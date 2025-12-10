VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 10
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-09
|IE00BF541080
|311000.000
|41395700.67
|133.1051
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-09
|IE00BF540Z61
|851000.000
|61773099.44
|72.5888
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-09
|IE00BQQP9F84
|37350000.000
|3419691856.32
|91.5580
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-09
|IE00BDFBTQ78
|19875000.000
|1052934810.21
|52.9779
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-09
|IE00BYWQWR46
|12250000.000
|872786227.36
|71.2479
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-09
|IE00BQQP9G91
|12200000.000
|1187439016.53
|97.3311
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-09
|IE00BDS67326
|2478000.000
|167333505.64
|67.5276
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-09
|IE00BQQP9H09
|6050000.000
|384688796.68
|63.5849
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-09
|IE00BL0BMZ89
|4150000.000
|147681601.12
|35.5859
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-09
|IE00BMC38736
|57600000.000
|3637541066.97
|63.1518
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-09
|IE00BMDH1538
|12100000.000
|85388409.25
|7.0569
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-09
|IE00BMDKNW35
|44950000.000
|634900036.83
|14.1246
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-09
|IE0000H445G8
|470000.000
|8108384.20
|17.2519
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-09
|IE0002PG6CA6
|41650000.000
|587908844.10
|14.1155
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-09
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11452337.59
|21.6082
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-09
|IE000YU9K6K2
|9190000.000
|573607913.42
|62.4165
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-09
|IE000B9PQW54
|650000.000
|14656828.12
|22.5490
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-09
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12360939.55
|25.4865
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-09
|IE0005TF96I9
|420000.000
|8821717.57
|21.0041
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-09
|IE000M7V94E1
|29220000.000
|1691654360.11
|57.8937
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-09
|IE000NXF88S1
|1470000.000
|35679683.55
|24.2719
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-09
|IE000YYE6WK5
|120200000.000
|7232333390.73
|60.1692
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-09
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62975085.58
|24.4658
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-09
|IE0007I99HX7
|1700000.000
|42370453.09
|24.9238
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-09
|IE000SBU19F7
|550000.000
|12951006.64
|23.5473
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-09
|IE0007Y8Y157
|18600000.000
|481534562.16
|25.8890
© 2025 PR Newswire