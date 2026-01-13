Der 12. Januar 2026 markiert in der Finanzgeschichte einen psychologischen Wendepunkt. Mit dem Artikel des Handelsblatts, in dem ein potenzieller Anstieg des Goldpreises auf 5.000 US-Dollar pro Unze thematisiert wird, ist ein Szenario im Mainstream angekommen, das lange Zeit als die Domäne apokalyptischer Optimisten galt. Doch im Gegensatz zu früheren Zyklen wird dieser Preisanstieg nicht nur von Angst getrieben, sondern von einer fundamentalen Neuordnung der globalen Währungsarchitektur und einer beispiellosen Angebotsverknappung. Wir befinden uns in einer Phase, die Goldman Sachs laut Analysen als den "perfekten Sturm" bezeichnet: Eine Mischung aus geopolitischer Fragmentierung, einer aggressiven Zinswende und struktureller Unterinvestition in neue Minen. Während der Goldpreis im Jahr 2025 bereits auf Allzeithochs von über 3.600 USD kletterte, deuten die Indikatoren für 2026 auf eine Beschleunigung hin. In diesem Umfeld rückt ein Kontinent in den Fokus, der lange vernachlässigt wurde: Afrika. Während etablierte Produzenten wie Sibanye Stillwater und Equinox Gold ihre Positionen festigen, bietet der Explorer AJN Resources durch seine einzigartige Struktur im Kongo und Äthiopien jenen Hebel, den risikofreudige Investoren im frühen Stadium suchen.Den vollständigen Artikel lesen ...
