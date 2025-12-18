VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 18
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-17
|IE00BF541080
|311000.000
|41562000.96
|133.6399
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-17
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62085341.97
|72.9557
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-17
|IE00BQQP9F84
|38150000.000
|3669146011.62
|96.1768
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-17
|IE00BDFBTQ78
|20475000.000
|1121595467.72
|54.7788
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-17
|IE00BYWQWR46
|12200000.000
|838329866.43
|68.7156
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-17
|IE00BQQP9G91
|12250000.000
|1262171091.91
|103.0344
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-17
|IE00BDS67326
|2478000.000
|168204690.46
|67.8792
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-17
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|380884860.63
|63.4808
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-17
|IE00BL0BMZ89
|4300000.000
|153358213.12
|35.6647
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-17
|IE00BMC38736
|57650000.000
|3338691339.01
|57.9131
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-17
|IE00BMDH1538
|12050000.000
|79139908.93
|6.5676
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-17
|IE00BMDKNW35
|45750000.000
|527180654.10
|11.5231
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-17
|IE0000H445G8
|470000.000
|8118559.59
|17.2735
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-17
|IE0002PG6CA6
|42550000.000
|586743853.70
|13.7895
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-17
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11649169.47
|21.9796
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-17
|IE000YU9K6K2
|9490000.000
|569627464.16
|60.0240
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-17
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16364303.44
|22.1139
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-17
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12594025.36
|25.9671
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-17
|IE0005TF96I9
|420000.000
|8760815.57
|20.8591
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-17
|IE000M7V94E1
|29570000.000
|1535212624.77
|51.9179
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-17
|IE000NXF88S1
|1470000.000
|33549547.72
|22.8228
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-17
|IE000YYE6WK5
|120100000.000
|7050869105.93
|58.7083
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-17
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|62963964.11
|24.4615
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-17
|IE0007I99HX7
|1700000.000
|42535938.41
|25.0211
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-17
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13110794.45
|23.8378
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-17
|IE0007Y8Y157
|19100000.000
|466586721.38
|24.4286
© 2025 PR Newswire