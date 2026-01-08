VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 08
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-07
|IE00BF541080
|311000.000
|41841119.16
|134.5374
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-07
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62444709.20
|73.3780
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-07
|IE00BQQP9F84
|35800000.000
|3691715411.75
|103.1205
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-07
|IE00BDFBTQ78
|21225000.000
|1282214836.49
|60.4106
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-07
|IE00BYWQWR46
|12050000.000
|829713868.52
|68.8559
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-07
|IE00BQQP9G91
|12250000.000
|1357891463.14
|110.8483
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-07
|IE00BDS67326
|2512000.000
|172768343.29
|68.7772
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-07
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|390387349.83
|65.0646
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-07
|IE00BL0BMZ89
|4300000.000
|161040062.16
|37.4512
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-07
|IE00BMC38736
|58500000.000
|3898584505.46
|66.6425
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-07
|IE00BMDH1538
|12400000.000
|87269177.10
|7.0378
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-07
|IE00BMDKNW35
|46750000.000
|616210910.97
|13.1810
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-07
|IE0000H445G8
|470000.000
|8351874.61
|17.7699
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-07
|IE0002PG6CA6
|44150000.000
|734751651.64
|16.6422
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-07
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11369768.29
|21.4524
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-07
|IE000YU9K6K2
|9740000.000
|716798483.75
|73.5933
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-07
|IE000B9PQW54
|740000.000
|17607998.45
|23.7946
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-07
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13199779.05
|26.6662
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-07
|IE0005TF96I9
|450000.000
|9701817.86
|21.5596
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-07
|IE000M7V94E1
|29970000.000
|1840098416.14
|61.3980
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-07
|IE000NXF88S1
|1730000.000
|42473129.20
|24.5509
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-07
|IE000YYE6WK5
|119300000.000
|8067023657.10
|67.6196
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-07
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63623065.51
|24.7176
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-07
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|44747501.23
|25.5700
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-07
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13428536.38
|24.4155
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-07
|IE0007Y8Y157
|19850000.000
|525321403.85
|26.4646
