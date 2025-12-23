Anzeige
Breaking News: "Königs-Exosomen" senken Entzündungslevel um 90%…
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 23

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-22 IE00BF541080 311000.000 41631382.89 133.8630
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-22 IE00BF540Z61 851000.000 62192900.69 73.0821
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2025-12-22 IE00BQQP9F84 35800000.000 3644857228.85 101.8117
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2025-12-22 IE00BDFBTQ78 20575000.000 1180971242.01 57.3984
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2025-12-22 IE00BYWQWR46 12100000.000 829173583.50 68.5267
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2025-12-22 IE00BQQP9G91 12250000.000 1347779717.15 110.0228
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2025-12-22 IE00BDS67326 2478000.000 168967732.49 68.1871
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2025-12-22 IE00BQQP9H09 6000000.000 387139789.01 64.5233
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2025-12-22 IE00BL0BMZ89 4300000.000 155084808.51 36.0662
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2025-12-22 IE00BMC38736 57400000.000 3538109328.99 61.6395
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2025-12-22 IE00BMDH1538 12300000.000 83300250.98 6.7724
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2025-12-22 IE00BMDKNW35 45850000.000 585478615.54 12.7694
VanEck New China UCITS ETF 2025-12-22 IE0000H445G8 470000.000 8147220.33 17.3345
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2025-12-22 IE0002PG6CA6 42600000.000 616639783.51 14.4751
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2025-12-22 IE0005B8WVT6 530000.000 11651632.37 21.9842
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2025-12-22 IE000YU9K6K2 9540000.000 669804277.64 70.2101
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2025-12-22 IE000B9PQW54 740000.000 16969647.68 22.9320
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2025-12-22 IE0001J5A2T9 485000.000 12613198.68 26.0066
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2025-12-22 IE0005TF96I9 450000.000 9513133.61 21.1403
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2025-12-22 IE000M7V94E1 29620000.000 1634334682.67 55.1767
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2025-12-22 IE000NXF88S1 1520000.000 34972110.14 23.0080
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2025-12-22 IE000YYE6WK5 119550000.000 7366751995.89 61.6207
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2025-12-22 IE000J6CHW80 2574000.000 63112756.74 24.5193
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2025-12-22 IE0007I99HX7 1700000.000 43209894.10 25.4176
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2025-12-22 IE000SBU19F7 550000.000 13268626.03 24.1248
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2025-12-22 IE0007Y8Y157 19250000.000 496865079.95 25.8112

© 2025 PR Newswire
