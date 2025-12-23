VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 23
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-22
|IE00BF541080
|311000.000
|41631382.89
|133.8630
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-22
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62192900.69
|73.0821
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-22
|IE00BQQP9F84
|35800000.000
|3644857228.85
|101.8117
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-22
|IE00BDFBTQ78
|20575000.000
|1180971242.01
|57.3984
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-22
|IE00BYWQWR46
|12100000.000
|829173583.50
|68.5267
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-22
|IE00BQQP9G91
|12250000.000
|1347779717.15
|110.0228
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-22
|IE00BDS67326
|2478000.000
|168967732.49
|68.1871
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-22
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|387139789.01
|64.5233
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-22
|IE00BL0BMZ89
|4300000.000
|155084808.51
|36.0662
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-22
|IE00BMC38736
|57400000.000
|3538109328.99
|61.6395
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-22
|IE00BMDH1538
|12300000.000
|83300250.98
|6.7724
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-22
|IE00BMDKNW35
|45850000.000
|585478615.54
|12.7694
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-22
|IE0000H445G8
|470000.000
|8147220.33
|17.3345
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-22
|IE0002PG6CA6
|42600000.000
|616639783.51
|14.4751
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-22
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11651632.37
|21.9842
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-22
|IE000YU9K6K2
|9540000.000
|669804277.64
|70.2101
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-22
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16969647.68
|22.9320
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-22
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12613198.68
|26.0066
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-22
|IE0005TF96I9
|450000.000
|9513133.61
|21.1403
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-22
|IE000M7V94E1
|29620000.000
|1634334682.67
|55.1767
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-22
|IE000NXF88S1
|1520000.000
|34972110.14
|23.0080
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-22
|IE000YYE6WK5
|119550000.000
|7366751995.89
|61.6207
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-22
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63112756.74
|24.5193
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-22
|IE0007I99HX7
|1700000.000
|43209894.10
|25.4176
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-22
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13268626.03
|24.1248
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-22
|IE0007Y8Y157
|19250000.000
|496865079.95
|25.8112
