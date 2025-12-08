Die Aktie des Multimarken-Autokonzerns Stellantis beendete die Handelswoche mit dem höchsten Stand seit Ende März.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,374
|10,382
|09:14
|10,376
|10,380
|09:14
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:30
|Stellantis: 2x Rückenwind und Daumen hoch bei den Analysten
|Die Aktie des Multimarken-Autokonzerns Stellantis beendete die Handelswoche mit dem höchsten Stand seit Ende März Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|07:54
|Citroën überrascht: Erstes Formel-E Podium im Debütrennen
|Sa
|Opel-Geheimnis: Das ist die Bedeutung der versteckten Symbole in ihren Autos
|Fr
|Eilmeldung am Abend: STELLANTIS NV zündet Kursrakete!
|Fr
|ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: EuroStoxx auf Erholungpfad nochmals knapp im Plus
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag ihre Aufwärtsbewegung nur noch mit Mühe fortgesetzt. Zum Ende hin ging dem EuroStoxx 50 etwas die Luft aus, nachdem er...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|STELLANTIS NV
|10,440
|+2,05 %