VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 03
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-02
|IE00BF541080
|311000.000
|41340523.17
|132.9277
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-02
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61844603.71
|72.6729
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-02
|IE00BQQP9F84
|41550000.000
|3808629298.79
|91.6638
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-02
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|1027527577.62
|52.0927
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-02
|IE00BYWQWR46
|12250000.000
|879633705.17
|71.8068
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-02
|IE00BQQP9G91
|12600000.000
|1219481314.95
|96.7842
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-02
|IE00BDS67326
|2434000.000
|164355476.86
|67.5248
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-02
|IE00BQQP9H09
|6100000.000
|387903552.74
|63.5907
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-02
|IE00BL0BMZ89
|4100000.000
|144382330.51
|35.2152
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-02
|IE00BMC38736
|57100000.000
|3513684983.39
|61.5356
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-02
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|87706169.02
|7.2484
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-02
|IE00BMDKNW35
|44450000.000
|565911992.85
|12.7314
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-02
|IE0000H445G8
|470000.000
|8204984.48
|17.4574
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-02
|IE0002PG6CA6
|40150000.000
|566607131.04
|14.1123
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-02
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11621712.03
|21.9278
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-02
|IE000YU9K6K2
|9090000.000
|502144343.94
|55.2414
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-02
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14798933.67
|22.7676
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-02
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12381158.00
|25.5282
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-02
|IE0005TF96I9
|410000.000
|8745961.24
|21.3316
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-02
|IE000M7V94E1
|28220000.000
|1531379856.68
|54.2658
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-02
|IE000NXF88S1
|1370000.000
|31908341.58
|23.2908
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-02
|IE000YYE6WK5
|120800000.000
|6922437730.03
|57.3049
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-02
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63102057.24
|24.5152
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-02
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|44608398.79
|24.7824
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-02
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12903208.38
|23.4604
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-02
|IE0007Y8Y157
|17550000.000
|435726269.38
|24.8277
© 2025 PR Newswire