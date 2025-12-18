Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 18.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
Tradegate
18.12.25 | 08:04
82,08 Euro
+0,21 % +0,17
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
81,6482,1808:16
81,6482,1808:16
PR Newswire
18.12.2025 08:06 Uhr
43 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 18

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-17 IE00BF541080 311000.000 41562000.96 133.6399
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-17 IE00BF540Z61 851000.000 62085341.97 72.9557
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-17 IE00BQQP9F84 38150000.000 3669146011.62 96.1768
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-17 IE00BDFBTQ78 20475000.000 1121595467.72 54.7788
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-17 IE00BYWQWR46 12200000.000 838329866.43 68.7156
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-17 IE00BQQP9G91 12250000.000 1262171091.91 103.0344
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-17 IE00BDS67326 2478000.000 168204690.46 67.8792
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-17 IE00BQQP9H09 6000000.000 380884860.63 63.4808
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-17 IE00BL0BMZ89 4300000.000 153358213.12 35.6647
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-17 IE00BMC38736 57650000.000 3338691339.01 57.9131
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-17 IE00BMDH1538 12050000.000 79139908.93 6.5676
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-17 IE00BMDKNW35 45750000.000 527180654.10 11.5231
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-17 IE0000H445G8 470000.000 8118559.59 17.2735
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-17 IE0002PG6CA6 42550000.000 586743853.70 13.7895
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-17 IE0005B8WVT6 530000.000 11649169.47 21.9796
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-17 IE000YU9K6K2 9490000.000 569627464.16 60.0240
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-17 IE000B9PQW54 740000.000 16364303.44 22.1139
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-17 IE0001J5A2T9 485000.000 12594025.36 25.9671
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-17 IE0005TF96I9 420000.000 8760815.57 20.8591
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-17 IE000M7V94E1 29570000.000 1535212624.77 51.9179
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-17 IE000NXF88S1 1470000.000 33549547.72 22.8228
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-17 IE000YYE6WK5 120100000.000 7050869105.93 58.7083
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-17 IE000J6CHW80 2574000.000 62963964.11 24.4615
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-17 IE0007I99HX7 1700000.000 42535938.41 25.0211
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-17 IE000SBU19F7 550000.000 13110794.45 23.8378
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-17 IE0007Y8Y157 19100000.000 466586721.38 24.4286

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.