Der kanadische Goldminenbetreiber B2Gold zeigt aktuell eine schwache Kursentwicklung. Aus charttechnischer Sicht verdichten sich jedoch die Anzeichen für einen bevorstehenden Ausbruch. Sollte die Aktie in nächster Zeit nach oben ausbrechen, bietet sich die Möglichkeit auf einen hohen Gewinn. Anleger sollten daher die Entwicklung aufmerksam beobachten, da ein positiver Kursverlauf attraktive Chancen eröffnen kann.RuMaS Börsentipps: Jede Woche neue ...

