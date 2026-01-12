VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 12
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-09
|IE00BF541080
|311000.000
|41859994.43
|134.5981
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-09
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62464233.84
|73.4010
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-09
|IE00BQQP9F84
|35800000.000
|3744069998.35
|104.5830
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-09
|IE00BDFBTQ78
|21525000.000
|1308116312.57
|60.7720
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-09
|IE00BYWQWR46
|12050000.000
|824018647.40
|68.3833
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-09
|IE00BQQP9G91
|12400000.000
|1389738527.69
|112.0757
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-09
|IE00BDS67326
|2512000.000
|172586099.24
|68.7047
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-09
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|395700791.25
|65.9501
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-09
|IE00BL0BMZ89
|4300000.000
|161952169.17
|37.6633
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-09
|IE00BMC38736
|58650000.000
|3967495402.77
|67.6470
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-09
|IE00BMDH1538
|12400000.000
|89577712.00
|7.2240
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-09
|IE00BMDKNW35
|46750000.000
|630230729.12
|13.4809
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-09
|IE0000H445G8
|470000.000
|8395051.96
|17.8618
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-09
|IE0002PG6CA6
|45650000.000
|749581636.86
|16.4202
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-09
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11584854.29
|21.8582
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-09
|IE000YU9K6K2
|9790000.000
|752062428.84
|76.8195
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-09
|IE000B9PQW54
|740000.000
|17145345.96
|23.1694
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-09
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13390076.48
|27.0507
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-09
|IE0005TF96I9
|500000.000
|10738854.32
|21.4777
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-09
|IE000M7V94E1
|30620000.000
|1901228070.60
|62.0911
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-09
|IE000NXF88S1
|1970000.000
|50164744.51
|25.4643
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-09
|IE000YYE6WK5
|120250000.000
|8578267576.76
|71.3369
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-09
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63746563.72
|24.7656
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-09
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|45601757.58
|26.0581
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-09
|IE000SBU19F7
|550000.000
|13594662.70
|24.7176
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-09
|IE0007Y8Y157
|19900000.000
|525899166.68
|26.4271
