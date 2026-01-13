Anzeige
Dienstag, 13.01.2026
Gold auf Rekordhoch: Eine der spannendsten Gold-Stories 2026 steht ganz am Anfang
WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Tradegate
13.01.26 | 09:05
62,50 Euro
+0,37 % +0,23
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
PR Newswire
13.01.2026 08:06 Uhr
79 Leser
VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 13

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-12 IE00BF541080 311000.000 41875677.99 134.6485
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-12 IE00BF540Z61 851000.000 62532843.33 73.4816
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-01-12 IE00BQQP9F84 35850000.000 3883237796.01 108.3190
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-01-12 IE00BDFBTQ78 21575000.000 1345499394.71 62.3638
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-01-12 IE00BYWQWR46 12050000.000 835845000.91 69.3647
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-01-12 IE00BQQP9G91 12400000.000 1443490942.89 116.4106
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-01-12 IE00BDS67326 2512000.000 172982053.14 68.8623
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-01-12 IE00BQQP9H09 6000000.000 395068646.64 65.8448
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-01-12 IE00BL0BMZ89 4300000.000 163124146.21 37.9358
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-01-12 IE00BMC38736 59450000.000 4038540625.94 67.9317
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-01-12 IE00BMDH1538 12500000.000 91583008.37 7.3266
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-01-12 IE00BMDKNW35 46750000.000 646366504.99 13.8260
VanEck New China UCITS ETF 2026-01-12 IE0000H445G8 470000.000 8538005.79 18.1660
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-01-12 IE0002PG6CA6 45900000.000 788598318.28 17.1808
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-01-12 IE0005B8WVT6 530000.000 11653264.02 21.9873
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-01-12 IE000YU9K6K2 9940000.000 787611935.10 79.2366
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-01-12 IE000B9PQW54 740000.000 17085521.41 23.0885
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-01-12 IE0001J5A2T9 495000.000 13428392.22 27.1281
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-01-12 IE0005TF96I9 500000.000 10574233.06 21.1485
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-01-12 IE000M7V94E1 31020000.000 1945380872.03 62.7138
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-01-12 IE000NXF88S1 2170000.000 54586707.73 25.1552
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-01-12 IE000YYE6WK5 120850000.000 8766079771.06 72.5369
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-12 IE000J6CHW80 2574000.000 63729606.17 24.7590
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-01-12 IE0007I99HX7 1750000.000 45639659.91 26.0798
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-01-12 IE000SBU19F7 600000.000 14823850.47 24.7064
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-01-12 IE0007Y8Y157 20100000.000 535493536.64 26.6415

