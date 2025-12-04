Anzeige
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 04

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-03 IE00BF541080 311000.000 41389586.51 133.0855
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-03 IE00BF540Z61 851000.000 62027095.14 72.8873
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-03 IE00BQQP9F84 41650000.000 3798497734.67 91.2004
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-03 IE00BDFBTQ78 19725000.000 1038959137.33 52.6722
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-03 IE00BYWQWR46 12250000.000 875132440.15 71.4394
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-03 IE00BQQP9G91 12600000.000 1215163167.43 96.4415
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-03 IE00BDS67326 2434000.000 165177055.24 67.8624
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-03 IE00BQQP9H09 6100000.000 392669797.63 64.3721
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-03 IE00BL0BMZ89 4150000.000 147156636.41 35.4594
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-03 IE00BMC38736 57350000.000 3585110367.13 62.5128
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-03 IE00BMDH1538 12100000.000 88111152.64 7.2819
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-03 IE00BMDKNW35 44450000.000 593761603.57 13.3580
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-03 IE0000H445G8 470000.000 8160267.68 17.3623
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-03 IE0002PG6CA6 40250000.000 562649134.34 13.9789
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-03 IE0005B8WVT6 530000.000 11601781.33 21.8902
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-03 IE000YU9K6K2 9090000.000 519424688.38 57.1424
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-03 IE000B9PQW54 650000.000 14998429.41 23.0745
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-03 IE0001J5A2T9 485000.000 12517869.05 25.8100
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-03 IE0005TF96I9 410000.000 8730934.27 21.2950
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-03 IE000M7V94E1 28520000.000 1598275367.40 56.0405
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-03 IE000NXF88S1 1420000.000 34492310.02 24.2904
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-03 IE000YYE6WK5 120800000.000 7018865764.01 58.1032
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-03 IE000J6CHW80 2574000.000 63171154.98 24.5420
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-03 IE0007I99HX7 1800000.000 45185262.90 25.1029
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-03 IE000SBU19F7 550000.000 13039075.33 23.7074
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-03 IE0007Y8Y157 17650000.000 447108193.75 25.3319

