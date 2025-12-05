Anzeige
Freitag, 05.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Timing könnte nicht besser sein - Durchbruchsjahr 2026 für Myriad
LONDON, United Kingdom, December 05

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-04 IE00BF541080 311000.000 41411267.39 133.1552
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-04 IE00BF540Z61 851000.000 62030054.44 72.8908
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-04 IE00BQQP9F84 41650000.000 3801939158.18 91.2831
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-04 IE00BDFBTQ78 19725000.000 1048172798.27 53.1393
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-04 IE00BYWQWR46 12250000.000 878001943.29 71.6736
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-04 IE00BQQP9G91 12200000.000 1174553417.01 96.2749
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-04 IE00BDS67326 2434000.000 165418793.66 67.9617
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-04 IE00BQQP9H09 6100000.000 392135329.69 64.2845
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-04 IE00BL0BMZ89 4150000.000 148366378.20 35.7509
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-04 IE00BMC38736 57350000.000 3545136426.59 61.8158
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-04 IE00BMDH1538 12100000.000 89553157.99 7.4011
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-04 IE00BMDKNW35 44600000.000 618117265.89 13.8591
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-04 IE0000H445G8 470000.000 8145305.50 17.3304
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-04 IE0002PG6CA6 40550000.000 550560090.84 13.5773
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-04 IE0005B8WVT6 530000.000 11606213.48 21.8985
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-04 IE000YU9K6K2 9090000.000 549642589.93 60.4667
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-04 IE000B9PQW54 650000.000 15079480.53 23.1992
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-04 IE0001J5A2T9 485000.000 12550313.50 25.8769
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-04 IE0005TF96I9 410000.000 8787704.19 21.4334
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-04 IE000M7V94E1 28520000.000 1681162933.38 58.9468
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-04 IE000NXF88S1 1470000.000 35919855.42 24.4353
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-04 IE000YYE6WK5 120350000.000 7105961546.53 59.0441
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-04 IE000J6CHW80 2574000.000 63160643.95 24.5379
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-04 IE0007I99HX7 1750000.000 44026718.85 25.1581
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-04 IE000SBU19F7 550000.000 13038131.37 23.7057
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-04 IE0007Y8Y157 18100000.000 472311584.99 26.0946

