VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 03

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-02 IE00BF541080 311000.000 41340523.17 132.9277
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-02 IE00BF540Z61 851000.000 61844603.71 72.6729
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-02 IE00BQQP9F84 41550000.000 3808629298.79 91.6638
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-02 IE00BDFBTQ78 19725000.000 1027527577.62 52.0927
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-02 IE00BYWQWR46 12250000.000 879633705.17 71.8068
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-02 IE00BQQP9G91 12600000.000 1219481314.95 96.7842
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-02 IE00BDS67326 2434000.000 164355476.86 67.5248
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-02 IE00BQQP9H09 6100000.000 387903552.74 63.5907
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-02 IE00BL0BMZ89 4100000.000 144382330.51 35.2152
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-02 IE00BMC38736 57100000.000 3513684983.39 61.5356
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-02 IE00BMDH1538 12100000.000 87706169.02 7.2484
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-02 IE00BMDKNW35 44450000.000 565911992.85 12.7314
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-02 IE0000H445G8 470000.000 8204984.48 17.4574
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-02 IE0002PG6CA6 40150000.000 566607131.04 14.1123
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-02 IE0005B8WVT6 530000.000 11621712.03 21.9278
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-02 IE000YU9K6K2 9090000.000 502144343.94 55.2414
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-02 IE000B9PQW54 650000.000 14798933.67 22.7676
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-02 IE0001J5A2T9 485000.000 12381158.00 25.5282
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-02 IE0005TF96I9 410000.000 8745961.24 21.3316
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-02 IE000M7V94E1 28220000.000 1531379856.68 54.2658
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-02 IE000NXF88S1 1370000.000 31908341.58 23.2908
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-02 IE000YYE6WK5 120800000.000 6922437730.03 57.3049
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-02 IE000J6CHW80 2574000.000 63102057.24 24.5152
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-02 IE0007I99HX7 1800000.000 44608398.79 24.7824
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-02 IE000SBU19F7 550000.000 12903208.38 23.4604
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-02 IE0007Y8Y157 17550000.000 435726269.38 24.8277

