PTA-Adhoc: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft: Erwerb von sechs Beteiligungen im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen abgeschlossen

Planegg / Martinsried, Deutschland (pta000/16.12.2025/23:05 UTC+1)

16. Dezember 2025 - Leo International Precision Health AG ("LIPH" oder "Gesellschaft", WKN: 549060, Börsenkürzel: LEOW), eine Investment- und Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt auf KI-gestützte Precision Health-Unternehmen, gibt den Erwerb ihrer ersten sechs Portfoliounternehmen bekannt.

Der Erwerb der Unternehmensbeteiligungen und die damit einhergehende Kapitalerhöhung durch Sacheinlage, wie zuvor in der Ad-hoc-Mitteilung der Gesellschaft vom 25. November 2025 bekannt gegeben, wurden am 16. Dezember 2025 vollzogen und im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf eingetragen. Damit erhöhte sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 500.000,00 durch eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen um EUR 50.000,00 auf EUR 550.000,00 durch die Ausgabe von 50.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit voller Gewinnbeteiligung zum 1. Januar 2025.

Die Transaktion umfasst die Mehrheitsbeteiligungen von LIPH an wesentlichen Vermögenswerten im Bereich Precision Health und entspricht einer Gesamtbewertung des Portfolios von EUR 108 Millionen.

Die folgenden Unternehmen bzw. Unternehmensbeteiligungen wurden nun in LIPH eingebracht:

• amiko AI Biomedical Limited, Taiwan (51,00%) • Danner Laboratory, Inc., USA (51,00%) • Immune Anima Inc. (UHO Wellness), Taiwan (67,32%) • Pathomics Health Pte. Ltd., Singapur (51,00%) • Rehne Biotech (Australia) Pty Ltd, Australien (51,00%) • Wankang Medical Group (Hong Kong) Co., Limited (Dr. Pain), Hongkong (100,00%)

Über Leo International Precision Health AG

Leo International Precision Health AG ("LIPH", Börsenkürzel: LEOW) ist eine Holdinggesellschaft, die Europas erstes integriertes KI-gestütztes Gesundheitsökosystem aufbaut. Mit einem strategischen Fokus auf KI-gesteuerte Precision Health-Unternehmen in den Bereichen Medizintechnik, Gesundheitstechnologie, Biotechnologie und Gesundheitswesen bietet LIPH Investoren Zugang zum expandierenden asiatischen und globalen Gesundheits- und Life- Sciences-Markt. Durch Optimierung und Synergien zwischen den Beteiligungen integriert LIPH Technologie, Daten und Betriebsabläufe, um medizinische Ergebnisse und die Wertentwicklung des Portfolios zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite.

Aussender: Leo International Precision Health Aktiengesellschaft Am Klopferspitz 19 82152 Planegg / Martinsried Deutschland

