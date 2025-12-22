VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 22
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-19
|IE00BF541080
|311000.000
|41607424.93
|133.7859
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-19
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62080433.42
|72.9500
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-19
|IE00BQQP9F84
|35700000.000
|3509264504.52
|98.2987
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-19
|IE00BDFBTQ78
|20525000.000
|1142887925.78
|55.6827
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-19
|IE00BYWQWR46
|12150000.000
|833706893.37
|68.6179
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-19
|IE00BQQP9G91
|12250000.000
|1294145426.98
|105.6445
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-19
|IE00BDS67326
|2478000.000
|168824251.76
|68.1292
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-19
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|383667188.30
|63.9445
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-19
|IE00BL0BMZ89
|4300000.000
|154150745.04
|35.8490
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-19
|IE00BMC38736
|57450000.000
|3502206648.09
|60.9610
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-19
|IE00BMDH1538
|12050000.000
|80966768.93
|6.7192
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-19
|IE00BMDKNW35
|45900000.000
|575790910.53
|12.5445
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-19
|IE0000H445G8
|470000.000
|8123282.47
|17.2836
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-19
|IE0002PG6CA6
|42650000.000
|602642227.35
|14.1299
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-19
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11656908.20
|21.9942
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-19
|IE000YU9K6K2
|9490000.000
|628086342.44
|66.1840
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-19
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16733488.63
|22.6128
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-19
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12501687.31
|25.7767
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-19
|IE0005TF96I9
|420000.000
|8795569.75
|20.9418
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-19
|IE000M7V94E1
|29570000.000
|1606939438.25
|54.3436
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-19
|IE000NXF88S1
|1520000.000
|34461944.94
|22.6723
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-19
|IE000YYE6WK5
|119700000.000
|7241572611.58
|60.4977
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-19
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63117855.27
|24.5213
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-19
|IE0007I99HX7
|1700000.000
|42814302.96
|25.1849
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-19
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13176067.45
|23.9565
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-19
|IE0007Y8Y157
|19100000.000
|477968325.51
|25.0245
© 2025 PR Newswire