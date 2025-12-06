Exosomen als Gamechanger: NurExone Biologic will neue Maßstäbe in der regenerativen Medizin setzen

Anzeige / Werbung

In einem Artikel von Business Talk geht es um das Biotech-Unternehmen NurExone Biologic, das sich auf neuartige Therapien bei Verletzungen des zentralen Nervensystems spezialisiert hat. Business Talk schreibt, dass das Unternehmen mit seiner ExoTherapy-Plattform eine technologische Basis entwickelt hat, die auf den natürlichen Heilmechanismen des Körpers aufbaut - genauer gesagt auf Exosomen, winzigen biologischen Botenstoffen, die Zellen zur Kommunikation und Reparatur einsetzen.

Statt auf invasive Verfahren oder konventionelle Medikamente zu setzen, verfolgt NurExone einen präzisen, minimal-invasiven Therapieansatz, der laut Business Talk gezielt bei Verletzungen von Gehirn und Rückenmark ansetzt. Das Ziel ist nichts Geringeres als die Wiederherstellung von Funktionen, die bisher als verloren galten.

Ein neues Paradigma für Heilung und Regeneration

Business Talk berichtet, dass NurExone Biologic aus israelischer Spitzenforschung hervorgegangen ist - gegründet auf wissenschaftlichen Arbeiten am Technion und der Universität Tel Aviv. Die unternehmerische Vision wurde mit der Berufung von Lior Shaltiel als CEO und Direktor konkret. Als preisgekrönter Wissenschaftler bringt er laut dem Artikel die Überzeugung mit, dass Exosomen zum "ultimativen Medikamentenabgabesystem" werden könnten.

Unter seiner Leitung entwickelte das Unternehmen einen therapeutischen Ansatz, der weltweit auf Resonanz stößt. Patientenanfragen kommen laut Business Talk aus Europa, den USA, Asien - sogar aus dem Iran. Die Nachfrage zeigt, wie hoch der Bedarf an neuen Lösungen bei neurologischen Verletzungen ist. Das Unternehmen kombiniert laut Artikel "Spitzenforschung mit einem tiefgreifenden Engagement für die Wiederherstellung von Leben."

Präzisionstechnologie für echte Regeneration

Im Mittelpunkt der Plattform steht laut Business Talk der Therapieansatz ExoPTEN - ein proprietäres Nanomedikament, das regenerative und entzündungshemmende Eigenschaften kombiniert. Es wird über die Nase verabreicht und transportiert siRNA in das zentrale Nervensystem. Dieser doppelte Wirkmechanismus soll laut Artikel beschädigtes Nervengewebe nicht nur schützen, sondern aktiv zur Heilung anregen.

Die Technologie dahinter basiert auf firmeneigenen Lademethoden für Exosomen, die laut CEO Shaltiel die "Integrität des Vesikels bewahren" und gleichzeitig die Wirksamkeit sicherstellen. Dazu kommt eine eigene Master Cell Bank, die als Grundlage für eine skalierbare, reproduzierbare Produktion dient. "Die Herstellung und Skalierung sind eine der größten Herausforderungen im Biotech", zitiert Business Talk den CEO. Durch die Master Cell Bank könne NurExone "eine reproduzierbare, GMP-Qualitätsfertigung" sicherstellen.

Wachstumsmarkt mit Rückenwind

Laut Business Talk wächst der Markt für exosomenbasierte Therapien rasant. ExoPTEN zielt konkret auf Patienten mit akuten Rückenmarksverletzungen, wie sie häufig durch Unfälle beim Sport oder am Arbeitsplatz entstehen. In vorklinischen Studien konnte ExoPTEN laut Artikel "die motorische Funktion und den Blutfluss vollständig wiederherstellen". Die Behandlung sei über die Nase erfolgt und habe bei allen Versuchstieren zu einer messbaren funktionellen Erholung geführt.

Der Bedarf ist groß: In den USA gibt es jährlich rund 18.000 neue SCI-Fälle (Spinal Cord Injury, SCI), weltweit sogar 900.000 Fälle. Diese Verletzungen bedeuten nicht nur immenses persönliches Leid, sondern auch enorme Kosten für Gesundheitssysteme. Um den nächsten Schritt zu gehen, plant NurExone laut Business Talk die Gründung der Tochtergesellschaft Exo-Top in den USA, die künftig die Herstellung von GMP-konformen Exosomen für medizinische und kosmetische Anwendungen übernehmen soll.

Forschung, Produktion und Purpose im Gleichklang

Business Talk hebt hervor, dass NurExone bereits über 18 Millionen Dollar an Kapital eingeworben hat, ein Großteil davon floss direkt in Forschung und Entwicklung. Die präklinischen Studien zeigen laut Artikel "überzeugende und robuste Daten", die den Weg zu ersten klinischen Studien ebnen sollen.

Auch die Produktion ist durchdacht: Anders als klassische Zelltherapien ist die Herstellung der Exosomen effizienter, linear skalierbar und benötigt keine großen Bioreaktoren. Das bedeutet: weniger Komplexität, niedrigere Kosten - und trotzdem gleichbleibende Qualität.

CEO Shaltiel betont laut Business Talk die enge Zusammenarbeit im Team: "Wir sind ein Team, das nahtlos in Wissenschaft, Regulierung und Strategie zusammenarbeitet". Diese Synergie, ergänzt durch wissenschaftliche Integrität und Patientenfokus, sei der Schlüssel zur Innovationskraft des Unternehmens.

Klarer Fahrplan Richtung Kommerzialisierung

NurExone Biologic wurde 2020 gegründet - und hat sich in nur fünf Jahren eine starke Position aufgebaut. Die modulare ExoTherapy-Plattform hat laut Business Talk "bemerkenswerte präklinische Ergebnisse" bei Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen sowie in der Gesichtsnervenerholung erzielt. Die Vielseitigkeit der Plattform in Kombination mit einem wachsenden Patentportfolio verschafft dem Unternehmen einen strukturellen Vorteil im Markt.

Zudem baut NurExone aktiv Partnerschaften aus - etwa mit dem Sheba Medical Center und dem Goldschleger Eye Institute, zwei international renommierten medizinischen Einrichtungen. Diese Kooperationen sollen die Einsatzmöglichkeiten bei Sehnervenverletzungen weiter validieren.

Zukunft mit Potenzial: Exosomen als Therapieplattform

Business Talk schreibt, dass das Unternehmen in den kommenden fünf Jahren plant, ExoPTEN in klinische Studien zu überführen und mit Exo-Top eine skalierbare Produktion in den USA zu etablieren. Ziel ist es, ein "neuer klinischer Standard" zu werden - und zu beweisen, dass selbst scheinbar irreversible neurologische Schäden mit der richtigen Technologie behandelbar sind.

Mit einer Kombination aus wissenschaftlicher Tiefe, internationaler Vernetzung und klarem unternehmerischen Fokus zeigt NurExone Biologic, wie sich aus visionärer Forschung konkrete medizinische und kommerzielle Perspektiven entwickeln können.

----

