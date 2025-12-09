VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 09
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-08
|IE00BF541080
|311000.000
|41414225.89
|133.1647
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-08
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61841858.95
|72.6696
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-08
|IE00BQQP9F84
|41700000.000
|3715248382.08
|89.0947
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-08
|IE00BDFBTQ78
|19875000.000
|1043450215.63
|52.5006
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-08
|IE00BYWQWR46
|12250000.000
|875815249.45
|71.4951
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-08
|IE00BQQP9G91
|12200000.000
|1152502730.71
|94.4674
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-08
|IE00BDS67326
|2478000.000
|167455333.52
|67.5768
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-08
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|386984694.62
|63.9644
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-08
|IE00BL0BMZ89
|4150000.000
|148074239.34
|35.6805
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-08
|IE00BMC38736
|57400000.000
|3619273807.66
|63.0536
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-08
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|86696874.05
|7.1650
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-08
|IE00BMDKNW35
|44950000.000
|615248488.61
|13.6874
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-08
|IE0000H445G8
|470000.000
|8156427.41
|17.3541
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-08
|IE0002PG6CA6
|41000000.000
|577246364.23
|14.0792
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-08
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11415326.14
|21.5384
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-08
|IE000YU9K6K2
|9190000.000
|571015409.67
|62.1344
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-08
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14783508.71
|22.7439
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-08
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12477478.33
|25.7268
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-08
|IE0005TF96I9
|420000.000
|8914280.42
|21.2245
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-08
|IE000M7V94E1
|28820000.000
|1665472647.98
|57.7888
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-08
|IE000NXF88S1
|1470000.000
|35334856.58
|24.0373
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-08
|IE000YYE6WK5
|120200000.000
|7163077870.77
|59.5930
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-08
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63017615.58
|24.4824
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-08
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|43765553.40
|25.0089
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-08
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13016373.95
|23.6661
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-08
|IE0007Y8Y157
|18250000.000
|473216770.24
|25.9297
