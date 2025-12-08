Anzeige
Montag, 08.12.2025
Countdown auf Biotech-News: Starke News in 3 Tagen
PR Newswire
08.12.2025 08:06 Uhr
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 08

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-05 IE00BF541080 311000.000 41415848.42 133.1699
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-05 IE00BF540Z61 851000.000 61946438.94 72.7925
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-05 IE00BQQP9F84 41650000.000 3797381855.16 91.1736
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-05 IE00BDFBTQ78 19775000.000 1053086285.74 53.2534
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-05 IE00BYWQWR46 12250000.000 873495512.22 71.3058
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-05 IE00BQQP9G91 12200000.000 1176578945.05 96.4409
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-05 IE00BDS67326 2446000.000 165883798.31 67.8184
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-05 IE00BQQP9H09 6100000.000 393926396.41 64.5781
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-05 IE00BL0BMZ89 4150000.000 148587433.11 35.8042
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-05 IE00BMC38736 57400000.000 3579156126.07 62.3546
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-05 IE00BMDH1538 12100000.000 90134792.24 7.4492
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-05 IE00BMDKNW35 44950000.000 603161969.25 13.4185
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-05 IE0000H445G8 470000.000 8162366.06 17.3667
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-05 IE0002PG6CA6 40450000.000 559708721.18 13.8371
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-05 IE0005B8WVT6 530000.000 11586749.62 21.8618
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-05 IE000YU9K6K2 9090000.000 556243978.72 61.1930
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-05 IE000B9PQW54 650000.000 14944660.74 22.9918
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-05 IE0001J5A2T9 485000.000 12543115.00 25.8621
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-05 IE0005TF96I9 420000.000 9010442.71 21.4534
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-05 IE000M7V94E1 28570000.000 1649305503.71 57.7286
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-05 IE000NXF88S1 1470000.000 35790275.32 24.3471
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-05 IE000YYE6WK5 120350000.000 7091036930.93 58.9201
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-05 IE000J6CHW80 2574000.000 63123887.27 24.5237
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-05 IE0007I99HX7 1750000.000 44143112.97 25.2246
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-05 IE000SBU19F7 550000.000 13077806.54 23.7778
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-05 IE0007Y8Y157 18250000.000 470549547.79 25.7835

