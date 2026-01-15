VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 15
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-14
|IE00BF541080
|311000.000
|41933165.48
|134.8333
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-14
|IE00BF540Z61
|806000.000
|59237924.50
|73.4962
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-14
|IE00BQQP9F84
|35700000.000
|3919522109.43
|109.7905
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-01-14
|IE00BDFBTQ78
|22175000.000
|1415139886.46
|63.8169
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-01-14
|IE00BYWQWR46
|11950000.000
|835299066.66
|69.8995
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-01-14
|IE00BQQP9G91
|12400000.000
|1453372919.30
|117.2075
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-01-14
|IE00BDS67326
|2532000.000
|174441976.97
|68.8949
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-14
|IE00BQQP9H09
|5950000.000
|392095499.98
|65.8984
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-14
|IE00BL0BMZ89
|4350000.000
|164464951.85
|37.8080
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-01-14
|IE00BMC38736
|59450000.000
|4022226528.85
|67.6573
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-01-14
|IE00BMDH1538
|12500000.000
|94314723.26
|7.5452
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-01-14
|IE00BMDKNW35
|46900000.000
|674988438.83
|14.3921
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-01-14
|IE0000H445G8
|470000.000
|8510709.95
|18.1079
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-01-14
|IE0002PG6CA6
|47400000.000
|838988369.64
|17.7002
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-01-14
|IE0005B8WVT6
|530000.000
|11754634.98
|22.1786
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-01-14
|IE000YU9K6K2
|10190000.000
|824895830.80
|80.9515
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-01-14
|IE000B9PQW54
|740000.000
|17100405.80
|23.1087
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-01-14
|IE0001J5A2T9
|495000.000
|13479910.17
|27.2321
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-01-14
|IE0005TF96I9
|500000.000
|10548692.80
|21.0974
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-01-14
|IE000M7V94E1
|31470000.000
|2025120857.44
|64.3508
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-01-14
|IE000NXF88S1
|2370000.000
|62065298.63
|26.1879
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-01-14
|IE000YYE6WK5
|121750000.000
|8881096034.61
|72.9453
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-01-14
|IE000J6CHW80
|2574000.000
|63757309.80
|24.7697
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-01-14
|IE0007I99HX7
|1900000.000
|49526016.76
|26.0663
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-01-14
|IE000SBU19F7
|700000.000
|17336811.00
|24.7669
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-01-14
|IE0007Y8Y157
|20500000.000
|548379432.90
|26.7502
