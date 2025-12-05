In turbulenten Zeiten flüchten Kapitalströme in reale Werte. Gold glänzt als sicherer Hafen, getrieben von Rekordkäufen der Zentralbanken und makroökonomischen Ängsten, wobei Analysten historische Preisziele prognostizieren. Parallel stützt eine strukturell robuste Nachfrage im Winter und geopolitischer Zündstoff den Ölmarkt trotz kurzfristiger Schwäche. Diese fundamentale Verschiebung bietet unterschiedliche Chancen, wie die Strategien von Barrick Mining, Kobo Resources und BP eindrucksvoll zeigen.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Kapitalerhöhungen.de