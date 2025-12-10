Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 10.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Neuer Lithium-Schock: China-Mine bleibt dicht - Lithiumpreise explodieren
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89 | Ticker-Symbol: VVGM
Stuttgart
10.12.25 | 08:45
30,560 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK MORNINGSTAR GLOBAL WIDE MOAT UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK MORNINGSTAR GLOBAL WIDE MOAT UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
30,61030,63509:07
30,59030,62509:07
PR Newswire
10.12.2025 08:06 Uhr
13 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 10

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-09 IE00BF541080 311000.000 41395700.67 133.1051
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-09 IE00BF540Z61 851000.000 61773099.44 72.5888
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-09 IE00BQQP9F84 37350000.000 3419691856.32 91.5580
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-09 IE00BDFBTQ78 19875000.000 1052934810.21 52.9779
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-09 IE00BYWQWR46 12250000.000 872786227.36 71.2479
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-09 IE00BQQP9G91 12200000.000 1187439016.53 97.3311
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-09 IE00BDS67326 2478000.000 167333505.64 67.5276
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-09 IE00BQQP9H09 6050000.000 384688796.68 63.5849
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-09 IE00BL0BMZ89 4150000.000 147681601.12 35.5859
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-09 IE00BMC38736 57600000.000 3637541066.97 63.1518
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-09 IE00BMDH1538 12100000.000 85388409.25 7.0569
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-09 IE00BMDKNW35 44950000.000 634900036.83 14.1246
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-09 IE0000H445G8 470000.000 8108384.20 17.2519
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-09 IE0002PG6CA6 41650000.000 587908844.10 14.1155
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-09 IE0005B8WVT6 530000.000 11452337.59 21.6082
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-09 IE000YU9K6K2 9190000.000 573607913.42 62.4165
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-09 IE000B9PQW54 650000.000 14656828.12 22.5490
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-09 IE0001J5A2T9 485000.000 12360939.55 25.4865
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-09 IE0005TF96I9 420000.000 8821717.57 21.0041
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-09 IE000M7V94E1 29220000.000 1691654360.11 57.8937
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-09 IE000NXF88S1 1470000.000 35679683.55 24.2719
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-09 IE000YYE6WK5 120200000.000 7232333390.73 60.1692
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-09 IE000J6CHW80 2574000.000 62975085.58 24.4658
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-09 IE0007I99HX7 1700000.000 42370453.09 24.9238
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-09 IE000SBU19F7 550000.000 12951006.64 23.5473
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-09 IE0007Y8Y157 18600000.000 481534562.16 25.8890

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.