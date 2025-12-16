Verbrenner-Aus und Elektromobilität: Wie IonDrive profitiert und VW, BMW, Mercedes-Benz unter Transformationsdruck geraten

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Iondrive Ltd. (ISIN: AU0000305542)

EU-Regeln setzen die Branche unter Spannung

Die europäische Verkehrspolitik befindet sich in einer Phase der Neujustierung. Das ursprünglich geplante faktische Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 wird politisch erneut diskutiert. Im Raum stehen flexiblere CO2-Vorgaben und mehrjährige Ausgleichsmechanismen für Hersteller. Diese Entwicklung sorgt für Unsicherheit in der Branche, da Investitionen in neue Antriebstechnologien stark von regulatorischer Klarheit abhängen. Unabhängig von möglichen Anpassungen bleibt die Elektromobilität ein zentraler Baustein der europäischen Klimastrategie. Mit ihr rückt die gesamte Batterie-Wertschöpfungskette stärker in den Fokus. Dazu zählen nicht nur Fahrzeugproduktion und Zellfertigung, sondern auch das Recycling und die Rückgewinnung kritischer Rohstoffe.

IonDrive: Batterie-Recycling als struktureller Profiteur

IonDrive Limited (WKN A3E1X8, ISIN AU0000305542) ist ein australisches Clean-Tech-Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem Recycling von Lithium-Ionen-Batterien. Kern der Geschäftstätigkeit ist eine firmeneigene Technologie zur Rückgewinnung von Metallen wie Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan aus sogenannten Black-Mass-Materialien, die aus ausgedienten Batterien stammen.

IonDrive positioniert sich damit entlang eines Segments, das mit jedem zusätzlichen Elektrofahrzeug an Bedeutung gewinnt. Während der Absatz von E-Autos kurzfristigen Schwankungen unterliegen kann, steigt der Bestand an Batterien im Markt kontinuierlich. Langfristig erhöht sich damit auch das Volumen an Recyclingmaterial. IonDrive ist zudem in europäische Industrie- und Forschungsprojekte eingebunden, die den Aufbau einer regionalen Kreislaufwirtschaft für Batterierohstoffe unterstützen.

Das Geschäftsmodell unterscheidet sich deutlich von dem klassischer Fahrzeughersteller. IonDrive ist nicht vom Endkundengeschäft abhängig, sondern agiert als Technologieanbieter innerhalb der industriellen Wertschöpfungskette.

VW, BMW und Mercedes zwischen Investitionsdruck und Regulierung

Für die etablierten Automobilkonzerne stellt der Übergang zur Elektromobilität eine umfassende strukturelle Herausforderung dar. Volkswagen AG (WKN 766403, ISIN DE0007664039), BMW AG (WKN 519000, ISIN DE0005190003) und Mercedes-Benz Group AG (WKN 710000, ISIN DE0007100000) müssen parallel mehrere Transformationsprozesse bewältigen.

Dazu zählen der Umbau bestehender Werke, hohe Vorleistungen für neue Fahrzeugplattformen sowie die Sicherung von Batterierohstoffen und Lieferketten. Gleichzeitig laufen traditionelle Verbrenner-Geschäfte weiter, die in vielen Segmenten noch immer einen wesentlichen Teil der Erträge liefern. Diese Doppelbelastung bindet Kapital und Management-Ressourcen.

Signale aus Brüssel, die auf eine mögliche Lockerung des Verbrenner-Aus hindeuten, werden von den Herstellern kurzfristig als Entlastung wahrgenommen. An der grundsätzlichen strategischen Aufgabe ändert dies jedoch wenig. Die Elektrifizierung der Modellpaletten und die Erfüllung langfristiger Klimaziele bleiben zentrale Herausforderungen.

Unterschiedliche Rollen im Mobilitätswandel

Das Verbrenner-Aus ist weniger ein Endpunkt als ein Ausdruck des tiefgreifenden Wandels in der Automobilindustrie. Während traditionsreiche Hersteller wie Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz unter hohem Anpassungsdruck stehen, können spezialisierte Batterie-Recycling-Unternehmen wie IonDrive von der wachsenden Bedeutung der Elektromobilität und nachhaltiger Rohstoffkreisläufe profitieren. Der Mobilitätswandel verläuft damit entlang sehr unterschiedlicher unternehmerischer Ausgangslagen.

Quelle:

https://www.heise.de/news/Verbrenner-Ende-in-Neuwagen-Oekonomen-warnen-vor-Aufweichung-von-Zielen-11114809.html

web: https://eu-recycling.com/events

__________

Lassen Sie sich in den Verteiler für Iondrive oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Iondrive " oder "Nebenwerte".

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Iondrive existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Iondrive. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Iondrive können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Iondrive einsehen: https://iondrive.com.au/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Iondrive vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Verbrenner-Aus und Elektromobilität: Wie IonDrive profitiert und VW, BMW, Mercedes-Benz unter Transformationsdruck geraten appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,DE0007664039,AU0000305542