Starkes drittes Quartal 2025: NurExone erzielt wissenschaftliche Fortschritte und Kapitalzufluss

Das biotechnologische Unternehmen NurExone Biologic Inc. hat seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2025 vorgelegt und gleichzeitig über eine Reihe bedeutender Unternehmensentwicklungen berichtet. Die in Toronto und Haifa ansässige Gesellschaft, die an innovativen Exosomen-Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems arbeitet, hebt insbesondere operative Fortschritte und frisches Kapital hervor.

Kapitalstärkung durch vollständige Ausübung von Warrants

Ein zentraler Meilenstein war die vollständige Ausübung von 8,2 Millionen Warrants, die 2023 und 2024 emittiert worden waren. Nach Erreichen der Schwellen zur beschleunigten Ausübung setzte NurExone am 8. Oktober 2025 das Verfallsdatum vorzeitig auf den 7. November 2025. Sämtliche Warrants wurden rechtzeitig ausgeübt, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von rund 3,2 Millionen C$ einbrachte. Diese Mittel fließen in den laufenden Betrieb und dienen der Sicherstellung der Liquidität.

Neue präklinische Daten bestätigen Wirkung bei Sehnervenverletzungen

Wissenschaftlich unterfüttert NurExone seine ExoPTEN-Therapie mit neuen Daten aus dem Glaukom-Modell. Am 8. Oktober 2025 veröffentlichte Ergebnisse belegen eine dosisabhängige Wiederherstellung der Sehkraft - mit hoher Reproduzierbarkeit. Höhere Dosierungen führten zu nahezu normalen Werten der Netzhautfunktion und deutlich verbesserten Überlebensraten der retinalen Ganglienzellen. Damit unterstreicht das Unternehmen den biologischen Wirkmechanismus seiner regenerativen Therapieansätze.

Globale Sichtbarkeit auf wissenschaftlichen Fachkonferenzen

Parallel dazu baut NurExone seine internationale Präsenz aus. CEO Dr. Lior Shaltiel trat auf dem renommierten Precision EV Forum 2025 in Cambridge als eingeladener Sprecher auf. Im Dezember hat er zudem auf der Cell and Gene Therapy International Europe in Berlin sowohl referiert als auch an Diskussionen teilgenommen - ein klarer Beleg für die zunehmende Anerkennung der wissenschaftlichen Arbeit von NurExone.

Finalist bei internationalen Innovationspreisen

Das Unternehmen zählt inzwischen auch zu den Finalisten bei zwei bedeutenden Auszeichnungen: den Falling Walls Science Breakthroughs in Berlin und den Prix Galien Bridges Awards in Stockholm. Diese Nominierungen gelten als Bestätigung für den Pioniercharakter des Ansatzes von NurExone im Bereich der regenerativen Medizin.

Investoren-Webinar geplant - Fokus auf 2026

Einblicke in Strategie und Wachstumsperspektiven will NurExone am 10. Dezember 2025 geben. In einem Investoren-Webinar mit dem Titel "Investing in the Future of Exosome Therapeutics" wird das Management-Team über aktuelle Erfolge, den Ausbau der US-Fertigung sowie über die Prioritäten für das kommende Jahr berichten.

Frisches Kapital durch zwei Privatplatzierungen

Auch auf der Finanzierungsebene war NurExone aktiv. Am 20. August 2025 wurde eine Privatplatzierung über 1.258.072 Einheiten zu 0,62 C$ abgeschlossen, die rund 0,8 Mio. C$ einbrachte. Weitere 0,6 Mio. C$ flossen am 11. September 2025 aus einer zweiten Platzierung zu 0,68 C$. Beide Emissionen beinhalteten Warrants mit einer Laufzeit von 36 Monaten und dienen vor allem der Deckung operativer Ausgaben sowie der Finanzierung klinischer Aktivitäten.

Patentportfolio gestärkt - Weg für skalierbare Produktion geebnet

Wesentlich für die industrielle Umsetzung ist der Ausbau des geistigen Eigentums. Im dritten Quartal erhielt NurExone eine Patenterteilung in Israel und eine Zulassungsmitteilung in den USA für seinen Exosomen-Produktionsprozess. Am 11. November 2025 erfolgte die US-Patenterteilung für das auf Scherspannung basierende Bioreaktorsystem mit 3D-Gerüst. Damit sichert sich das Unternehmen wichtige Schutzrechte entlang der Wertschöpfungskette - insbesondere im Hinblick auf klinische und kommerzielle Anwendungen.

Produktionsstandort in den USA nimmt Gestalt an

Im September gab NurExone bekannt, mit seiner Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. eine GMP-konforme Produktionsstätte in Indianapolis errichten zu wollen. Für das Projekt erhielt das Unternehmen ein Anreizpaket in Höhe von bis zu 260.000 US$. Die Anlage wird sowohl der eigenen Produktpipeline dienen als auch Business-to-Business-Kooperationen im Bereich regenerativer Ästhetik unterstützen.

Vielversprechende Daten zur motorischen Erholung nach Rückenmarksverletzungen

Auch im Bereich der akuten Rückenmarksverletzungen gab es Fortschritte. Neue Studien mit dem CatWalk XT Ganganalysesystem zeigten eine klare dosisabhängige Erholung der motorischen Fähigkeiten. In der Hochdosisgruppe erlangten sämtliche Tiere wieder messbare Gehfähigkeit - ein Hinweis auf das Potenzial von ExoPTEN über das Sehvermögen hinaus.

Zugang zum US-Biofertigungsnetzwerk über ARMI/BioFabUSA

Die Aufnahme in das BioFab Startup Lab von ARMI/BioFabUSA öffnet NurExone die Tür zu einem führenden Netzwerk für Bioproduktionstechnologie in den USA. Diese Partnerschaft unterstützt den Aufbau robuster Produktionskapazitäten im Heimatmarkt des Unternehmens.

Forschungsausgaben steigen - Kosten unter Kontrolle

Im dritten Quartal 2025 beliefen sich die F&E-Ausgaben auf 0,70 Mio. US$, ein Anstieg gegenüber 0,50 Mio. US$ im Vorjahr. Hauptgründe waren höhere Personalkosten und aktienbasierte Vergütungen. Die G&A-Aufwendungen lagen bei 0,76 Mio. US$ - leicht unter dem Vorjahreswert. Der Nettoverlust für das Quartal betrug 1,47 Mio. US$.

Plattform gestärkt, strategischer Kurs gefestigt

CEO Dr. Lior Shaltiel sieht das Unternehmen strategisch gut positioniert: "In diesem Quartal haben wir unsere Plattform mit neuen Patenterteilungen in den USA und Israel gestärkt, Fortschritte in unseren präklinischen Programmen erzielt und unsere wissenschaftliche Sichtbarkeit durch eingeladene Präsentationen auf führenden internationalen Konferenzen erhöht. Diese Entwicklungen unterstützen unsere langfristige Strategie, während wir ExoPTEN auf die erste klinische Prüfung am Menschen vorbereiten."

CFO Eran Ovadya ergänzt: "Im dritten Quartal 2025 haben wir unseren operativen Plan diszipliniert umgesetzt, unterstützt durch gestärktes Betriebskapital aus den August- und September-Angeboten. Unsere Ausgaben entsprachen weiterhin den Erwartungen, da wir weiterhin in die Weiterentwicklung von ExoPTEN und den Aufbau der operativen Kapazitäten des Unternehmens investiert haben."

