Beim Stahlverarbeiter Klöckner kommt Bewegung in die Aktie: Das Unternehmen hat bestätigt, sich in Gesprächen mit Worthington Steel über ein mögliches freiwilliges Übernahmeangebot zu befinden. Die Aktie startet durch!Der US-Konzern führt derzeit eine Due-Diligence-Prüfung durch - ob es tatsächlich zu einem Angebot kommt, ist jedoch offen. Unter Anlegern löst der Deal jedoch schon jetzt Euphorie aus. Die Aktie legt zum Wochenstart rund 23 Prozent zu auf den höchsten Stand seit April. Worthington Steel ist ein börsennotierter US-Stahlverarbeiter mit rund 6.000 Mitarbeitern und Schwerpunkten in den USA, Mexiko sowie kleineren Aktivitäten in Europa. Das Unternehmen beliefert unter anderem die …