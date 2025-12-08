Nach einer zweiwöchigen Erholung am deutschen Aktienmarkt könnte den Kursen am Montag erst einmal die Luft ausgehen. Für Zurückhaltung dürfte die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sorgen. Der deutsche Leitindex Dax wird eine Stunde vor Beginn des Xetra-Handels leicht im Minus bei 24.018 Punkten erwartet. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStox 50 wird ebenfalls ein leichter Rückgang erwartet.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video. (Mit Material von dpa-AFX)

