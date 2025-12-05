VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 05
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-04
|IE00BF541080
|311000.000
|41411267.39
|133.1552
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-04
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62030054.44
|72.8908
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-04
|IE00BQQP9F84
|41650000.000
|3801939158.18
|91.2831
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-04
|IE00BDFBTQ78
|19725000.000
|1048172798.27
|53.1393
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-04
|IE00BYWQWR46
|12250000.000
|878001943.29
|71.6736
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-04
|IE00BQQP9G91
|12200000.000
|1174553417.01
|96.2749
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-04
|IE00BDS67326
|2434000.000
|165418793.66
|67.9617
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-04
|IE00BQQP9H09
|6100000.000
|392135329.69
|64.2845
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-04
|IE00BL0BMZ89
|4150000.000
|148366378.20
|35.7509
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-04
|IE00BMC38736
|57350000.000
|3545136426.59
|61.8158
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-04
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|89553157.99
|7.4011
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-04
|IE00BMDKNW35
|44600000.000
|618117265.89
|13.8591
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-04
|IE0000H445G8
|470000.000
|8145305.50
|17.3304
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-04
|IE0002PG6CA6
|40550000.000
|550560090.84
|13.5773
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-04
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11606213.48
|21.8985
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-04
|IE000YU9K6K2
|9090000.000
|549642589.93
|60.4667
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-04
|IE000B9PQW54
|650000.000
|15079480.53
|23.1992
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-04
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12550313.50
|25.8769
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-04
|IE0005TF96I9
|410000.000
|8787704.19
|21.4334
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-04
|IE000M7V94E1
|28520000.000
|1681162933.38
|58.9468
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-04
|IE000NXF88S1
|1470000.000
|35919855.42
|24.4353
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-04
|IE000YYE6WK5
|120350000.000
|7105961546.53
|59.0441
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-04
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63160643.95
|24.5379
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-04
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|44026718.85
|25.1581
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-04
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13038131.37
|23.7057
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-04
|IE0007Y8Y157
|18100000.000
|472311584.99
|26.0946
© 2025 PR Newswire