Kritische Mineralien im Fokus: Warum Analysten St George Mining, MP Materials und Almonty positiv sehen

Eine neue Welle von Analystenbewertungen verschiebt den Fokus der Investoren auf aufstrebende Produzenten seltener Erden und strategischer Metalle, die außerhalb der chinesischen Lieferkette positioniert sind.

Ein Wandel in der globalen Industriepolitik führt dazu, dass Analysten Entwickler kritischer Mineralien mit hochgradigen Lagerstätten in stabilen Rechtsräumen neu bewerten. Aktuelle Analysen lenken die Aufmerksamkeit auf eine Gruppe von Unternehmen - St George Mining, MP Materials und Almonty Industries -, die verstärkt institutionelles Interesse auf sich ziehen, da Regierungen nach sicheren Bezugsquellen für Seltene Erden, Niob und Wolfram suchen.

Der zugrunde liegende Trend ist eindeutig: Lieferketten für strategische Metalle werden neu aufgebaut. Unternehmen mit Zugang zu Infrastruktur, hochgradigen Vorkommen und glaubwürdigen Finanzierungsquellen gewinnen an Dynamik.

St George Mining: Analysten sehen ein Projekt mit Skalierungspotenzial und strategischem Hebel

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) gewinnt weiter an Aufmerksamkeit, nachdem Macquarie am 29. Oktober erstmals die Coverage aufgenommen und ein Kursziel von A$0,20 sowie ein "Outperform"-Rating ausgesprochen hat. Die Bank beschrieb das Araxá-Projekt für Seltene Erden und Niob als "attraktiv bewertet - gestützt durch die doppelte Rohstoffausrichtung und einen klaren Weg zur Produktion".

Das Araxá-Projekt liegt im Barreiro-Carbonatit-Komplex in Brasilien, direkt neben CBMM, dem weltweit größten Niob-Produzenten. Analysten heben diesen Standort als strategischen Vorteil hervor: St George profitiert von etabliertem Verarbeitungs-Know-how, Straßenanbindung, Stromnetzversorgung und einer auf Niob spezialisierten Arbeitskraftbasis. Macquarie merkt an, dass Araxá "der nächste bedeutende Niob-Produzent werden könnte" - gestützt durch hohe Gehalte und eine Ressource, die in alle Richtungen offen ist.

Jüngste Bohrungen unterstreichen diese Einschätzung. Das Unternehmen bestätigte mehrere hochgradige Zonen, darunter neue Abschnitte in East Araxá, die die bekannte Mineralisierung erweitern. Die kombinierte Ressource des Projekts - 0,99% Nb2O5 und 4,13% TREO - zählt zu den hochgradigsten carbonatitgebundenen Lagerstätten in Südamerika und basiert auf über 500 flachen Bohrabschnitten mit Potenzial für Tagebau.

Zusätzlichen Auftrieb gab eine Kapitalerhöhung über A$72,5 Millionen, die laut Macquarie "aufgrund starker Nachfrage von institutionellen und strategischen Partnern aufgestockt wurde" - darunter Beteiligungen von Hancock Prospecting. Da sowohl Niob als auch Seltene Erden auf der Liste der wichtigsten kritischen Rohstoffe des US-Innenministeriums stehen, erwarten Analysten, dass Araxá auch weiterhin im Fokus staatlicher Förderprogramme für strategische Versorgung bleibt.

MP Materials: US-Analysten bekräftigen strategische Bedeutung

MP Materials (ISIN: US5533681012), eines der wenigen westlichen Unternehmen mit integrierter Wertschöpfungskette für Seltene Erden, erhält weiterhin starke Unterstützung von US-Analysten. BMO Capital Markets hat kürzlich ein "Outperform"-Rating mit einem Kursziel von 75 US-Dollar bestätigt und bezeichnet das Unternehmen als "US-Champion für Seltene Erden" - insbesondere nach der Joint-Venture-Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium und Ma'aden.

Die Partnerschaft umfasst eine nicht rückzahlbare Finanzierung und einen Preisfloor von 110 US-Dollar/kg für NdPr-Oxid - eine Struktur, die laut Analysten das kurzfristige Ertragsrisiko des Unternehmens deutlich reduziert. Zudem steht die erste Produktion der Magnetfabrik in Texas kurz bevor, die künftig US-Hersteller mit lokal produzierten Magneten beliefern soll.

Almonty: Wolfram-Wachstum bringt neue Analystenbewertungen

Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) festigt seine Position als führender Wolframlieferant außerhalb Chinas. Eine aktualisierte Analyse bewertet das Unternehmen mit 11,00 CAD, gestützt auf die nahezu abgeschlossene Inbetriebnahme der Sangdong-Mine in Südkorea sowie steigende APT-Preise.

Sangdong profitiert von einem 15-jährigen Abnahmevertrag mit der Plansee Group, der einen Preisuntergrenzenschutz bietet - ein Stabilitätsfaktor, während das Unternehmen weitere Bohrungen in Panasqueira vorantreibt und den jüngsten Zukauf in Montana integriert.

Ein verstärktes Narrativ für kritische Rohstoffe

Analysten betonen zunehmend, dass sich der Sektor für strategische Materialien vom Explorationsrisiko hin zur Umsetzung langfristiger Versorgung entwickelt. Für St George, MP Materials und Almonty entsteht dadurch ein positiveres Investment-Narrativ - getragen von Analystenunterstützung, klaren Entwicklungsplänen und einer Fokussierung auf rohstoffpolitisch priorisierte Metalle, während westliche Lieferketten neu ausgerichtet werden.

