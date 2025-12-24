VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 24
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-23
|IE00BF541080
|311000.000
|41667408.31
|133.9788
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-23
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62238530.90
|73.1358
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-23
|IE00BQQP9F84
|35800000.000
|3652518085.08
|102.0256
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2025-12-23
|IE00BDFBTQ78
|20575000.000
|1190118901.46
|57.8430
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2025-12-23
|IE00BYWQWR46
|12100000.000
|832287099.24
|68.7841
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2025-12-23
|IE00BQQP9G91
|12250000.000
|1354226040.18
|110.5491
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2025-12-23
|IE00BDS67326
|2478000.000
|169435140.92
|68.3758
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-23
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|385481539.12
|64.2469
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-23
|IE00BL0BMZ89
|4300000.000
|154990832.27
|36.0444
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2025-12-23
|IE00BMC38736
|57650000.000
|3577510295.83
|62.0557
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2025-12-23
|IE00BMDH1538
|12350000.000
|83434059.53
|6.7558
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2025-12-23
|IE00BMDKNW35
|46000000.000
|575190886.41
|12.5041
|VanEck New China UCITS ETF
|2025-12-23
|IE0000H445G8
|470000.000
|8119159.68
|17.2748
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2025-12-23
|IE0002PG6CA6
|42600000.000
|623284475.18
|14.6311
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2025-12-23
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11584214.66
|21.8570
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2025-12-23
|IE000YU9K6K2
|9540000.000
|665663216.67
|69.7760
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2025-12-23
|IE000B9PQW54
|740000.000
|16873539.09
|22.8021
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2025-12-23
|IE0001J5A2T9
|485000.000
|12655654.90
|26.0941
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2025-12-23
|IE0005TF96I9
|450000.000
|9446074.87
|20.9913
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2025-12-23
|IE000M7V94E1
|29620000.000
|1643942082.71
|55.5011
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2025-12-23
|IE000NXF88S1
|1520000.000
|34937667.55
|22.9853
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2025-12-23
|IE000YYE6WK5
|119550000.000
|7399190282.91
|61.8920
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2025-12-23
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63136371.68
|24.5285
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2025-12-23
|IE0007I99HX7
|1700000.000
|43046013.81
|25.3212
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2025-12-23
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13221166.69
|24.0385
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2025-12-23
|IE0007Y8Y157
|19250000.000
|491215795.31
|25.5177
