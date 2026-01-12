Anzeige
Montag, 12.01.2026
Kritischer Rohstoff, westliche Knappheit, hohe Gehalte: Steht hier die nächste strategische Neubewertung bevor?
WKN: 858266 | ISIN: GB0006776081 | Ticker-Symbol: PES
Xetra
09.01.26 | 17:35
12,250 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Medien
Aktienmarkt
FTSE-100
STOXX Europe 600
PEARSON PLC Chart 1 Jahr
PEARSON PLC 5-Tage-Chart
12,31512,41011:37
12,31512,41011:13
INFORMA
INFORMA PLC Chart 1 Jahr
INFORMA PLC10,4000,00 %
PEARSON PLC12,2500,00 %
PUBLICIS GROUPE SA88,62-0,38 %
RELX PLC36,740-0,54 %
WOLTERS KLUWER NV90,46-1,40 %
WPP PLC3,900-4,41 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.