PR Newswire
08.01.2026 08:06 Uhr
64 Leser



VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 08

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-07 IE00BF541080 311000.000 41841119.16 134.5374
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-07 IE00BF540Z61 851000.000 62444709.20 73.3780
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-01-07 IE00BQQP9F84 35800000.000 3691715411.75 103.1205
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-01-07 IE00BDFBTQ78 21225000.000 1282214836.49 60.4106
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-01-07 IE00BYWQWR46 12050000.000 829713868.52 68.8559
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-01-07 IE00BQQP9G91 12250000.000 1357891463.14 110.8483
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-01-07 IE00BDS67326 2512000.000 172768343.29 68.7772
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-01-07 IE00BQQP9H09 6000000.000 390387349.83 65.0646
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-01-07 IE00BL0BMZ89 4300000.000 161040062.16 37.4512
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-01-07 IE00BMC38736 58500000.000 3898584505.46 66.6425
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-01-07 IE00BMDH1538 12400000.000 87269177.10 7.0378
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-01-07 IE00BMDKNW35 46750000.000 616210910.97 13.1810
VanEck New China UCITS ETF 2026-01-07 IE0000H445G8 470000.000 8351874.61 17.7699
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-01-07 IE0002PG6CA6 44150000.000 734751651.64 16.6422
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-01-07 IE0005B8WVT6 530000.000 11369768.29 21.4524
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-01-07 IE000YU9K6K2 9740000.000 716798483.75 73.5933
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-01-07 IE000B9PQW54 740000.000 17607998.45 23.7946
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-01-07 IE0001J5A2T9 495000.000 13199779.05 26.6662
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-01-07 IE0005TF96I9 450000.000 9701817.86 21.5596
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-01-07 IE000M7V94E1 29970000.000 1840098416.14 61.3980
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-01-07 IE000NXF88S1 1730000.000 42473129.20 24.5509
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-01-07 IE000YYE6WK5 119300000.000 8067023657.10 67.6196
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-07 IE000J6CHW80 2574000.000 63623065.51 24.7176
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-01-07 IE0007I99HX7 1750000.000 44747501.23 25.5700
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-01-07 IE000SBU19F7 550000.000 13428536.38 24.4155
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-01-07 IE0007Y8Y157 19850000.000 525321403.85 26.4646

© 2026 PR Newswire
