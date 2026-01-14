Hochdynamisch zeigen sich die Märkte zu Jahresbeginn. So konnte der DAX gestern wiederum ein Allzeithoch bei über 25.400 Punkten erklimmen. Bei den HighTech-Gewinnern des Jahres 2025 gibt es kleinere Korrekturen, dafür fällt der Fokus auch mal auf Nebenwerte oder alte Favoriten, die nun unbehelligt durchstarten können. Aus China meldet sich Alibaba eindrucksvoll zurück, RE Royalties kann mit Plus 40 % ordentlich durchstarten und die viel gescholtene TeamViewer kann endlich ein zufriedenstellendes Quartal vorweisen. Wie schnell kehren die Investoren hier zurück?Den vollständigen Artikel lesen ...
