|IE00BDS67326
|2434000.000
|164524424.64
|67.5943
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-01
|IE00BQQP9H09
|6100000.000
|385972826.90
|63.2742
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-01
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|144045459.84
|35.1330
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-01
|IE00BMC38736
|56900000.000
|3439834009.92
|60.4540
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-01
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|86236422.88
|7.1270
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-01
|IE00BMDKNW35
|44300000.000
|581896839.04
|13.1354
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-01
|IE0000H445G8
|470000.000
|8243631.88
|17.5396
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-01
|IE0002PG6CA6
|39800000.000
|563408936.58
|14.1560
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-01
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11739587.73
|22.1502
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-01
|IE000YU9K6K2
|9090000.000
|496577666.96
|54.6290
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-01
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14837604.58
|22.8271
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-01
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12422549.78
|25.6135
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-01
|IE0005TF96I9
|410000.000
|8822657.45
|21.5187
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-01
|IE000M7V94E1
|28070000.000
|1498671921.48
|53.3905
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-01
|IE000NXF88S1
|1370000.000
|32021909.98
|23.3737
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-01
|IE000YYE6WK5
|120850000.000
|6880288539.43
|56.9325
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-01
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62965290.33
|24.4620
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-01
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|44281961.33
|24.6011
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-01
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12929554.07
|23.5083
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-01
|IE0007Y8Y157
|17350000.000
|423388787.94
|24.4028
© 2025 PR Newswire