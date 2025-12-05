Tausende Calls haben die Put/Call-Verhältnisse auf Rekordtiefs gedrückt und eine Rallye entfacht. Die geopolitische Warnung eines Nobelpreisträgers sorgt zusätzlich für FOMO unter Anlegern.Die Aktien der Quantum-Computing-Unternehmen IonQ, Rigetti und D-Wave sind am Donnerstag deutlich gestiegen, ausgelöst durch eine neue Welle bullisher Optionswetten und zusätzliche geopolitische Impulse. Bereits am Vormittag verzeichneten alle drei Titel zweistellige Kursgewinne, während der breitere Markt nur moderat zulegte. Bei IonQ wechselten fast 50.000 Call-Kontrakte den Besitzer, mehr als doppelt so viele wie üblich. Die Käufe konzentrierten sich auf Ausübungspreise zwischen 50 und 55 US-Dollar und …

