FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem zunächst mit kleinen Schrittchen fortgesetzten Rekordlauf hat der Dax am Dienstag zur Mittagszeit leicht nachgegeben. Anleger dürften nach dem überaus starken Jahresstart vorsichtig werden, zumal sich ein schwächerer Börsenstart an der Wall Street abzeichnet. Mit Spannung wird auf den Auftakt der Berichtssaison in den USA mit den Zahlen des Bankenbranchen-Primus JPMorgan gewartet. Zudem stehen noch die US-Inflationsdaten für Dezember auf der Agenda.

Der deutsche Leitindex, der am Vormittag bis auf rund 25.428 Punkte gestiegen war und damit seine Bestmarke vom Vortag leicht übertraf, verlor zuletzt 0,2 Prozent auf 25.355 Punkte. Der MDax, der Index der mittelgroßen Börsenwerte, gab um 0,7 Prozent auf 32.110 Punkte nach.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC-Partners rät zur Vorsicht und hält Dax und MDax inzwischen technisch für "massiv überkauft". Es wirke, als würden ausschließlich positive Nachrichten gelesen, während negative Nachrichten ausgeblendet würden, schrieb er. Die zunächst in den USA anlaufende Berichtssaison werde den starken Trend nun untermauern müssen. "Negative Überraschungen könnten nach den jüngsten Kursgewinnen hart abgestraft werden." Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank hält die Berichtssaison sogar für richtungsweisend für den Ausblick auf das Gesamtjahr.

Obendrein stehen am Nachmittag die US-Verbraucherpreise für Dezember 2025 an. Sie dürften "insbesondere vor dem Hintergrund der anhaltenden Drohgebärden" der US-amerikanischen Regierung gegenüber der US-Notenbank Fed besondere Beachtung finden, erwarten die Experten der Helaba und rechnen nicht mit einem Nachlassen der Inflation.

Zuvor aber standen hierzulande aus dem Dax Symrise und Zalando mit kräftigen Kursgewinnen und Continental mit deutlichen Verlusten im Blick. Beim Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise fokussierten sich die Anleger vor allem auf ein angekündigtes umfangreiches Aktienrückkaufpaket. Das Papier stieg an der Index-Spitze um 5,2 Prozent.

Zalando gewann 4,6 Prozent und profitierte von einer Hochstufung durch die britische Investmentbank Barclays auf "Overweight". Mit Blick auf den Wandel der Modebranche durch den Einsatz von KI sei der Online-Händler Zalando besser aufgestellt als von vielen Investoren befürchtet, schrieb Sarah Roberts.

Continental gab unterdessen am Dax-Ende 2,9 Prozent ab. Die Privatbank Berenberg strich ihre Kaufempfehlung. Mit dem Verkauf von ContiTech würde der Konzern zwar zu einem hocheffizienten reinen Reifenhersteller mit wenig Schulden und reichlich liquiden Mitteln für Ausschüttungen, das aber sei bereits weitgehend im Kurs eingepreist, schrieb Analyst Michael Filatov.

Im MDax setzte das Papier von TKMS seine Rally mit einem Kursplus von 3,7 Prozent fort, womit es seit Jahresbeginn bereits um etwas mehr als 45 Prozent zugelegt hat. Die Fuchs-Vorzugsaktie profitierte von Bewertungen der US-Bank JPMorgan und von Jefferies und sprang zeitweise auf den höchsten Stand sei Ende Oktober. Zuletzt ging es um 3,4 Prozent hoch. JPMorgan-Analystin Angelina Glazova nahm die Aktie des Schmierstoffherstellers mit "Overweight" in die Bewertung auf. Fuchs sei führend in seinem Bereich und habe mit Blick auf den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow) starkes Potenzial, schrieb sie.

Von Jefferies auf "Hold" gesenkt, büßte SMA Solar im SDax 7,9 Prozent ein. Am Markt würden die Margenbelastungen durch Investitionen in Forschung und Entwicklung unterschätzt, hieß es seitens des Analysehauses.

Südzucker-Anteile verloren nach schwachen Neunmonatszahlen 3,2 Prozent. Die Jahresprognose für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr wurde dennoch bestätigt./ck/men

