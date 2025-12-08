VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 08
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-05
|IE00BF541080
|311000.000
|41415848.42
|133.1699
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-05
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61946438.94
|72.7925
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-05
|IE00BQQP9F84
|41650000.000
|3797381855.16
|91.1736
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-05
|IE00BDFBTQ78
|19775000.000
|1053086285.74
|53.2534
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-05
|IE00BYWQWR46
|12250000.000
|873495512.22
|71.3058
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-05
|IE00BQQP9G91
|12200000.000
|1176578945.05
|96.4409
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-05
|IE00BDS67326
|2446000.000
|165883798.31
|67.8184
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-05
|IE00BQQP9H09
|6100000.000
|393926396.41
|64.5781
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-05
|IE00BL0BMZ89
|4150000.000
|148587433.11
|35.8042
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-05
|IE00BMC38736
|57400000.000
|3579156126.07
|62.3546
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-05
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|90134792.24
|7.4492
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-05
|IE00BMDKNW35
|44950000.000
|603161969.25
|13.4185
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-05
|IE0000H445G8
|470000.000
|8162366.06
|17.3667
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-05
|IE0002PG6CA6
|40450000.000
|559708721.18
|13.8371
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-05
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11586749.62
|21.8618
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-05
|IE000YU9K6K2
|9090000.000
|556243978.72
|61.1930
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-05
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14944660.74
|22.9918
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-05
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12543115.00
|25.8621
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-05
|IE0005TF96I9
|420000.000
|9010442.71
|21.4534
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-05
|IE000M7V94E1
|28570000.000
|1649305503.71
|57.7286
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-05
|IE000NXF88S1
|1470000.000
|35790275.32
|24.3471
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-05
|IE000YYE6WK5
|120350000.000
|7091036930.93
|58.9201
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-05
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63123887.27
|24.5237
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-05
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|44143112.97
|25.2246
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-05
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13077806.54
|23.7778
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-05
|IE0007Y8Y157
|18250000.000
|470549547.79
|25.7835
