VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 19
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-18
|IE00BF541080
|311000.000
|41611794.34
|133.8000
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-18
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62169653.61
|73.0548
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-18
|IE00BQQP9F84
|38300000.000
|3686981592.51
|96.2658
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-18
|IE00BDFBTQ78
|20525000.000
|1130053984.56
|55.0574
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-18
|IE00BYWQWR46
|12150000.000
|835518042.42
|68.7669
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-18
|IE00BQQP9G91
|12250000.000
|1261627708.21
|102.9900
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-18
|IE00BDS67326
|2478000.000
|168432156.35
|67.9710
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-18
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|382928590.23
|63.8214
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-18
|IE00BL0BMZ89
|4300000.000
|153751260.76
|35.7561
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-18
|IE00BMC38736
|57600000.000
|3421775610.58
|59.4058
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-18
|IE00BMDH1538
|12050000.000
|80109629.76
|6.6481
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-18
|IE00BMDKNW35
|45900000.000
|535966490.30
|11.6768
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-18
|IE0000H445G8
|470000.000
|8074677.05
|17.1802
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-18
|IE0002PG6CA6
|42550000.000
|587286956.33
|13.8023
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-18
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11661800.75
|22.0034
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-18
|IE000YU9K6K2
|9490000.000
|585515086.13
|61.6981
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-18
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16387341.27
|22.1451
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-18
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12549124.19
|25.8745
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-18
|IE0005TF96I9
|420000.000
|8752086.93
|20.8383
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-18
|IE000M7V94E1
|29570000.000
|1552350722.99
|52.4975
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-18
|IE000NXF88S1
|1520000.000
|34123753.18
|22.4498
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-18
|IE000YYE6WK5
|119750000.000
|7109091080.75
|59.3661
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-18
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63124185.60
|24.5238
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-18
|IE0007I99HX7
|1700000.000
|42680507.55
|25.1062
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-18
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13119141.74
|23.8530
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-18
|IE0007Y8Y157
|19100000.000
|469485087.62
|24.5804
© 2025 PR Newswire