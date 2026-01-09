VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 09
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-08
|IE00BF541080
|311000.000
|41842753.79
|134.5426
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-08
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62448924.57
|73.3830
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-08
|IE00BQQP9F84
|35800000.000
|3693806804.70
|103.1790
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-08
|IE00BDFBTQ78
|21325000.000
|1276155690.71
|59.8432
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-08
|IE00BYWQWR46
|12050000.000
|826222484.90
|68.5662
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-08
|IE00BQQP9G91
|12250000.000
|1356550303.15
|110.7388
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-08
|IE00BDS67326
|2512000.000
|172553388.30
|68.6916
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-08
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|393493502.06
|65.5823
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-08
|IE00BL0BMZ89
|4300000.000
|160899582.30
|37.4185
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-08
|IE00BMC38736
|58600000.000
|3835597313.62
|65.4539
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-08
|IE00BMDH1538
|12400000.000
|88431324.31
|7.1316
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-08
|IE00BMDKNW35
|46750000.000
|625479353.61
|13.3792
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-08
|IE0000H445G8
|470000.000
|8320040.95
|17.7022
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-08
|IE0002PG6CA6
|44950000.000
|730127347.12
|16.2431
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-08
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11526352.98
|21.7478
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-08
|IE000YU9K6K2
|9890000.000
|741457719.14
|74.9704
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-08
|IE000B9PQW54
|740000.000
|17265362.87
|23.3316
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-08
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13267944.00
|26.8039
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-08
|IE0005TF96I9
|450000.000
|9691329.25
|21.5363
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-08
|IE000M7V94E1
|30320000.000
|1855060295.72
|61.1827
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-08
|IE000NXF88S1
|1930000.000
|48991515.48
|25.3842
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-08
|IE000YYE6WK5
|119450000.000
|8282373865.12
|69.3376
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-08
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63683240.92
|24.7410
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-08
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|45205345.72
|25.8316
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-08
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13555511.07
|24.6464
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-08
|IE0007Y8Y157
|19900000.000
|524504942.66
|26.3570
