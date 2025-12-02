Anzeige
WKN: A2JDEJ | ISIN: IE00BDFBTQ78 | Ticker-Symbol: WMIN
Tradegate
02.12.25 | 08:00
45,185 Euro
-0,25 % -0,115
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
PR Newswire
02.12.2025 08:06 Uhr
15 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, December 02

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-01 IE00BF541080 311000.000 41313416.32 132.8406
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-01 IE00BF540Z61 851000.000 61797110.24 72.6171
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-01 IE00BQQP9F84 40900000.000 3811474352.47 93.1901
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-01 IE00BDFBTQ78 19725000.000 1035845484.22 52.5143
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-01 IE00BYWQWR46 12250000.000 884239268.08 72.1828
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-01 IE00BQQP9G91 12600000.000 1233962829.69 97.9336
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-01 IE00BDS67326 2434000.000 164524424.64 67.5943
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-01 IE00BQQP9H09 6100000.000 385972826.90 63.2742
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-01 IE00BL0BMZ89 4100000.000 144045459.84 35.1330
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-01 IE00BMC38736 56900000.000 3439834009.92 60.4540
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-01 IE00BMDH1538 12100000.000 86236422.88 7.1270
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-01 IE00BMDKNW35 44300000.000 581896839.04 13.1354
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-01 IE0000H445G8 470000.000 8243631.88 17.5396
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-01 IE0002PG6CA6 39800000.000 563408936.58 14.1560
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-01 IE0005B8WVT6 530000.000 11739587.73 22.1502
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-01 IE000YU9K6K2 9090000.000 496577666.96 54.6290
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-01 IE000B9PQW54 650000.000 14837604.58 22.8271
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-01 IE0001J5A2T9 485000.000 12422549.78 25.6135
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-01 IE0005TF96I9 410000.000 8822657.45 21.5187
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-01 IE000M7V94E1 28070000.000 1498671921.48 53.3905
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-01 IE000NXF88S1 1370000.000 32021909.98 23.3737
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-01 IE000YYE6WK5 120850000.000 6880288539.43 56.9325
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-01 IE000J6CHW80 2574000.000 62965290.33 24.4620
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-01 IE0007I99HX7 1800000.000 44281961.33 24.6011
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-01 IE000SBU19F7 550000.000 12929554.07 23.5083
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-01 IE0007Y8Y157 17350000.000 423388787.94 24.4028

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.