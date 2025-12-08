Die anhaltend hohe Nachfrage nach Kupfer und Edelmetallen sowie die gestiegenen Preise setzen den globalen Rohstoffsektor zunehmend unter Zugzwang und sorgen zugleich für neue Chancen. Immer mehr Produzenten reagieren mit massiven Investitionsprogrammen, erweiterten Explorationskampagnen und dem beschleunigten Ausbau bestehender Projekte. Vor allem Kupfer gilt als Engpassmetall der Energiewende. Ohne zusätzliche Fördermengen drohen Preisvolatilität und Versorgungsengpässe in Schlüsselindustrien wie Elektromobilität, erneuerbare Energien und Halbleitertechnologie.

