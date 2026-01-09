Anzeige
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 09

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-08 IE00BF541080 311000.000 41842753.79 134.5426
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-08 IE00BF540Z61 851000.000 62448924.57 73.3830
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-01-08 IE00BQQP9F84 35800000.000 3693806804.70 103.1790
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-01-08 IE00BDFBTQ78 21325000.000 1276155690.71 59.8432
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-01-08 IE00BYWQWR46 12050000.000 826222484.90 68.5662
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-01-08 IE00BQQP9G91 12250000.000 1356550303.15 110.7388
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-01-08 IE00BDS67326 2512000.000 172553388.30 68.6916
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-01-08 IE00BQQP9H09 6000000.000 393493502.06 65.5823
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-01-08 IE00BL0BMZ89 4300000.000 160899582.30 37.4185
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-01-08 IE00BMC38736 58600000.000 3835597313.62 65.4539
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-01-08 IE00BMDH1538 12400000.000 88431324.31 7.1316
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-01-08 IE00BMDKNW35 46750000.000 625479353.61 13.3792
VanEck New China UCITS ETF 2026-01-08 IE0000H445G8 470000.000 8320040.95 17.7022
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-01-08 IE0002PG6CA6 44950000.000 730127347.12 16.2431
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-01-08 IE0005B8WVT6 530000.000 11526352.98 21.7478
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-01-08 IE000YU9K6K2 9890000.000 741457719.14 74.9704
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-01-08 IE000B9PQW54 740000.000 17265362.87 23.3316
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-01-08 IE0001J5A2T9 495000.000 13267944.00 26.8039
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-01-08 IE0005TF96I9 450000.000 9691329.25 21.5363
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-01-08 IE000M7V94E1 30320000.000 1855060295.72 61.1827
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-01-08 IE000NXF88S1 1930000.000 48991515.48 25.3842
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-01-08 IE000YYE6WK5 119450000.000 8282373865.12 69.3376
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-08 IE000J6CHW80 2574000.000 63683240.92 24.7410
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-01-08 IE0007I99HX7 1750000.000 45205345.72 25.8316
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-01-08 IE000SBU19F7 550000.000 13555511.07 24.6464
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-01-08 IE0007Y8Y157 19900000.000 524504942.66 26.3570

© 2026 PR Newswire
