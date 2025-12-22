Anzeige
WKN: A2P6EP | ISIN: IE00BL0BMZ89
Stuttgart
22.12.25 | 09:15
30,650 Euro
-0,08 % -0,025
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
PR Newswire
22.12.2025 08:06 Uhr
16 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 22

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-19 IE00BF541080 311000.000 41607424.93 133.7859
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-19 IE00BF540Z61 851000.000 62080433.42 72.9500
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-19 IE00BQQP9F84 35700000.000 3509264504.52 98.2987
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-19 IE00BDFBTQ78 20525000.000 1142887925.78 55.6827
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-19 IE00BYWQWR46 12150000.000 833706893.37 68.6179
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-19 IE00BQQP9G91 12250000.000 1294145426.98 105.6445
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-19 IE00BDS67326 2478000.000 168824251.76 68.1292
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-19 IE00BQQP9H09 6000000.000 383667188.30 63.9445
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-19 IE00BL0BMZ89 4300000.000 154150745.04 35.8490
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-19 IE00BMC38736 57450000.000 3502206648.09 60.9610
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-19 IE00BMDH1538 12050000.000 80966768.93 6.7192
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-19 IE00BMDKNW35 45900000.000 575790910.53 12.5445
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-19 IE0000H445G8 470000.000 8123282.47 17.2836
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-19 IE0002PG6CA6 42650000.000 602642227.35 14.1299
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-19 IE0005B8WVT6 530000.000 11656908.20 21.9942
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-19 IE000YU9K6K2 9490000.000 628086342.44 66.1840
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-19 IE000B9PQW54 740000.000 16733488.63 22.6128
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-19 IE0001J5A2T9 485000.000 12501687.31 25.7767
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-19 IE0005TF96I9 420000.000 8795569.75 20.9418
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-19 IE000M7V94E1 29570000.000 1606939438.25 54.3436
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-19 IE000NXF88S1 1520000.000 34461944.94 22.6723
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-19 IE000YYE6WK5 119700000.000 7241572611.58 60.4977
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-19 IE000J6CHW80 2574000.000 63117855.27 24.5213
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-19 IE0007I99HX7 1700000.000 42814302.96 25.1849
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-19 IE000SBU19F7 550000.000 13176067.45 23.9565
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-19 IE0007Y8Y157 19100000.000 477968325.51 25.0245

© 2025 PR Newswire
