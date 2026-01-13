VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 13
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-12
|IE00BF541080
|311000.000
|41875677.99
|134.6485
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-12
|IE00BF540Z61
|851000.000
|62532843.33
|73.4816
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-12
|IE00BQQP9F84
|35850000.000
|3883237796.01
|108.3190
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-12
|IE00BDFBTQ78
|21575000.000
|1345499394.71
|62.3638
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-12
|IE00BYWQWR46
|12050000.000
|835845000.91
|69.3647
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-12
|IE00BQQP9G91
|12400000.000
|1443490942.89
|116.4106
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-12
|IE00BDS67326
|2512000.000
|172982053.14
|68.8623
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-12
|IE00BQQP9H09
|6000000.000
|395068646.64
|65.8448
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-12
|IE00BL0BMZ89
|4300000.000
|163124146.21
|37.9358
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-12
|IE00BMC38736
|59450000.000
|4038540625.94
|67.9317
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-12
|IE00BMDH1538
|12500000.000
|91583008.37
|7.3266
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-12
|IE00BMDKNW35
|46750000.000
|646366504.99
|13.8260
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-12
|IE0000H445G8
|470000.000
|8538005.79
|18.1660
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-12
|IE0002PG6CA6
|45900000.000
|788598318.28
|17.1808
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-12
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11653264.02
|21.9873
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-12
|IE000YU9K6K2
|9940000.000
|787611935.10
|79.2366
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-12
|IE000B9PQW54
|740000.000
|17085521.41
|23.0885
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-12
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13428392.22
|27.1281
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-12
|IE0005TF96I9
|500000.000
|10574233.06
|21.1485
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-12
|IE000M7V94E1
|31020000.000
|1945380872.03
|62.7138
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-12
|IE000NXF88S1
|2170000.000
|54586707.73
|25.1552
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-12
|IE000YYE6WK5
|120850000.000
|8766079771.06
|72.5369
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-12
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63729606.17
|24.7590
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-12
|IE0007I99HX7
|1750000.000
|45639659.91
|26.0798
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-12
|IE000SBU19F7
|600000.000
|14823850.47
|24.7064
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-12
|IE0007Y8Y157
|20100000.000
|535493536.64
|26.6415
