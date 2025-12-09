Anzeige
Dienstag, 09.12.2025
Diese Biotech-News am 11. Dezember könnte 2026 komplett verändern
WKN: A2QMWR | ISIN: IE00BMDH1538
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, December 09

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-08 IE00BF541080 311000.000 41414225.89 133.1647
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-08 IE00BF540Z61 851000.000 61841858.95 72.6696
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-08 IE00BQQP9F84 41700000.000 3715248382.08 89.0947
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-08 IE00BDFBTQ78 19875000.000 1043450215.63 52.5006
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-08 IE00BYWQWR46 12250000.000 875815249.45 71.4951
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-08 IE00BQQP9G91 12200000.000 1152502730.71 94.4674
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-08 IE00BDS67326 2478000.000 167455333.52 67.5768
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-08 IE00BQQP9H09 6050000.000 386984694.62 63.9644
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-08 IE00BL0BMZ89 4150000.000 148074239.34 35.6805
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-08 IE00BMC38736 57400000.000 3619273807.66 63.0536
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-08 IE00BMDH1538 12100000.000 86696874.05 7.1650
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-08 IE00BMDKNW35 44950000.000 615248488.61 13.6874
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-08 IE0000H445G8 470000.000 8156427.41 17.3541
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-08 IE0002PG6CA6 41000000.000 577246364.23 14.0792
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-08 IE0005B8WVT6 530000.000 11415326.14 21.5384
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-08 IE000YU9K6K2 9190000.000 571015409.67 62.1344
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-08 IE000B9PQW54 650000.000 14783508.71 22.7439
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-08 IE0001J5A2T9 485000.000 12477478.33 25.7268
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-08 IE0005TF96I9 420000.000 8914280.42 21.2245
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-08 IE000M7V94E1 28820000.000 1665472647.98 57.7888
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-08 IE000NXF88S1 1470000.000 35334856.58 24.0373
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-08 IE000YYE6WK5 120200000.000 7163077870.77 59.5930
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-08 IE000J6CHW80 2574000.000 63017615.58 24.4824
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-08 IE0007I99HX7 1750000.000 43765553.40 25.0089
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-08 IE000SBU19F7 550000.000 13016373.95 23.6661
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-08 IE0007Y8Y157 18250000.000 473216770.24 25.9297

