Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 15.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker-Symbol: GFEA
Tradegate
14.01.26 | 13:13
62,65 Euro
-0,24 % -0,15
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
63,0063,3009:17
63,0063,3009:17
PR Newswire
15.01.2026 08:06 Uhr
20 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 15

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-14 IE00BF541080 311000.000 41933165.48 134.8333
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-14 IE00BF540Z61 806000.000 59237924.50 73.4962
VanEck Gold Miners UCITS ETF 2026-01-14 IE00BQQP9F84 35700000.000 3919522109.43 109.7905
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF 2026-01-14 IE00BDFBTQ78 22175000.000 1415139886.46 63.8169
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 2026-01-14 IE00BYWQWR46 11950000.000 835299066.66 69.8995
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF 2026-01-14 IE00BQQP9G91 12400000.000 1453372919.30 117.2075
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF 2026-01-14 IE00BDS67326 2532000.000 174441976.97 68.8949
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF 2026-01-14 IE00BQQP9H09 5950000.000 392095499.98 65.8984
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF 2026-01-14 IE00BL0BMZ89 4350000.000 164464951.85 37.8080
VanEck Semiconductor UCITS ETF 2026-01-14 IE00BMC38736 59450000.000 4022226528.85 67.6573
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF 2026-01-14 IE00BMDH1538 12500000.000 94314723.26 7.5452
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF 2026-01-14 IE00BMDKNW35 46900000.000 674988438.83 14.3921
VanEck New China UCITS ETF 2026-01-14 IE0000H445G8 470000.000 8510709.95 18.1079
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-01-14 IE0002PG6CA6 47400000.000 838988369.64 17.7002
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF 2026-01-14 IE0005B8WVT6 530000.000 11754634.98 22.1786
VanEck Space Innovators UCITS ETF 2026-01-14 IE000YU9K6K2 10190000.000 824895830.80 80.9515
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF 2026-01-14 IE000B9PQW54 740000.000 17100405.80 23.1087
VanEck Circular Economy UCITS ETF 2026-01-14 IE0001J5A2T9 495000.000 13479910.17 27.2321
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-01-14 IE0005TF96I9 500000.000 10548692.80 21.0974
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF 2026-01-14 IE000M7V94E1 31470000.000 2025120857.44 64.3508
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF 2026-01-14 IE000NXF88S1 2370000.000 62065298.63 26.1879
VANECK DEFENSE UCITS ETF 2026-01-14 IE000YYE6WK5 121750000.000 8881096034.61 72.9453
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF 2026-01-14 IE000J6CHW80 2574000.000 63757309.80 24.7697
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF 2026-01-14 IE0007I99HX7 1900000.000 49526016.76 26.0663
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF 2026-01-14 IE000SBU19F7 700000.000 17336811.00 24.7669
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-01-14 IE0007Y8Y157 20500000.000 548379432.90 26.7502

© 2026 PR Newswire
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.