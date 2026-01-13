© Foto: Walter Bieri/KEYSTONE/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 05:00 Uhr, Schweiz: Sika AG, Q4-Umsatz 07:00 Uhr, Deutschland: Südzucker, Q3-Zahlen 07:00 Uhr, Schweiz: Lindt & Sprüngli, Q4-Umsatz 12:30 Uhr, USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen 12:30 Uhr, USA: Delta Air Lines, Q4-Zahlen 12:45 Uhr, USA: JPMorgan Chase & Co, Q4-Zahlen Deutschland: Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025 Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. …Den vollständigen Artikel lesen
