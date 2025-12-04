VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
December 04
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-03
|IE00BF541080
|311000.000
|41389586.51
|133.0855
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-03
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62027095.14
|72.8873
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-03
|IE00BQQP9F84
|41650000.000
|3798497734.67
|91.2004
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-03
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|1038959137.33
|52.6722
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-03
|IE00BYWQWR46
|12250000.000
|875132440.15
|71.4394
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-03
|IE00BQQP9G91
|12600000.000
|1215163167.43
|96.4415
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-03
|IE00BDS67326
|2434000.000
|165177055.24
|67.8624
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-03
|IE00BQQP9H09
|6100000.000
|392669797.63
|64.3721
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-03
|IE00BL0BMZ89
|4150000.000
|147156636.41
|35.4594
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-03
|IE00BMC38736
|57350000.000
|3585110367.13
|62.5128
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-03
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|88111152.64
|7.2819
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-03
|IE00BMDKNW35
|44450000.000
|593761603.57
|13.3580
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-03
|IE0000H445G8
|470000.000
|8160267.68
|17.3623
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-03
|IE0002PG6CA6
|40250000.000
|562649134.34
|13.9789
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-03
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11601781.33
|21.8902
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-03
|IE000YU9K6K2
|9090000.000
|519424688.38
|57.1424
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-03
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14998429.41
|23.0745
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-03
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12517869.05
|25.8100
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-03
|IE0005TF96I9
|410000.000
|8730934.27
|21.2950
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-03
|IE000M7V94E1
|28520000.000
|1598275367.40
|56.0405
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-03
|IE000NXF88S1
|1420000.000
|34492310.02
|24.2904
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-03
|IE000YYE6WK5
|120800000.000
|7018865764.01
|58.1032
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-03
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63171154.98
|24.5420
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-03
|IE0007I99HX7
|1800000.000
|45185262.90
|25.1029
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-03
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13039075.33
|23.7074
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-03
|IE0007Y8Y157
|17650000.000
|447108193.75
|25.3319
