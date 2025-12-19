Anzeige
Mehr »
Freitag, 19.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A12CCL | ISIN: IE00BQQP9F84 | Ticker-Symbol: G2X
Tradegate
19.12.25 | 08:24
82,51 Euro
+0,33 % +0,27
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GOLD MINERS UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
81,8582,3908:46
81,9482,4808:45
PR Newswire
19.12.2025 08:06 Uhr
64 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 19

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-18 IE00BF541080 311000.000 41611794.34 133.8000
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-18 IE00BF540Z61 851000.000 62169653.61 73.0548
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-18 IE00BQQP9F84 38300000.000 3686981592.51 96.2658
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-18 IE00BDFBTQ78 20525000.000 1130053984.56 55.0574
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-18 IE00BYWQWR46 12150000.000 835518042.42 68.7669
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-18 IE00BQQP9G91 12250000.000 1261627708.21 102.9900
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-18 IE00BDS67326 2478000.000 168432156.35 67.9710
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-18 IE00BQQP9H09 6000000.000 382928590.23 63.8214
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-18 IE00BL0BMZ89 4300000.000 153751260.76 35.7561
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-18 IE00BMC38736 57600000.000 3421775610.58 59.4058
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-18 IE00BMDH1538 12050000.000 80109629.76 6.6481
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-18 IE00BMDKNW35 45900000.000 535966490.30 11.6768
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-18 IE0000H445G8 470000.000 8074677.05 17.1802
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-18 IE0002PG6CA6 42550000.000 587286956.33 13.8023
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-18 IE0005B8WVT6 530000.000 11661800.75 22.0034
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-18 IE000YU9K6K2 9490000.000 585515086.13 61.6981
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-18 IE000B9PQW54 740000.000 16387341.27 22.1451
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-18 IE0001J5A2T9 485000.000 12549124.19 25.8745
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-18 IE0005TF96I9 420000.000 8752086.93 20.8383
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-18 IE000M7V94E1 29570000.000 1552350722.99 52.4975
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-18 IE000NXF88S1 1520000.000 34123753.18 22.4498
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-18 IE000YYE6WK5 119750000.000 7109091080.75 59.3661
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-18 IE000J6CHW80 2574000.000 63124185.60 24.5238
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-18 IE0007I99HX7 1700000.000 42680507.55 25.1062
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-18 IE000SBU19F7 550000.000 13119141.74 23.8530
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-18 IE0007Y8Y157 19100000.000 469485087.62 24.5804

© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.