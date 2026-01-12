Anzeige
Mehr »
Montag, 12.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Kritische Metalle: Warum diese neue Germanium-News mehr bedeutet als eine klassische Explorationsmeldung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Stuttgart
09.01.26 | 21:55
62,59 Euro
+0,84 % +0,52
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
62,5163,4909.01.
62,5963,4109.01.
PR Newswire
12.01.2026 08:06 Uhr
37 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 12

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-09 IE00BF541080 311000.000 41859994.43 134.5981
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-09 IE00BF540Z61 851000.000 62464233.84 73.4010
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-01-09 IE00BQQP9F84 35800000.000 3744069998.35 104.5830
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-01-09 IE00BDFBTQ78 21525000.000 1308116312.57 60.7720
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-01-09 IE00BYWQWR46 12050000.000 824018647.40 68.3833
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-01-09 IE00BQQP9G91 12400000.000 1389738527.69 112.0757
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-01-09 IE00BDS67326 2512000.000 172586099.24 68.7047
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-01-09 IE00BQQP9H09 6000000.000 395700791.25 65.9501
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-01-09 IE00BL0BMZ89 4300000.000 161952169.17 37.6633
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-01-09 IE00BMC38736 58650000.000 3967495402.77 67.6470
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-01-09 IE00BMDH1538 12400000.000 89577712.00 7.2240
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-01-09 IE00BMDKNW35 46750000.000 630230729.12 13.4809
VanEck New China UCITS ETF 2026-01-09 IE0000H445G8 470000.000 8395051.96 17.8618
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-01-09 IE0002PG6CA6 45650000.000 749581636.86 16.4202
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-01-09 IE0005B8WVT6 530000.000 11584854.29 21.8582
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-01-09 IE000YU9K6K2 9790000.000 752062428.84 76.8195
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-01-09 IE000B9PQW54 740000.000 17145345.96 23.1694
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-01-09 IE0001J5A2T9 495000.000 13390076.48 27.0507
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-01-09 IE0005TF96I9 500000.000 10738854.32 21.4777
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-01-09 IE000M7V94E1 30620000.000 1901228070.60 62.0911
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-01-09 IE000NXF88S1 1970000.000 50164744.51 25.4643
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-01-09 IE000YYE6WK5 120250000.000 8578267576.76 71.3369
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-09 IE000J6CHW80 2574000.000 63746563.72 24.7656
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-01-09 IE0007I99HX7 1750000.000 45601757.58 26.0581
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-01-09 IE000SBU19F7 550000.000 13594662.70 24.7176
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-01-09 IE0007Y8Y157 19900000.000 525899166.68 26.4271

© 2026 PR Newswire
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.